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Пенсійний фонд показав кількість "особливих" пенсіонерів: десятки тисяч отримують щомісячно пенсію від 30 тис. грн

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
icon 57
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему пенсій в Україні

В Україні станом на 1 жовтня майже 27 тис. пенсіонерів отримують щомісячну виплату розміром від 30 тис. грн. Найбільша ж пенсія традиційно у суддів (довічне грошове утримання). В середньому 4048 судді у відставці отримують від ПФУ по 114,9 тис. грн на місяць.

Про це йдеться в даних ПФУ. Так, середня пенсія по країні складає 7287,8 грн. Водночас, якщо рахувати середню пенсію серед тих, хто щомісячно отримує від 30 тис., то ця цифра становитиме 48,3 тис. грн.

Окремі категорії пенсіонерів можуть отримувати виплати, які перевищують загальний максимальний розмір пенсії. Йдеться насамперед про суддів у відставці, яким призначають щомісячне довічне грошове утримання, а також про деяких колишніх посадовців і військових, чиї виплати регулюються спеціальними законами.

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Довічне грошове утримання судді розраховують з урахуванням суддівської винагороди та стажу, а його розмір за певних умов може становити 50–90% відповідної винагороди. Такі виплати здатні сягати сотень тисяч гривень на місяць. Зокрема, у попередніх матеріалах фігурувала колишня голова Конституційного суду України Наталія Шаптала, якій нараховували близько 390 тис. грн щомісяця.

Для більшості пенсіонерів загальне обмеження становить десять прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 25 950 грн на місяць. Водночас для пенсій, призначених за спеціальними законами, передбачені окремі правила. Зокрема, під час воєнного стану до частини виплат, що перевищують установлений поріг, застосовують понижувальні коефіцієнти. Це стосується, зокрема, окремих пенсій прокурорів та інших категорій спеціальних пенсіонерів.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

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