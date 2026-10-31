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Пенсії в Україні з 1 листопада: кому та як можуть підвищити

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
117
Що варто знати пенсіонерам
Що варто знати пенсіонерам

В Україні з 1 листопада пенсіонери продовжать отримувати виплати за чинними правилами. Загального підвищення пенсій або нового масового перерахунку з початку місяця не передбачено. Водночас збережуться встановлені мінімальні пенсійні гарантії та вікові доплати.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Останню загальну індексацію пенсій провели 1 березня 2026 року. Тоді виплати, які підлягали перерахунку, збільшили на 12,1%. Максимальна сума підвищення становила 2595 грн, а мінімальна доплата за результатами індексації – 100 грн.

Окремий перерахунок також відбувся у квітні. Він стосувався пенсіонерів, які продовжують працювати та набули необхідного страхового стажу або права на врахування заробітної плати.

Якими будуть мінімальні пенсії в листопаді

У листопаді продовжать діяти встановлені на 2026 рік мінімальні пенсійні гарантії. Їхній розмір залежить від віку людини, страхового стажу та статусу одержувача.

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Зокрема:

  • 4213 грн – для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років за наявності стажу не менше 30 років у жінок і 35 років у чоловіків, а також для людей віком від 80 років із відповідним страховим стажем;
  • 4050 грн – для пенсіонерів віком від 70 до 80 років за наявності необхідного страхового стажу;
  • 3725 грн – для пенсіонерів віком до 70 років із необхідним стажем, а також людей з інвалідністю I групи;
  • 3406 грн – для інших категорій непрацюючих пенсіонерів, на яких поширюються відповідні гарантії.
  • Для людей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачені окремі мінімальні виплати: 11 041,85 грн для I групи, 8838,60 грн – для II групи та 6808,95 грн – для III групи.

Кому доплачуватимуть до пенсії

У листопаді також продовжать нараховувати вікові доплати. Їхній розмір залежить від віку пенсіонера:

  • 300 грн – для людей віком від 70 до 75 років;
  • 456 грн – від 75 до 80 років;
  • 570 грн – для пенсіонерів віком від 80 років.

Такі доплати призначають автоматично, додатково звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Водночас є обмеження: надбавку нараховують, якщо загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Якщо виплата наближається до цієї суми, розмір доплати відповідно зменшують.

Отже, у листопаді пенсіонерам не варто очікувати нового загального підвищення. Виплати залишаться на рівні, встановленому після березневої індексації та наступних перерахунків, із передбаченими законодавством надбавками.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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