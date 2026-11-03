Пенсіонерам готують важливі зміни у виплатах: хто з українців зможе отримати додаткові гроші

Непрацюючі пенсіонери, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та відповідають вимогам законодавства, можуть отримувати додаткові 2595 грн до пенсії, а підтвердити проживання на забруднених територіях за 1986-1992 роки тепер можна через спеціальні комісії. Механізм діятиме до 31 грудня 2026 року, тому люди, яким бракує документів, можуть скористатися ним для підтвердження необхідних відомостей.

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Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Для тих, хто має право на таку виплату, але не може підтвердити необхідний період проживання через відсутність архівних документів, урядовий механізм має допомогти усунути адміністративні перешкоди.

Хто може отримувати доплату до пенсії у розмірі 2595 грн

Щомісячна доплата передбачена для окремої категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Йдеться про непрацюючих пенсіонерів зі статусом постраждалих, які постійно проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення і відповідають іншим вимогам законодавства.

Розмір щомісячної виплати становить 2595 грн, це додаткові кошти до основної пенсії, які мають компенсувати особливі умови проживання людей на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення. За даними Мінсоцполітики, станом на жовтень 2026 року таку доплату отримували приблизно 106 тисяч непрацюючих пенсіонерів.

Однак, на практиці частина громадян стикається з проблемою підтвердження права на виплату. Для призначення доплати необхідно встановити не лише статус постраждалої особи, а й відповідний період проживання на забрудненій території.

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Особливі труднощі виникають у людей, які жили там у 1986-1992 роках, але не зберегли документи або не можуть отримати необхідні архівні довідки. Через це навіть громадяни, які фактично проживали на відповідних територіях, можуть мати проблеми з підтвердженням необхідних обставин.

Як тепер можна підтвердити проживання на забрудненій території

Щоб усунути цю проблему, у 2026 році уряд запровадив спеціальний механізм встановлення місця та періоду проживання громадян на радіоактивно забруднених територіях. Для цього у восьми областях створили спеціальні комісії. Їхнє завдання – встановлювати необхідні відомості про проживання людей у відповідних населених пунктах у визначений період, щоб ці дані могли бути внесені до державних реєстрів.

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Такий підхід особливо важливий для громадян, які не мають можливості самостійно отримати документи через втрату архівів, відсутність реєстраційних відомостей або інші обставини. Окремо передбачено можливість підтвердження проживання в населених пунктах, які згодом були ліквідовані. Тобто зникнення такого населеного пункту з адміністративної карти не повинно автоматично позбавляти колишніх мешканців можливості підтвердити факт проживання там.

Спочатку механізм мав обмежений строк дії, однак у вересні 2026 року уряд продовжив його до 31 грудня 2026 року. Таким чином, комісії продовжують роботу, а громадяни, які зіткнулися з проблемою відсутності документів, мають додатковий час для встановлення необхідних відомостей.

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Важливо, що цей механізм не означає автоматичного призначення доплати всім, хто звернеться до комісії. Він допомагає підтвердити місце та період проживання, необхідні для реалізації права на виплату. Остаточне призначення пенсійної доплати залежить від відповідності людини всім законодавчим умовам.

Що зміниться для чорнобильців у межах пенсійної реформи

Під час засідання Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради Денис Улютін також представив пропозиції Мінсоцполітики щодо подальшого соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, міністерство напрацювало пропозиції до законопроєкту про пенсійну реформу.

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Вони передбачають формування єдиної системи державних соціальних доплат, у межах якої мають запровадити спільні підходи до призначення та виплати відповідної допомоги. Це стосуватиметься, зокрема, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та мають право на спеціальні соціальні виплати.

Наразі Мінсоцполітики проводить довгострокові фінансово-економічні розрахунки, щоб оцінити можливі наслідки запропонованих змін. Тобто йдеться про напрацювання майбутніх правил, а не про вже ухвалені зміни до порядку нарахування всіх чорнобильських доплат.

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Водночас у міністерстві наголошують на важливому принципі: пенсійна реформа не повинна позбавляти людей соціальних прав, які вони вже набули. Громадяни, які до набрання чинності новими законодавчими нормами отримали відповідний статус і право на пільги або компенсації, повинні й надалі користуватися ними в установленому порядку.

Ще одне питання, яке порушили під час засідання, стосується можливого перегляду рівнів радіоактивного забруднення населених пунктів. Ідеться про дозиметричну паспортизацію територій, за результатами якої можуть уточнюватися показники радіаційного забруднення.

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Для мешканців відповідних населених пунктів важливо, щоб такі зміни не призводили до автоматичного скасування вже набутих соціальних прав. Улютін наголосив, що результати дозиметричної паспортизації самі по собі не є підставою для позбавлення людини статусу постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи або автоматичного припинення раніше встановлених компенсацій.

Які ще виплати та пільги передбачені для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Окрім щомісячної доплати у розмірі 2595 грн, для постраждалих від Чорнобильської катастрофи законодавством передбачено й інші види соціальної підтримки. Зокрема, окремі категорії громадян можуть користуватися спеціальними умовами пенсійного забезпечення.

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Зазначається, що це стосується пенсій по інвалідності, якщо вона пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, а також права на достроковий вихід на пенсію за наявності встановлених законом підстав. Крім того, для постраждалих передбачені різні пільги та компенсації, обсяг яких залежить від категорії постраждалої особи, її статусу та інших визначених законодавством обставин.

Наприклад, за інформацією Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області, станом на кінець жовтня 2026 року на територіях радіоактивного забруднення регіону проживали близько 35,8 тисячі пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Із них 28,3 тисячі отримували щомісячну доплату до пенсії у розмірі 2595 грн.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українцям, які отримують пенсію та тимчасово перебувають за кордоном або на окупованих територіях, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня, інакше можуть виникнути проблеми з продовженням пенсійних виплат. Для цього потрібно підтвердити свою особу через передбачені Пенсійним фондом України процедури.