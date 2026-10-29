Пенсія по інвалідності для II групи з 1 листопада: яка гарантована сума виплат

З 1 листопада 2026 року масового підвищення пенсій для людей із II групою інвалідності не передбачено, а звичайна страхова пенсія становить 90% від розрахованої пенсії за віком. Для людей з інвалідністю внаслідок війни гарантована мінімальна виплата становить 13 822 гривні, тоді як для інших категорій сума залежить від підстав призначення пенсії та відповідних законодавчих гарантій.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Пенсія по інвалідності призначається відповідно до законодавства України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Водночас для окремих категорій громадян, зокрема військовослужбовців та людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діють спеціальні правила розрахунку виплат і встановлені мінімальні гарантії.

Який розмір пенсії передбачений для II групи інвалідності

Згідно з роз’ясненням Пенсійного фонду України, пенсія для людей із II групою інвалідності становить 90% від пенсії за віком, яку людина могла б отримувати з урахуванням свого страхового стажу та заробітку. Під час розрахунку враховують офіційну зарплату, з якої сплачувалися страхові внески, та тривалість страхового стажу. Через це двоє людей з однаковою групою інвалідності можуть отримувати різні суми.

Для призначення пенсії за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням необхідний страховий стаж. Його тривалість залежить від віку, в якому людині встановили інвалідність, і може становити від одного до 15 років.

Якщо необхідного страхового стажу немає, людина за певних умов може мати право на державну соціальну допомогу замість страхової пенсії. Водночас порядок її призначення та розмір визначаються окремими правилами, тому ці виплати не варто ототожнювати з пенсією по інвалідності.

Яка гарантована сума для людей з II групою інвалідності

Мінімальна виплата залежить не лише від групи інвалідності, а й від причини її встановлення та статусу одержувача. Найчіткіше визначені суми передбачені для окремих категорій, зокрема людей з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

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Для людей з II групою інвалідності внаслідок війни мінімальна пенсійна виплата становить 13 822 гривні. Водночас розмір пенсії для цієї категорії розраховують у розмірі 80% грошового забезпечення.

Для постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідність яких пов’язана з аварією на ЧАЕС, передбачені окремі гарантії. За даними Пенсійного фонду України, наведені в роз’ясненні від 29 травня 2025 року, мінімальна пенсія для людей із II групою інвалідності внаслідок Чорнобильської катастрофи становила 7 884,57 гривні.

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Для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС діють окремі правила визначення мінімального пенсійного забезпечення. У матеріалі Пенсійного фонду зазначено, що з 1 березня 2025 року мінімальна виплата для ліквідаторів із II групою інвалідності становила 80% середньої заробітної плати в Україні, врахованої для пенсійних розрахунків, – 13 989,28 гривні.

Суми стосуються різних категорій одержувачів, тому їх не можна застосовувати до всіх людей із II групою інвалідності. Крім того, наведені показники для постраждалих від Чорнобильської катастрофи взяті з роз’яснення ПФУ за 2025 рік, а отже, самі по собі не підтверджують актуального розміру виплати на листопад 2026 року.

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Як розраховують пенсію для військовослужбовців

Для військовослужбовців пенсія по інвалідності призначається за окремими правилами. Зокрема, право на таку виплату може виникнути, якщо інвалідність настала під час проходження військової служби, не пізніше ніж через три місяці після звільнення або пізніше, якщо її причиною стало захворювання, що виникло під час служби.

У таких випадках наявність страхового стажу не є визначальною умовою призначення пенсії. Розмір виплати залежить від причини інвалідності та обставин її виникнення. Для військовослужбовців з інвалідністю внаслідок війни передбачено такі розміри пенсії від грошового забезпечення:

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I група – 100%;

II група – 80%;

III група – 60%.

Для інших військовослужбовців з інвалідністю розміри становлять:

I група – 70% грошового забезпечення;

II група – 60%;

III група – 40%.

Таким чином, для військовослужбовців із II групою інвалідності важливо враховувати не лише встановлену групу, а й те, чи пов’язана інвалідність із війною. Саме від цього залежить відсоток грошового забезпечення, який беруть для розрахунку пенсії.

Чи підвищать виплати з 1 листопада 2026 року

Окремого масового підвищення пенсій по інвалідності з 1 листопада 2026 року не передбачено. Відповідно, для більшості одержувачів суми залишаться на попередньому рівні, якщо немає інших підстав для індивідуального перерахунку.

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Остання масштабна індексація пенсій у 2026 році відбулася 1 березня. Наступний плановий перерахунок, який може вплинути на розмір виплат, очікується навесні 2027 року. Водночас конкретні параметри майбутнього підвищення залежатимуть від ухвалених рішень і встановлених урядом умов.

Якщо людина вважає, що пенсію розрахували неправильно, варто звернутися до Пенсійного фонду України та уточнити, які показники використали під час обчислення виплати. Для визначення суми мають значення страховий стаж, заробіток, причина інвалідності та наявність спеціального статусу.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, до 31 грудня 2026 року окремі пенсіонери та одержувачі страхових виплат мають пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ). Якщо проігнорувати цю вимогу, пенсію можуть призупинити до підтвердження особи.