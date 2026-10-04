Пенсію можуть припинити після ідентифікації? Як перевірити статус і не залишитися без виплат

Після проходження відеоідентифікації Пенсійний фонд України (ПФУ) має до 10 календарних днів на ухвалення рішення щодо встановлення особи, а повідомити про результат повинен не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після його ухвалення. Якщо відповідь на електронну пошту ще не надійшла, пенсіонер може самостійно перевірити актуальний статус у розділі "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ.

Відео дня

Про це пише профільне видання "На пенсії". Фізична ідентифікація необхідна для підтвердження того, що пенсію, страхову чи іншу передбачену виплату отримує саме та людина, якій її призначено.

Одним зі способів пройти процедуру є відеоконференція з працівником Пенсійного фонду. Однак завершення відеодзвінка ще не означає, що рішення буде ухвалено того самого дня.

Після розмови фахівці мають перевірити отримані документи та відомості й лише після цього підтвердити проходження ідентифікації. Тому відсутність листа протягом кількох днів після відеоконференції сама по собі не означає, що людина не пройшла перевірку або що їй припинять виплачувати пенсію.

Скільки чекати після відеоідентифікації

Під час відеоконференції одержувач виплати має підтвердити свою особу. Для цього людина демонструє необхідні документи та відповідає на запитання працівника Пенсійного фонду. Однак процедура не закінчується одразу після завершення відеозв'язку.

Далі отримані дані опрацьовують фахівці ПФУ. Вони перевіряють інформацію та ухвалюють рішення щодо встановлення особи. На цей етап передбачено до 10 календарних днів із моменту проведення відеоконференції. Тобто якщо пенсіонер пройшов відеоідентифікацію, наприклад, кілька днів тому і досі не отримав жодного повідомлення, це ще може вкладатися у встановлені строки.

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Коли ПФУ має повідомити про рішення

Після того як рішення буде ухвалено, Пенсійний фонд повинен повідомити про нього отримувача виплати. На це передбачено ще не більше трьох робочих днів. Таким чином, між самим відеодзвінком та отриманням повідомлення про результат може пройти близько двох тижнів з урахуванням вихідних.

Саме тому пенсіонерам не варто очікувати підтвердження відразу після завершення відеоконференції. Спочатку ПФУ проводить перевірку, після чого формує результат і повідомляє про нього людину. Відсутність повідомлення протягом перших днів після відеозв'язку не є автоматичною ознакою проблем із пенсією.

Головні історії дня

Поки триває встановлений для розгляду період, документи та отримана під час відеоконференції інформація можуть перебувати на перевірці. Тому насамперед потрібно звернути увагу на дату проходження ідентифікації.

Якщо відтоді ще не минуло 10 календарних днів, рішення може просто перебувати на етапі опрацювання. Крім того, навіть після його ухвалення повідомлення може надійти не того самого дня – на інформування передбачено до трьох робочих днів. Отже, сам факт того, що електронного листа ще немає, не означає автоматичного припинення пенсійних виплат.

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Де перевірити результат раніше, ніж прийде лист

Чекати на окреме повідомлення від Пенсійного фонду необов'язково. Інформацію про проходження ідентифікації можна перевірити самостійно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Після авторизації потрібно перейти до особистого кабінету.

Там доступний розділ "Моя ідентифікація", в якому відображається актуальний статус процедури. Таким чином, якщо електронного листа ще немає, але людина хоче переконатися, що її відеоконференцію врахували та перевірка відбувається, варто насамперед переглянути інформацію саме в цьому розділі.

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Під час подання заяви на проведення відеоідентифікації людина зазначає свої контактні дані. Після ухвалення рішення інформацію можуть направити на вказану електронну адресу. Водночас результат відображається і в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду.

Тому, якщо повідомлення на електронну пошту не надійшло, це ще не означає, що рішення відсутнє. Варто перевірити особистий кабінет ПФУ, а також папки "Спам" або "Небажана пошта" у своїй електронній скриньці.

Навіщо взагалі потрібна фізична ідентифікація

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Мета процедури – підтвердити, що одержувач виплати живий та саме він отримує кошти, які йому призначені. Ідентифікація стосується не лише пенсіонерів. Порядок проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку Пенсійний фонд затвердив ще у листопаді 2023 року.

Процедура поширюється, зокрема, на пенсіонерів, суддів у відставці, а також одержувачів страхових та інших соціальних виплат у випадках, коли законодавством передбачена необхідність такого підтвердження. Відеоконференція стала одним зі способів пройти процедуру дистанційно – без особистого відвідування сервісного центру.

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Як відбувається відеоідентифікація

Під час відеозв'язку працівник Пенсійного фонду має переконатися, що спілкується саме з одержувачем виплати. Людині необхідно пред'явити документи та відповісти на запитання, які допомагають підтвердити її особу.

Після цього інформація не просто автоматично потрапляє до системи як підтверджена. Фахівці ПФУ додатково опрацьовують отримані дані. Саме цим пояснюється проміжок до 10 календарних днів між відеоконференцією та остаточним рішенням.

Якщо після відеоконференції минуло більше часу, ніж передбачено для розгляду та повідомлення, а інформації про результат немає, насамперед варто зайти до особистого кабінету ПФУ. У розділі "Моя ідентифікація" потрібно перевірити поточний статус процедури.

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Також варто переглянути електронну пошту, яку було зазначено під час подання заяви. Якщо інформації немає і там, а передбачені строки вже минули, доцільно звернутися до Пенсійного фонду для уточнення результату.

Пенсіонери та інші отримувачі виплат можуть підтвердити особу не лише через відеоконференцію. Один із варіантів – особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду.

Також передбачена можливість пройти процедуру через уповноважені установи банків. Для українців, які перебувають за межами країни, існує можливість підтвердити особу через дипломатичну установу України.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям можуть не виплачувати більшу частину пенсії – причому без порушення закону. Однак не всім – йдеться про тих пенсіонерів, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі чи закладі. Проте навіть у такому випадку людину не залишать повністю без виплати – щонайменш, 25% від розміру пенсії вона, все ж таки, отримає.