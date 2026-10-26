Пенсії по інвалідності з 1 листопада: скільки гарантовано отримуватимуть українці

З 1 листопада 2026 року загального підвищення пенсій по інвалідності не передбачено, а мінімальна виплата за наведеними даними становить 2 595 грн, тоді як для військових, ветеранів війни та постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи діють окремі гарантії. Залежно від категорії та групи інвалідності мінімальні суми можуть перевищувати 18 тис. грн, а наступний загальний перерахунок пенсій попередньо очікується навесні 2027 року.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Водночас, для різних категорій громадян діють окремі правила обчислення пенсій і мінімальні розміри виплат.

Якою буде мінімальна пенсія по інвалідності

Для більшості отримувачів пенсія по інвалідності розраховується залежно від розміру пенсії за віком, яку людина могла б отримувати. Відсоток визначається відповідно до встановленої групи інвалідності. Зокрема, застосовуються такі показники:

І група інвалідності – 100% пенсії за віком;

ІІ група інвалідності – 90% пенсії за віком;

ІІІ група інвалідності – 50% пенсії за віком.

Водночас для пенсій по інвалідності передбачені мінімальні гарантії. За наведеними Пенсійним фондом даними, мінімальний розмір виплати становить 2 595 грн.

Однак, це не означає, що всі українці з інвалідністю отримуватимуть однакову суму. Остаточний розмір пенсії залежить від індивідуального розрахунку, а для деяких категорій законодавство встановлює спеціальні умови пенсійного забезпечення.

Скільки платитимуть військовим з інвалідністю

Окремі правила передбачені для військовослужбовців, які отримали інвалідність. Зокрема, для осіб, які проходили строкову військову службу, встановлені підвищені мінімальні розміри пенсій.

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За наведеними даними, для цієї категорії виплати починаються від 7 100 грн для людей з ІІІ групою інвалідності. Для отримувачів з І групою мінімальний розмір перевищує 8 116 грн.

Конкретна сума залежить від групи інвалідності та правил, за якими призначається пенсія. Тому військовослужбовцям і колишнім військовим варто враховувати підстави встановлення інвалідності та свій статус під час визначення належних виплат.

Які пенсії передбачені для ветеранів війни

Вищі мінімальні гарантії діють для ветеранів та учасників бойових дій, які отримали інвалідність унаслідок війни. Для них розмір щомісячного пенсійного забезпечення залежить від установленої групи. За наведеними показниками, мінімальні виплати становлять:

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І група інвалідності – 18 885 грн;

ІІ група інвалідності – 15 494 грн;

ІІІ група інвалідності – 10 625 грн.

Таким чином, для цієї категорії громадян передбачені значно вищі суми порівняно із загальними мінімальними гарантіями. Водночас право на відповідний розмір виплати залежить від того, чи належить людина до категорії, для якої встановлені такі спеціальні умови.

Скільки отримують українці з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу

Спеціальні правила пенсійного забезпечення діють і для громадян, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. За наведеними даними, мінімальні пенсійні виплати для цієї категорії становлять від 6 813 грн для людей з ІІІ групою інвалідності до 11 048 грн для людей з І групою.

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Для безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС передбачений окремий порядок обчислення пенсій. За визначених законодавством умов розрахунок може здійснюватися з урахуванням п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Проте така формула застосовується не автоматично до всіх людей, які постраждали внаслідок аварії. Під час визначення суми враховуються статус людини, обставини встановлення інвалідності та вимоги законодавства.

Чи підвищать пенсії по інвалідності в листопаді

Масштабного підвищення пенсій по інвалідності з 1 листопада 2026 року не очікується. Попередня планова індексація відбулася в березні 2026 року, а наступний перерахунок, за попередніми очікуваннями, може відбутися навесні 2027 року.

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Водночас відсутність загального підвищення не означає, що сума виплати кожного пенсіонера залишатиметься незмінною за будь-яких обставин. На загальний розмір пенсійного забезпечення можуть впливати передбачені законодавством доплати та надбавки, якщо людина відповідає умовам їх отримання.

Зокрема, для пенсіонерів віком від 70 років передбачені вікові надбавки. За наведеними даними, їхній розмір становить від 300 до 570 грн залежно від віку та встановлених умов.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українські пенсіонери можуть втратити окремі доплати через зміну віку дитини, переїзд із гірського населеного пункту, невідповідність умовам призначення або неточності в документах про страховий стаж. Щоб не втратити належні кошти й уникнути переплат, важливо вчасно звертатися за призначенням пенсії та повідомляти Пенсійний фонд (ПФУ) про зміни, які можуть вплинути на виплати.