Українці польського походження, які хочуть отримати Карту поляка, можуть зіткнутися з посиленням вимог до її оформлення. Польська влада готує зміни до законодавства, які мають посилити контроль за видачею документа – зокрема розширення переліку необхідних документів та унеможливлення її отримання на підставі довідки від полонійниї організацій.

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Як повідомляє Interia, про це заявив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу в Сенаті 26 листопада. Він наголосив, що документ має допомагати підтримувати зв’язок із батьківщиною іноземцям польського походження, які живуть за кордоном.

Що таке Карта поляка

Карта поляка – це офіційний документ, який підтверджує належність іноземця до польського народу. Вона не надає громадянство автоматично і не замінює дозвіл на проживання або візу, але надає низку інших переваг:

право працювати в Польщі без дозволу на роботу та відкривати бізнес на тих самих умовах, що й громадяни країни;

та на тих самих умовах, що й громадяни країни; можливість безкоштовно отримати національну візу типу D та без збору оформити дозвіл на постійне проживання ;

та без збору оформити ; спрощений шлях до польського громадянства після отримання ПМП та виконання вимог закону;

після отримання ПМП та виконання вимог закону; доступ до безкоштовного навчання в державних вишах і екстреної медичної допомоги в Польщі;

знижки на проїзд залізницею в Польщі (37%) та безкоштовний вхід до державних музеїв.

Чому хочуть змінити правила

За словами Сікорського, статистика за останні три роки свідчить про збільшення частки Карт поляка, виданих на підставі довідок від польських або полонійних організацій. Водночас частина таких документів викликає сумніви щодо достовірності інформації, яка в них міститься.

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Міністр зазначив, що дедалі більше заявників, які вже проживають у Польщі, звертаються по Карту поляка, щоб легалізувати своє перебування та згодом отримати польське громадянство. Це, на його думку, не відповідає початковому задуму законодавців.

"Відповідно до наміру законодавця, а також Міграційної стратегії Польщі, цей документ має видаватися з метою підтримання зв’язків із Польщею іноземців польського походження, які проживають за кордоном. Тим часом по Карту поляка звертається дедалі більше людей, які проживають у Польщі, з метою легалізації перебування та отримання громадянства", – заявив Сікорський.

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Що саме зміниться

МЗС Польщі вже розпочало роботу над змінами до закону. Серед запланованих кроків:

скасування можливості отримати Карту поляка на підставі довідки від організацій польської діаспори;

розширення переліку даних і документів, які заявники повинні будуть додавати до своєї заяви;

вимога щодо знання польської мови, історії та традицій країни.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Польщі почастішали випадки відмов українцям у наданні номера PESEL зі статусом UKR. Попри заявлений намір скористатися тимчасовим захистом, прикордонники реєстрували іншу мету в'їзду, що унеможливлювало оформлення документу, необхідного для оформлення тимчасового захисту та всіх пов'язаних із ним прав.