Пенсія по інвалідності для III групи з 1 листопада: яка гарантована сума нарахування

У листопаді 2026 року в Україні не планують переглядати розмір пенсії для осіб із III групою інвалідності – вона залишиться на рівні 50% від нарахованої пенсії за віком. І якщо для осіб з інвалідністю внаслідок війни найменша гарантована виплата становитиме 10 625 гривень, для решти категорій підсумкова сума залежатиме від конкретних підстав призначення та відповідних державних пільг.

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Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ). Там наголошують, що пенсії по інвалідності нараховують на основі чинного законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, але для окремих груп громадян (зокрема військовослужбовців, учасників бойових дій та осіб, які постраждали через Чорнобильську катастрофу) застосовуються спеціальні алгоритми розрахунку та діють окремі фінансові гарантії.

Який розмір пенсії передбачений для III групи інвалідності

Обсяг базової пенсії для осіб із III групою інвалідності становить 50% від розміру пенсії за віком, що обчислюється на основі накопиченого страхового стажу та офіційного доходу. Підсумкові виплати у громадян з однаковою групою інвалідності можуть відчутно відрізнятися, оскільки враховується низка параметрів:

розмір заробітної плати , з якої сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок (ЄСВ); загальна тривалість трудового стажу.

Якщо громадянин є непрацевлаштованим і не отримує доходів, з яких сплачується ЄСВ, держава забезпечує йому мінімальний рівень підтримки. У подібних ситуаціях призначається щомісячна доплата, яка дотягує загальний розмір виплати до 3406 гривень.

Це гарантований державою мінімумом для тих осіб, чий базовий розрахунок пенсії виявився нижчим за цей поріг. А за відсутності необхідного страхового стажу виплачується державна соціальна допомога, яка не є класичною пенсією по інвалідності.

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Яка гарантована сума для людей з III групою інвалідності

Розмір мінімальних виплат визначається не лише самою групою інвалідності, а й правовим статусом отримувача та обставинами її настання. Чітко зафіксовані суми діють для спеціальних категорій, серед яких:

особи з III групою інвалідності внаслідок війни – 10 625 гривень;

військовослужбовці з III групою інвалідності – від 6761 до 7100 гривень (залежить від умов проходження служби);

(залежить від умов проходження служби); постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6813 гривень.

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Наведені суми стосуються окремих пільгових категорій, тому їх не можна узагальнювати для всіх отримувачів III групи. Наступний етап планового перерахунку і щорічна індексація виплат очікуються у березні 2027 року.

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Як нараховують пенсій для військовослужбовців

Пенсійне забезпечення по інвалідності для військових формується за спеціальним механізмом. Зокрема, виплата призначається у випадках, коли інвалідність була встановлена:

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під час виконання службових обов'язків ;

; упродовж трьох місяців після демобілізації або пізніше;

якщо діагностовано хворобу, набуту під час служби.

За таких обставин тривалість страхового стажу не відіграє вирішальної ролі. Підсумкова сума обчислюється на основі причин та факторів настання інвалідності. Для осіб, чия інвалідність отримана внаслідок бойових дій (внаслідок війни), передбачені такі відсоткові ставки від грошового забезпечення:

I група – 100%;

II група – 80%;

III група – 60%.

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Якщо інвалідність військовослужбовця пов'язана з іншими обставинами проходження служби, розміри виплат становлять:

I група – 70% від грошового забезпечення;

II група – 60%;

III група – 40%.

Отже, під час розрахунку пенсії для військовослужбовців критично важливим є не лише сам факт наявності тієї чи іншої групи інвалідності, а й офіційно зафіксований зв'язок із захистом Батьківщини. Саме ця юридична підстава визначає відсоток від фінансового забезпечення, який лягає в основу підсумкової виплати.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до 31 грудня 2026 року окремі пенсіонери та одержувачі страхових виплат мають пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ). Якщо проігнорувати цю вимогу, пенсію можуть призупинити до підтвердження особи.