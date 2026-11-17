В Україні подарунок нерухомості від близького родича, який має статус податкового нерезидента, оподатковується за ставкою 23% –18% ПДФО та 5% військового збору. Наприклад, якщо син-нерезидент подарує матері квартиру вартістю 1,5 млн грн, їй доведеться сплатити 345 тис. грн, тоді як між родичами-резидентами України діє нульова ставка.

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Таку позицію підтвердила Державна податкова служба в індивідуальній податковій консультації від 14 вересня 2026 року № 5447/ІПК/08-01-24-07-06. На документ звернув увагу податковий юрист Вадим Оксентюк.

Коли за подаровану квартиру доведеться заплатити 23%

За загальним правилом, подарунки між близькими родичами не оподатковуються, якщо обидві сторони є податковими резидентами України, це передбачено статтею 174 Податкового кодексу України. До першого ступеня споріднення належать батьки, діти, чоловік і дружина. До другого – рідні брати та сестри, бабусі, дідусі й онуки.

Якщо нерухомість дарують між такими родичами, а обидві сторони мають статус резидентів України, застосовується нульова ставка ПДФО. Військовий збір у такому випадку також не сплачується.

Однак ситуація змінюється, якщо хоча б один учасник угоди має статус податкового нерезидента. Тоді пільга для близьких родичів не діє, а дохід у вигляді подарованої нерухомості оподатковується за загальною ставкою. Згідно з підпунктом 174.2.3 Податкового кодексу, у такому випадку потрібно сплатити:

18% ПДФО – податок на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

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Таким чином, загальне податкове навантаження становить 23% вартості подарованого майна. І ступінь споріднення вже не має значення, навіть якщо квартиру передають від матері до сина або навпаки, податкове зобов'язання виникає за умови, що одна зі сторін є нерезидентом.

Важливо й те, що платити податки має саме людина, яка отримує нерухомість у подарунок. Наприклад, якщо син-нерезидент подарує матері квартиру вартістю 1,5 млн грн, розрахунок буде таким:

Вид платежу Ставка Сума Податок на доходи фізичних осіб 18% 270 000 грн Військовий збір 5% 75 000 грн Разом 23% 345 000 грн

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Тобто одержувачу доведеться сплатити 345 тис. грн, хоча квартиру він отримує не за гроші, а від найближчого родича. Якщо ж і син, і мати залишаються податковими резидентами України, така операція оподатковуватиметься за нульовою ставкою.

Чи стає українець нерезидентом, якщо працює за кордоном

Одна з найважливіших обставин у таких ситуаціях – визначення податкового резидентства. Адже людина може роками працювати в Польщі, Литві, Німеччині чи іншій країні, але це не означає, що вона автоматично перестає бути податковим резидентом України.

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Для визначення статусу застосовуються критерії, передбачені підпунктом 14.1.213 Податкового кодексу. Насамперед враховують місце постійного проживання людини та її центр життєвих інтересів. Йдеться про те, з якою країною людина має найтісніші особисті й економічні зв'язки.

Зокрема, значення можуть мати місце проживання сім'ї, наявність нерухомості, робота, підприємницька діяльність та інші обставини, які свідчать про зв'язок із певною державою. Якщо визначити центр життєвих інтересів неможливо, враховують кількість днів перебування в Україні. Зокрема, застосовується критерій перебування на території країни не менше 183 днів протягом податкового року.

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Якщо й ці критерії не дозволяють встановити статус, враховується громадянство. У липневій індивідуальній податковій консультації № 4140/ІПК/99-00-24-03-03 ДПС розглядала ситуацію громадянина України, який тимчасово проживає в Литві, але зберігає родинні та майнові зв'язки з Україною.

Податківці наголосили, що фізична особа самостійно визначає свій податковий статус відповідно до законодавства. Однак це не означає, що можна просто обрати країну резидентства на власний розсуд: статус має відповідати реальним обставинам, які за потреби потрібно підтвердити документами.

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Отже, якщо син переїхав до Польщі на роботу, це ще не означає, що під час дарування квартири матері він обов'язково вважатиметься нерезидентом. Спочатку потрібно з'ясувати, де розташований його центр життєвих інтересів і чи зберіг він податкове резидентство України.

Хто має сплатити податок і коли це потрібно зробити

Порядок оподаткування залежить не лише від того, хто дарує нерухомість, а й від податкового статусу одержувача. Якщо подарунок від нерезидента отримує резидент України, оподатковуваний дохід за загальним правилом відображається в річній податковій декларації. Водночас, якщо податки сплачено до нотаріального оформлення договору, окремий обов'язок декларувати дохід лише через цю операцію може не виникати.

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Якщо ж нерухомість отримує податковий нерезидент України, податки потрібно сплатити до нотаріального оформлення договору дарування. Без підтвердження сплати нотаріус не зможе посвідчити угоду.

Тому перед передачею квартири або будинку варто заздалегідь з'ясувати статус обох учасників операції. Також потрібно підготувати документи, які підтверджують родинні зв'язки, та визначити вартість нерухомості для розрахунку податків.

Чи можна не платити 23% під час дарування між родичами

Уникнути оподаткування можна, якщо обидві сторони угоди мають статус податкових резидентів України та належать до першого або другого ступеня споріднення. У такому випадку діє нульова ставка ПДФО, а військовий збір не нараховується.

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Однак, якщо один із родичів є нерезидентом, сама спорідненість не дає права на податкову пільгу. Саме тому перед оформленням договору важливо перевірити резидентство, а не орієнтуватися лише на те, що квартиру передають між батьками та дітьми.

Не обов'язково допоможе й зміна форми передачі майна. Наприклад, якщо замість квартири родич-нерезидент подарує гроші на її придбання, до такої операції також можуть застосовуватися правила статті 174 Податкового кодексу.

Отже, перед передачею нерухомості або значної суми грошей між родичами, які живуть у різних країнах, варто з'ясувати податковий статус обох сторін. За необхідності можна звернутися до податкового консультанта або отримати індивідуальну податкову консультацію ДПС, щоб розуміти можливі витрати ще до підписання договору.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у 2027 році українці сплачуватимуть податок на нерухомість за 2026-й. За мінімальної зарплати 8647 грн максимальний платіж становитиме 129,71 грн за квадратний метр понад пільгову площу (було 120 грн). Конкретну ставку для кожної громади встановлює місцева рада.