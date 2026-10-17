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Пенсії в Україні з 1 листопада: кому проведуть перерахунок

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
icon 717
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему пенсій в Україні

З 1 листопада загального перерахунку пенсій в Україні не передбачено. Однак частина українців може розраховувати на перерахунок у зв'язку з досягненням вікових груп, які мають право на надбавку.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Зокрема, право на доплату виникає автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової позначки:

  • 300 гривень нараховують особам від 70 до 74 років включно,
  • 456 гривень – громадянам віком 75-79 років,
  • а пенсіонерам від 80 років і старше – 570 гривень.

При досягненні нової вікової категорії суми надбавок не сумуються, а лише перераховуються на різницю (наприклад, при переході з 70 до 75 років доплата зростає на 156 грн). Звертатися до ПФУ чи подавати заяви не потрібно, однак є суттєва умова: вікову надбавку виплачують лише тим громадянам, чий загальний розмір пенсії з усіма іншими доплатами та підвищеннями не перевищує 10 340,35 грн.

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Зазначимо, в Україні мільйони пенсіонерів отримують щомісячні компенсаційні виплати до пенсії після досягнення 70, 75 та 80 років.

У чому проблема: як рахують пенсії українців

Ще у 2017-му формулу розрахунку пенсій переглянули таким чином, що розмір усіх нових виплат значно знизився. Якщо раніше за кожен рік стажу давали 1,35% розрахункової зарплати, то зараз – всього 1%.

Ще одна проблема: для розрахунку розміру пенсії використовують не останню зарплату, а розрахунковий заробіток. Це середня заробітна плата по країні за останні три роки, помножена на індивідуальний коефіцієнт. Через інфляцію та затримки у статистиці, ця "розрахункова" величина завжди значно нижча за фактичну зарплату.

В умовах заморожування основних державних соціальних стандартів, щорічна березнева індексація залишається практично єдиною можливістю для підвищення пенсій. Проте навіть цей механізм працює зі збоями та обмеженнями.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

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