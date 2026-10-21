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Пенсіонерам дали час до 31 грудня: кому можуть зупинити виплати з 2027 року

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
1,3 т.
Пенсіонери. Ілюстрація
Деякі пенсіонери мають пройти ідентифікацію. Ілюстрація. Джерело: Freepik

Українці, які отримують пенсію та перебувають за кордоном або живуть на тимчасово окупованих територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Якщо вони цього не зроблять, з 1 січня 2027 року виплату можуть призупинити.

Гроші перестануть надходити на рахунок, доки людина не підтвердить свою особу й не виконає умов для поновлення виплат. Саме право на пенсію через пропуск ідентифікації автоматично не зникає, нагадали в Пенсійному фонді України (ПФУ). 

Ідентифікацію потрібно проходити щороку, навіть якщо людина вже підтверджувала особу раніше. Вимога поширюється не лише на пенсіонерів, й на одержувачів страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України або живуть на тимчасово окупованих територіях.

Одержувачі страхових виплат – люди, які отримують виплати за системою загальнообов’язкового державного соціального страхування. Наприклад, це можуть бути виплати у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зокрема компенсація втраченого заробітку через стійку втрату працездатності.

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Кому потрібно пройти ідентифікацію

До кінця року фізичну ідентифікацію мають пройти дві категорії одержувачів виплат:

  • пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном;
  • пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які живуть на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Проходити процедуру щороку не потрібно тим, хто виїхав із тимчасово окупованої території на підконтрольну Україні територію та перевів виплату пенсії за новим місцем проживання.

Дату останньої фізичної ідентифікації можна перевірити в сервісі "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд".

Що буде, якщо не пройти ідентифікацію до 31 грудня

Якщо людина, на яку поширюється ця вимога, вчасно не підтвердить особу, виплату пенсії можуть призупинити з 1 січня 2027 року. Пенсійні кошти не надходитимуть, доки одержувач не виконає необхідних умов для поновлення виплат.

Після ідентифікації та виконання передбачених процедур виплату можуть поновити. На це може знадобитися додатковий час, тож пенсіонерам радять не відкладати процедуру до кінця року.

Призупинення виплати не означає припинення права на пенсію. Пропуск строку ідентифікації може тимчасово зупинити надходження коштів, але сам по собі не є підставою призначати пенсію заново або остаточно її скасовувати.

Як пройти фізичну ідентифікацію

  • Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації, або в установі уповноваженого банку.
  • Через відеоконференцзв’язок – для цього потрібно подати заявку через сервіс "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв’язку" на вебпорталі ПФУ.
  • За допомогою Дія.Підпис (Дія ID) – через електронний сервіс.
  • Через закордонну дипломатичну установу України – пенсіонери за кордоном можуть звернутися до посольства або консульства й отримати документ, що підтверджує факт перебування людини в живих. Цей документ потрібно передати до Пенсійного фонду.

Тим, хто отримав від ПФУ індивідуальне повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію, радять зробити це якомога раніше.

Як повідомляв OBOZ.UA, українці, які народились в жовтні, листопаді та грудні, можуть збільшити розмір майбутньої пенсії. Для цього потрібно звернутися за оформленням виплати з 1 січня наступного року, а не одразу після досягнення пенсійного віку. 

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