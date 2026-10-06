Поліція оштрафувала п'яного водія: він подав позов на 50 тис. грн, бо алкотестер міг бути нестерильним

У Хмельницькій області водій, якого визнали винним у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, намагався через суд отримати 50 тис. грн моральної компенсації від лікарні. Чоловік стверджував, що під час медогляду йому могли встановити на алкотестер нестерильний мундштук, оскільки той нібито був упакований у звичайний зіп-пакет. Суд у позові відмовив.

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Про це йдеться у рішенні Летичівського районного суду Хмельницької області від 28 вересня 2026 року. Інцидент стався 18 червня 2025 року в селі Бохни Летичівської громади. Поліцейські зупинили водія автомобіля Opel і запідозрили його у перебуванні за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до Летичівської багатопрофільної лікарні для медичного огляду.

Лікар провів тест за допомогою газоаналізатора "Алконт-М". Прилад показав 0,84 проміле алкоголю, після чого було складено відповідний медичний висновок. Зазначимо, в Україні дозволений показник – 0,2 проміле.

Згодом водій почав оскаржувати не лише результати огляду, а й дії медиків. Він заявив, що мундштук для алкотестера був не в індивідуальній заводській упаковці, а у звичайному пакеті із застібкою типу "зіп-лок".

На думку чоловіка, через це він не міг переконатися, що мундштук був новим, стерильним та належним чином зберігався. Він також заявив, що побоювався можливого зараження захворюваннями, які можуть передаватися через слину та слизові оболонки дихальних шляхів, зокрема туберкульозом.

Через це водій вимагав від лікарні 50 тис. грн моральної компенсації. Він стверджував, що пережив тривалі та інтенсивні душевні страждання через сумніви щодо стерильності мундштука.

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При цьому чоловік уже був покараний за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. 18 липня 2025 року Летичівський районний суд визнав його винним за ч. 1 ст. 130 КУпАП та призначив штраф 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. У серпні 2025 року Хмельницький апеляційний суд залишив це рішення без змін.

В апеляції водій також посилався на можливі порушення під час проведення медогляду. Однак суд встановив, що на відеозаписах із бодікамери поліцейського видно, як лікар безпосередньо перед тестуванням у присутності водія розпакував та встановив на "Алконт-М" одноразовий мундштук.

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Сам лікар у суді заявив, що мундштук був стерильним, запакованим у зіп-пакет, а після використання його утилізували як біологічні відходи. Інший медик лікарні підтвердив, що мундштуки зберігалися в зіп-пакетах по одному або по два.

Крім того, суд встановив, що використаний для огляду "Алконт-М" пройшов повірку та відповідав вимогам ДСТУ. Лікар, який проводив огляд, також мав необхідну підготовку для проведення обстежень на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Раніше перевірки за зверненнями водія проводили поліція, прокуратура та Департамент охорони здоров'я Хмельницької ОВА. Жоден із цих органів не встановив кримінальних, адміністративних чи дисциплінарних порушень з боку лікаря.

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