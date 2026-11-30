З 1 грудня 2026 року в Україні не передбачено загального підвищення пенсій. Водночас у грудні можуть зрости виплати українців, яким цього місяця виповниться 70, 75 або 80 років і які мають право на вікову доплату. Ще одна важлива дата – 31 грудня. До цього дня пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України, мають пройти ідентифікацію, якщо ще не зробили цього у 2026 році.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у грудні становитиме 2 595 грн. До цього показника прив’язаний мінімальний розмір пенсії за віком за наявності повного страхового стажу – 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Водночас для окремих категорій діють вищі гарантії, за якими Пенсійний фонд доплачує до встановленої суми.

Зокрема, 4 213 грн – мінімальна виплата для непрацюючих пенсіонерів від 65 років із повним стажем. Така сама гарантія діє для пенсіонерів від 80 років зі стажем від 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Для інших непрацюючих пенсіонерів, які не підпадають під вищі гарантії, уряд передбачив доплату до 3 406 грн. Ці суми діють із березня, коли відбулася індексація пенсій.

Кому нарахують вікову доплату

Пенсійний фонд встановлює доплату автоматично з дня, коли пенсіонеру виповнюється 70, 75 або 80 років. Максимальні щомісячні суми такі:

від 70 до 74 років – 300 грн;

від 75 до 79 років – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

Наприклад, якщо пенсіонер уже отримував 456 грн, то після 80-річчя його доплата зросте на 114 грн і становитиме 570 грн за повний місяць. Доплату нараховують, якщо пенсійна виплата менша за 10 340,35 грн. Якщо до цієї межі бракує менше, ніж передбачено для відповідного віку, доплатять лише різницю. Право на вікову доплату не залежить від страхового стажу чи від того, чи працює пенсіонер. Пенсійний фонд України

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Пенсії за грудень виплачуватимуть за звичайним графіком. Виплатний період триває з 4-го до 25-го числа місяця, а конкретну дату визначають для кожного одержувача. Кошти перераховують на банківський рахунок або доставляють через пошту, залежно від обраного способу отримання пенсії. Пенсійний фонд України

Хто має пройти ідентифікацію до 31 грудня

Пенсіонери, які тимчасово живуть за кордоном або проживають на окупованій території, мають підтвердити особу до кінця року, щоб зберегти виплати із січня 2027-го. Ідентифікацію можна пройти за допомогою "Дія.Підпису" на вебпорталі ПФУ або через відеозв’язок із працівником фонду. Також можна звернутися до сервісного центру ПФУ чи уповноваженого банку, а за кордоном – до української дипломатичної установи. Пенсійний фонд України

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Дату й результат перевірки можна подивитися в розділі "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на порталі ПФУ або в застосунку "Пенсійний фонд". Тим, хто виїхав з окупованої території, живе на підконтрольній Україні території та перевів пенсійну виплату за новим місцем проживання, щороку проходити цю процедуру не потрібно.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.