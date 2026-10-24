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Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як перерахують

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
1,2 т.
Ілюстративне фото, жінка похилого віку з складеними руками
Ілюстративне фото, жінка похилого віку із складеними руками. Джерело: Створено за допомогою ШІ

В Україні з 1 листопада загального перерахунку пенсій не буде. Однак частина українців може розраховувати на перерахунок у зв'язку з досягненням вікових груп, які мають право на надбавку. При тому варто знати особливості розрахунку такого перерахунку. 

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Зокрема, право на доплату виникає автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової позначки:

  • 300 гривень нараховують особам від 70 до 74 років включно,
  • 456 гривень – громадянам віком 75-79 років,
  • а пенсіонерам від 80 років і старше – 570 гривень.

При досягненні нової вікової категорії суми надбавок не сумуються, а лише перераховуються на різницю (наприклад, при переході з 70 до 75 років доплата зростає на 156 грн). Звертатися до ПФУ чи подавати заяви не потрібно, однак є суттєва умова: вікову надбавку виплачують лише тим громадянам, чий загальний розмір пенсії з усіма іншими доплатами та підвищеннями не перевищує 10 340,35 грн.

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Зазначимо, в Україні мільйони пенсіонерів отримують щомісячні компенсаційні виплати до пенсії після досягнення 70, 75 та 80 років.

Які пенсії отримують українці

Середня пенсія працюючих пенсіонерів за цей період збільшилася з 7 994,17 грн до 8 019,18 грн. Це на 25,01 грн більше, ніж у липні.

За даними ПФУ, станом на 1 жовтня 2026 року пенсії призначали за такими підставами:

  • за віком – 72,25%;
  • за інвалідністю – 15,12%;
  • у разі втрати годувальника – 7,10%;
  • за вислугу років – 5%;
  • соціальні пенсії – 0,49%;
  • довічне утримання суддів – 0,04%.

Найбільша частка припадає на пенсії за віком – понад 72% від загальної кількості.

Варто враховувати, що середня пенсія не означає, що саме таку суму отримує більшість українців. Фактичні виплати відрізняються залежно від стажу, заробітку, виду пенсії та інших обставин.

Станом на 1 жовтня 2026 року понад половина українських пенсіонерів отримувала більш як 5 тис. грн на місяць. Зокрема, 36,63% мали пенсії від 5 тис. до 10 тис. грн, а ще 19,02% – понад 10 тис. грн. Водночас виплати від 3 тис. до 4 тис. грн отримували 23,79% пенсіонерів.

  • До 3 000 грн – 3,40%.
  • Від 3 001 до 4 000 грн – 23,79%.
  • Від 4 001 до 5 000 грн – 17,16%.
  • Від 5 001 до 10 000 грн – 36,63%.
  • Понад 10 000 грн – 19,02%.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році мінімальн у пенсію планують підвищити з 2595 до 2878 грн. Збільшення становитиме 283 грн, або близько 10,9%. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, який відображає вартість базових товарів і послуг за актуальними цінами, вже у липні 2026 року сягнув 7455 грн. Тобто запланована мінімальна пенсія буде майже в 2,6 раза меншою за суму, необхідну для задоволення базових потреб.

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