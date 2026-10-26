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Популярний овоч в Україні різко зростає у вартості: скільки тепер коштує кілограм

Дарина ГерцеваДарина Герцева
Time to read3 хв
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Українські помідори, тепличні томати, ілюстративне фото.
Українські помідори, тепличні томати, ілюстративне фото. Джерело: Pexels

В Україні тепличні помідори подорожчали на 10% за тиждень, а зростання цін триває вже третій тиждень поспіль. Станом на 25 жовтня виробники пропонували томати за 55-80 грн/кг, хоча в середньому вони все ще на 22% дешевші, ніж рік тому. Водночас, ціни в супермаркетах коливаються в районі 93 грн/кг.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції томатів вітчизняного виробництва.

Скільки коштують томати в Україні

Скільки коштують томати в Україні. Джерело: EastFruit

Наприкінці осені вирощування овочів у теплицях стає складнішим, а похолодання впливає на швидкість достигання врожаю. У результаті виробники мають менше продукції для продажу, що створює передумови для подальшого підвищення цін.

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Чому в Україні дорожчають тепличні помідори

За інформацією учасників ринку, постачання тепличних томатів від українських виробників залишається обмеженим і нестабільним. Частина господарств уже завершила реалізацію продукції попереднього обороту, тому обсяги овочів, доступних для продажу, скоротилися.

В інших стаціонарних теплицях через похолодання суттєво сповільнилося достигання помідорів. Це означає, що виробники не можуть забезпечувати ринок у тих самих обсягах, що й раніше. Водночас постачання продукції з парникових теплиць узагалі припинилося.

Ситуацію ускладнює й те, що компенсувати нестачу українських томатів імпортом поки не вдається. За даними EastFruit, додаткові поставки з-за кордону наразі не забезпечують достатнього обсягу продукції, щоб перекрити скорочення пропозиції від місцевих комбінатів.

Таким чином, на ринку склалася ситуація, коли доступних тепличних помідорів стає менше, а можливості швидко збільшити постачання залишаються обмеженими. За таких умов виробники отримують можливість переглядати відпускні ціни.

Подорожчання відбувається вже третій тиждень поспіль, це свідчить про те, що йдеться не про одноразову зміну вартості, а про тенденцію, яка зберігається на тлі сезонного скорочення пропозиції.

Чи продовжать зростати ціни на помідори

Подальша динаміка вартості тепличних томатів залежатиме від обсягів продукції, яку зможуть запропонувати українські господарства, а також від можливостей імпортувати овочі з інших країн. За даними EastFruit, місцеві виробники готові й надалі підвищувати ціни, якщо темпи збуту залишатимуться на нинішньому рівні.

Свою позицію вони пояснюють передусім обмеженою пропозицією томатів від українських тепличних комбінатів. Водночас це не означає, що подорожчання обов'язково триватиме безперервно. Подальші зміни залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції, появи додаткових партій продукції й ситуації з імпортними поставками.

Попри нинішнє зростання цін, у річному вимірі тепличні томати в Україні залишаються дешевшими. За оцінками аналітиків, у середньому вони коштують на 22% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Важливо також розрізняти ціни, за якими тепличні комбінати продають продукцію, і кінцеву вартість овочів у магазинах. Наведений діапазон 55–80 грн за кілограм стосується пропозицій українських виробників. Роздрібні ціни можуть відрізнятися залежно від торговельної мережі, постачальника, якості продукції та витрат на її доставку й реалізацію.

Скільки коштують помідори в супермаркетах

За даними "Мінфіну", станом на 10 серпня вартість помідорів в найбільших роздрібних мережах України залежить від сорту, а середня вартість варіюється від 73,09 (сливка) до 101,03 грн/кг (червоні). Власний аналіз від OBOZ.UA показав, що ціни на овоч в супермаркетах починаються від 89,90 грн/кг:

  • "Сільпо" – 97 грн/кг;
Яка вартість помідорів в супермаркетах

Яка вартість помідорів в супермаркетах. Джерело: Сільпо

  • "Varus" – 93,90 грн/кг;
Чому вартість томатів зросла

Чому вартість томатів зросла. Джерело: Varus

  • АТБ – 93,89 грн/кг.
Як змінились ціни на овоч

Як змінились ціни на овоч. Джерело: АТБ

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до кінця осені в Україні можуть подорожчати основні продукти харчування – у деяких категоріях ціни зростуть до 20%. Найбільше це може зачепити молочну продукцію, овочі та хліб. Серед причин – сезонні витрати на зберігання, перехід на імпорт окремих товарів і робота генераторів через перебої з електропостачанням.

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