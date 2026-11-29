З 1 січня 2027 року максимальна доплата за кожен повний рік понаднормового страхового стажу в Україні зросте з 25,95 до 28,78 грн, а за 10 додаткових років пенсіонер зможе отримувати до 287,80 грн на місяць. Перерахунок проведуть автоматично, а разом зі зміною прожиткового мінімуму зростуть також мінімальна та максимальна пенсії.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Підвищення передбачене з початку нового року та відбудеться до традиційної березневої індексації пенсій. Тобто деякі українці зможуть отримувати більше вже із січня, не чекаючи весняного перегляду виплат.

На скільки зросте доплата за понаднормовий стаж

Розмір доплати за понаднормовий страховий стаж залежить від кількості повних років, які людина відпрацювала понад норму, встановлену законодавством. За кожен такий рік пенсія збільшується на 1% від основного розміру пенсії, однак ця сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

З 1 січня 2027 року прожитковий мінімум для цієї категорії населення, згідно з наведеними бюджетними показниками, має зрости з 2595 до 2878 грн. Відповідно, збільшиться й максимальна доплата за один рік понаднормового стажу.

Якщо зараз максимальна надбавка за один додатковий рік становить 25,95 грн, то з нового року вона зросте до 28,78 грн. Таким чином, за кожен повний рік стажу понад норму пенсіонери зможуть отримувати на 2,83 грн більше щомісяця.

Для людей, які мають значну кількість понаднормових років, зміна буде помітнішою в загальній сумі виплати. Наприклад, за 10 років стажу понад норму максимальна доплата збільшиться з 259,50 до 287,80 грн на місяць. Різниця становитиме 28,30 грн щомісячно.

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Водночас, максимальні суми отримуватимуть не всі. Якщо основний розмір пенсії людини нижчий за прожитковий мінімум, надбавку розраховуватимуть від її пенсії, тому фактична доплата за кожен додатковий рік може бути меншою.

Хто має право на доплату за понаднормовий стаж

Надбавку за понаднормовий страховий стаж отримують пенсіонери, які мають більше років офіційно підтвердженого страхового стажу, ніж передбачено для призначення пенсії за віком. При цьому норми залежать від дати виходу на пенсію та відповідних правил, за якими призначали або перераховували виплату. Для пенсіонерів, яким пенсію призначили після 1 жовтня 2011 року, встановлено такі нормативи:

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чоловіки – 35 років страхового стажу;

жінки – 30 років страхового стажу.

Доплата нараховується за кожен повний рік, відпрацьований понад ці показники. Для громадян, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року, діють інші норми. Зокрема, надбавка передбачена за кожен повний рік стажу понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок. Водночас, є винятки для тих, кому після цієї дати перераховували пенсію з урахуванням зарплати та стажу, набутого після призначення виплати.

Важливо, що враховуються лише повні роки понаднормового стажу. Якщо людина має, наприклад, додаткові 5 років і 8 місяців, доплату встановлять за п'ять повних років, а неповні місяці не збільшать її розмір.

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Як розраховуватимуть надбавку у 2027 році

Механізм обчислення доплати за понаднормовий стаж не змінюється. Пенсія збільшується на 1% від основного розміру виплати за кожен повний рік понад норму, але не більш як на 1% мінімальної пенсії за віком.

Саме тому підвищення прожиткового мінімуму впливає на максимальну суму доплати. Якщо основна пенсія дозволяє застосувати максимальне значення, за кожен додатковий рік стажу з січня 2027-го враховуватимуть 28,78 грн замість 25,95 грн. Розмір доплати залежно від кількості понаднормових років може становити:

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Понаднормовий стаж Доплата до 2027 року Доплата з 1 січня 2027 року 1 рік 25,95 грн 28,78 грн 5 років 129,75 грн 143,90 грн 10 років 259,50 грн 287,80 грн 15 років 389,25 грн 431,70 грн 20 років 519 грн 575,60 грн 25 років 648,75 грн 719,50 грн

Розрахунок наведено за максимальною ставкою 1% прожиткового мінімуму за кожен повний рік понаднормового стажу. Таким чином, чим більше років стажу людина накопичила понад встановлену норму, тим вищою буде її щомісячна доплата. Однак, на практиці розмір надбавки може відрізнятися залежно від основної пенсії.

Що буде з пенсіями працюючих пенсіонерів

Окремі правила передбачені для українців, які після виходу на пенсію продовжують працювати або займаються діяльністю, з якої сплачують єдиний соціальний внесок. Для таких громадян перерахунок доплати з урахуванням нового прожиткового мінімуму проводять після звільнення з роботи або припинення відповідної діяльності.

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Тобто працюючим пенсіонерам не варто розраховувати, що новий розмір доплати за понаднормовий стаж обов'язково відобразиться у виплатах уже в січні. Дата перерахунку залежатиме від припинення трудової діяльності та відповідних умов пенсійного законодавства.

При цьому сам понаднормовий страховий стаж людини не обмежується. Усі наявні повні роки понад установлену норму враховуються під час визначення доплати, а право на таку надбавку залежить від підтвердженого страхового стажу.

Які ще пенсійні виплати зростуть із 1 січня

Зміна прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб вплине не лише на доплату за понаднормовий стаж, а й на інші показники пенсійного забезпечення, які прив'язані до цього соціального стандарту. Згідно з наведеними показниками на 2027 рік, мінімальна пенсія за віком має зрости з 2595 до 2878 грн, це означає підвищення на 283 грн.

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Також зміниться максимальна пенсія, оскільки її граничний розмір становить десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Якщо показник зросте до 2878 грн, максимальна пенсійна виплата збільшиться з 25 950 до 28 780 грн. Різниця становитиме 2830 грн. Отже, січневе підвищення вплине на різні категорії пенсіонерів, хоча конкретна сума зростання залежатиме від виду виплати, наявного стажу та розміру призначеної пенсії.

Чи потрібно подавати заяву для перерахунку

Пенсіонерам не потрібно самостійно звертатися до Пенсійного фонду України, щоб отримати підвищену доплату за понаднормовий стаж у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Перерахунок передбачений автоматично на підставі даних пенсійних справ. Водночас пенсіонерам, які хочуть перевірити правильність нарахування або мають питання щодо свого страхового стажу, варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити, які саме роки враховані під час розрахунку надбавки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні за десять років кількість пенсіонерів скоротилася більш ніж на 2 млн. Якщо на початку 2016 року на обліку Пенсійного фонду було 12,3 млн пенсіонерів, то на початку 2026-го – 10,17 млн. Станом на 1 жовтня 2026 року їх залишилося 10 млн 3 тис., із них 7 млн 227 тис. отримували пенсію за віком.