Понад 20 тис. українських біженців "втекли" з трьох країн ЄС: куди їдуть найчастіше

У Європейському Союзі (ЄС) продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом – у серпні 2026 року їх побільшало на 0,1%. Водночас десятки тисяч українців у Польщі, Фінляндії та Франції втратили цей статус, тоді як у Німеччині, Румунії та Чехії кількість біженців продовжила збільшуватися.

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Про це свідчать оновлені дані Євростату. Станом на 31 серпня 2026 року громадяни України становили понад 98,5% усіх осіб, які користувалися механізмом тимчасового захисту в ЄС.

Де найбільше біженців

Станом на 31 серпня 2026 року тимчасовий захист у країнах Євросоюзу мали 4,43 млн громадян країн, які не входять до ЄС і виїхали з України внаслідок повномасштабної російської агресії. Порівняно з кінцем липня їхня кількість зросла на 3290 осіб (або на 0,1%).

Країнами, які надають прихисток найбільшій кількості біженців з України, залишаються Німеччина, Польща та Чехія. На ці три держави припадає понад половина всіх отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзі:

Німеччина – 1 294 555 осіб (29,2% від загальної кількості в ЄС);

– 1 294 555 осіб (29,2% від загальної кількості в ЄС); Польща – 939 395 осіб (21,2%);

– 939 395 осіб (21,2%); Чехія – 398 360 осіб (9,0%).

Динаміка переміщень та навантаження на країни

У серпні 2026 року кількість людей під тимчасовим захистом зросла у 24 із 27 країн Євросоюзу. Найбільше абсолютне зростання зафіксували в Німеччині (+4330 осіб; +0,3%), Румунії (+3440; +1,6%) та Чехії (+3135; +0,8%).

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Водночас у низці країн кількість осіб із цим статусом скоротилася. Найбільше зменшення зафіксували у:

Польща – мінус 13 665 осіб (-1,4%);

– мінус 13 665 осіб (-1,4%); Фінляндія – мінус 6260 осіб (-8,6%);

– мінус 6260 осіб (-8,6%); Франція – мінус 2125 осіб (-4,3%).

Слід зазначити, що зменшення кількості осіб з тимчасовим захистом включає як тих, хто виїхав за межі країни, так і тих, хто перейшов на інші юридичні підстави для легального перебування. Водночас, якщо оцінювати кількість біженців відносно чисельності населення, то середній показник по ЄС становить 9,8 особи на тисячу населення, а найбільше навантаження несуть такы країни:

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Чехія – 36,5 особи;

– 36,5 особи; Словаччина – 27,7;

– 27,7; Кіпр – 27,0.

Демографічний склад біженців

Дорослі жінки – 43,6%.

Діти та підлітки (неповнолітніі) – 29,1%.

Дорослі чоловіки – 27,3%.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Чехії пропонує скоротити бюджетну підтримку україських біженців на 4 млрд крон, тобто приблизно на третину. Такі поправки правляча коаліція закладає до бюджету на 2027 рік з метою скорочення дефіциту.