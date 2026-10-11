Пенсію можуть затримати через одну неточність: які дані українцям потрібно перевірити

Українцям рекомендують заздалегідь перевірити в Пенсійному фонді (ПФУ) правильність персональних даних, страхового стажу, відомостей про сплату внесків та інформації, що може впливати на право на пенсійні доплати, адже помилки здатні затримати призначення виплат або вплинути на їхній розмір. Зробити це можна через електронний кабінет ПФУ, замовивши довідки ОК-5 чи ОК-7, а виправити персональні дані – онлайн за допомогою КЕП або особисто в сервісному центрі.

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Про це нагадали фахівці ПФУ. Особливу увагу варто приділити правильності прізвища, імені, дати народження, паспортних даних, а також інформації про трудову діяльність і сплату страхових внесків.

Важливо! Сама наявність помилки не означає автоматичного позбавлення пенсії, однак може ускладнити її оформлення.

Які помилки можуть вплинути на призначення пенсії

Пенсійні виплати в Україні розраховують на підставі відомостей про людину, її страховий стаж, заробіток та інші обставини, передбачені законодавством. Тому навіть незначна на перший погляд помилка в документах може створити труднощі під час оформлення пенсії. Наприклад, якщо прізвище в трудовій книжці відрізняється від зазначеного в паспорті, може виникнути необхідність додатково підтверджувати належність документа конкретній людині.

Аналогічні проблеми можливі, якщо в електронному реєстрі неправильно зазначена дата народження, ідентифікаційний код або інші персональні відомості. Особливу увагу потрібно приділити таким даним:

прізвище, ім'я та по-батькові;

дата народження та паспортні дані;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відомості про всі періоди офіційної роботи;

інформація про страховий стаж і сплату внесків;

документи, що підтверджують право на пенсійні доплати.

Найбільший ризик полягає в тому, що через неточності Пенсійний фонд може не мати достатніх підтверджень для врахування певного періоду роботи чи встановлення права на виплату. Саме тому перевіряти інформацію доцільно ще до досягнення пенсійного віку.

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Чому важливо перевірити страховий стаж

Одним із найважливіших показників для призначення пенсії є страховий стаж. Саме від його тривалості залежить, чи має людина право вийти на пенсію за віком у 60, 63 або 65 років. Крім того, страховий стаж впливає на розрахунок розміру пенсійної виплати.

Однак, фактична кількість років роботи не завжди збігається зі страховим стажем, який відображається в електронному реєстрі. Можливі ситуації, коли людина працювала на підприємстві, але певний період відсутній у базі або містить неповні відомості. Причинами можуть бути помилки у звітності роботодавця, відсутність необхідних даних або неточності в персональних документах.

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Якщо людина виявила, що певний період роботи не врахований, варто підготувати документи для його підтвердження. Зазначається, що це можуть бути трудова книжка, довідки підприємств, архівні документи, накази про прийняття на роботу або звільнення.

При цьому періоди роботи до 1 січня 2004 року підтверджуються за правилами обчислення трудового стажу, зокрема на підставі відповідних документів. Після цієї дати основою для обліку страхового стажу стали відомості персоніфікованого обліку та правила сплати страхових внесків.

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У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для призначення пенсії у 63 роки необхідно від 23 до менш ніж 33 років, а у 65 років – від 15 до менш ніж 23 років. Тому відсутність навіть кількох місяців підтвердженого стажу може мати значення для визначення права на пенсію.

Які зміни можуть вплинути на пенсійні доплати

Окрім персональних даних і страхового стажу, українцям варто перевіряти інформацію про обставини, які можуть впливати на право на окремі виплати та підвищення. Зокрема, йдеться про встановлення інвалідності, набуття статусу учасника бойових дій, зміну місця проживання або отримання статусу внутрішньо переміщеної особи.

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Водночас сам факт набуття певного статусу не завжди означає автоматичне призначення додаткових коштів. Право на конкретну виплату залежить від її виду, законодавчих умов і наявності підтвердних документів.

Якщо необхідна інформація відсутня або не оновлена, призначення окремих доплат може затриматися до підтвердження відповідного права. Тому після зміни обставин варто перевіряти, чи має Пенсійний фонд актуальні відомості.

Як перевірити страховий стаж та персональні дані онлайн

Перевірити інформацію про страховий стаж можна через офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті одним із доступних способів. Після входу користувач може переглянути відомості про страховий стаж, заробітну плату та інформацію, що міститься в реєстрі застрахованих осіб.

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Один зі способів отримати необхідні дані – сформувати електронну довідку ОК-5 або ОК-7. Такі документи можна замовити безплатно, вони містять відомості із системи персоніфікованого обліку, зокрема про заробіток і страховий стаж у межах відповідної довідки.

Відомості персоніфікованого обліку формуються переважно за періоди з 2000 року, тому для підтвердження більш ранньої трудової діяльності можуть знадобитися паперові або архівні документи. Якщо людина виявила відсутні періоди роботи або некоректні відомості, бажано з'ясувати причину ще до подання заяви про призначення пенсії.

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Як виправити помилки в Пенсійному фонді: покрокова інструкція

У Пенсійному фонді пояснили, що актуалізувати персональні дані можна самостійно через електронний кабінет. Для цього потрібно:

Перейти на вебпортал ПФУ та увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

У меню відкрити розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Анкета для зміни даних в Реєстрі застрахованих осіб";

Заповнити електронну форму, зазначивши правильні персональні відомості;

Підтвердити згоду на обробку персональних даних;

Додати сканкопії документів, які підтверджують зміни;

Сформувати анкету, підписати її за допомогою КЕП та відправити до Пенсійного фонду.

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Під час подання заяви можуть знадобитися паспорт, свідоцтво про шлюб, документ про зміну прізвища або інші підтвердження залежно від характеру помилки. Після відправлення анкети на екрані з'явиться повідомлення про те, що звернення передано на розгляд.

Перевірити результат можна в розділі "Мої звернення" особистого кабінету. Якщо людина не має електронного підпису або не може самостійно скористатися вебпорталом, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України з документами, які підтверджують правильність даних.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні спростили підтвердження страхового стажу для призначення пенсії, якщо людина втратила трудову книжку або в ній немає необхідних записів. Нові правила особливо важливі для громадян, чиї документи були знищені через бойові дії або залишилися на тимчасово окупованих територіях.