У грудні 2026 року пенсія для осіб із III групою інвалідності залишатиметься на рівні 50% від виплати за віком, а загальний розмір допомоги для непрацюючих громадян із низькими нарахуваннями становитиме щонайменше 3406 гривень. Водночас для окремих категорій українців, зокрема людей з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи, передбачені значно вищі мінімальні виплати.

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Про це йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду України. Там пояснюють, що розмір пенсії для людей із III групою інвалідності залежить від величини виплати за віком, а для окремих категорій громадян законодавством встановлені спеціальні умови пенсійного забезпечення та гарантовані мінімальні суми.

Яка пенсія передбачена для III групи інвалідності

Базова пенсія для українців із III групою інвалідності дорівнює 50% від пенсії за віком. Відповідно, остаточна сума залежить від того, яку виплату людина могла б отримувати за віком.

Якщо пенсіонер не працює та не має офіційних доходів, держава передбачає додаткову фінансову підтримку. У такому разі щомісячну виплату доповнюють до гарантованого рівня – 3406 гривень.

У Пенсійному фонді окремо звертають увагу, що ця сума не є однаковою пенсією для всіх людей із III групою інвалідності. Йдеться про мінімальну гарантію: доплату нараховують лише тоді, коли розрахована пенсія не досягає встановленого порога.

Яка гарантована сума для людей з III групою інвалідності

Для деяких категорій громадян передбачені окремі правила пенсійного забезпечення, які дозволяють отримувати значно більше за загальним механізмом розрахунку. Зокрема, мінімальні виплати становлять:

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особи з III групою інвалідності внаслідок війни – 10 625 гривень;

військовослужбовці з III групою інвалідності – від 6761 до 7100 гривень;

люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – 6813 гривень.

Таким чином, підсумкова сума залежить не лише від встановленої групи інвалідності, а й від обставин її отримання та належності до певної пільгової категорії.

Чи варто чекати на зростання доходів до кінця року

У листопаді 2026 року загального підвищення пенсій для людей з інвалідністю не заплановано. Наступний плановий перерахунок виплат у межах щорічної індексації має відбутися у березні 2027 року. Тому до цього часу автоматичного масового збільшення пенсій очікувати не варто.

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Водночас для пенсіонерів старшого віку передбачені щомісячні вікові надбавки. Після досягнення 70 років до основної виплати додають від 300 до 570 гривень. Розмір такої доплати залежить від віку пенсіонера.

Як повідомив у відповіді на запит OBOZ.UA міністр соціальної політики Денис Улютін, у проєкті держбюджету на 2027 рік на пенсійні виплати за бюджетними програмами та покриття дефіциту Пенсійного фонду передбачили 292,8 млрд грн. Це на 25,1 млрд грн, або приблизно на 9,4%, більше, ніж у 2026 році. Ці кошти також покривають надбавки та інші пенсійні зобов’язання держави.