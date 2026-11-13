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Пенсіонерам з України стало простіше отримати громадянство країни ЄС: яку вимогу змінили

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
1,9 т.
Ілюстрація - паспорт Франції
У Франції змінили правила натуралізації іноземних пенсіонерів. Ілюстративне зображення. Джерело: Pixabay/jackmac34

Франція офіційно змінила вимоги для набуття громадянства іноземними пенсіонерами – вони поширюватимуться і на громадян України. Їм дозволять мати як основний дохід саме нарахування від батьківщини, а головним критерієм відтепер буде рівень інтеграції.

Як повідомила французька сенаторка Ніколь Боннефуа, про це йдеться у офіційній відповіді від міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс. Вона наголосила, що нові правила суттєво послаблять вимоги до отримання громадянства іноземними пенсіонерами шляхом натуралізації.

"Пенсіонери, які отримують пенсію з-за кордону, можуть розраховувати на сприятливий розгляд їхніх заяв", – йдеться у листі міністра.

Нові критерії для іноземних пенсіонерів

  • Декларування замість оподаткування

Всі іноземні пенсійні доходи мають бути задекларовані у Франції. Це обов'язкова вимога для податкових резидентів навіть тоді, коли податок сплачується в іншій країні за угодами про уникнення подвійного оподаткування.

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Походження чи характер доходів більше не є самостійною перешкодою для натуралізації, якщо заявник доведе наявність "міцного місцевого коріння". Зокрема, враховується володіння основним житлом у Франції понад п'ять років та активна участь у житті громади.

Що зміниться

Нуньєс наголошує, що нові інструкції для префектур уже набули чинності й дозволили міністерству схвалити низку заяв, які перебували на розгляді або на етапі апеляції. Це відкриває можливість для перегляду рішень для осіб, чиї документи раніше відхилили або відклали виключно через іноземне походження пенсії.

Оскільки міністерство навряд чи автоматично відкриватиме вже закриті справи, заявникам, які зіткнулися з відмовою на цій підставі, радять повторно подавати документи з посиланням на нові роз'яснення МВС як на нову обставину у справі.

Також OBOZ.UA повідомляв, що Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі розробило поправки до Закону про громадянство, які ускладнять процедуру натуралізації громадян з України. Зокрема їм треба буде безперервно проживати у цій країні 8 років, володіти польською мовою на рівні В2 і підписати декларацію на вірність Польщі.

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