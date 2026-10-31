Озвучено реальну межу бідності в Україні: скільки мають витрачати дорослий, пенсіонер та дитина на місяць

В Україні пенсіонер щомісяця має витрачати не менше 7 415,33 грн для того, щоб забезпечити свої базові потреби. Мінімум для працездатної особи – 12 116,21 грн (з урахуванням обов'язкових платежів).

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Про це йдеться в даних Міністерства соціальної політики щодо фактичного прожиткового мінімуму за цінами вересня 2026 року. Ці цифри Мінсоц надав у відповідь на запит OBOZ.UA. Варто зазначити, що фактичний прожитковий мінімум є більшим за рівень середньої пенсії та мінімальної зарплати.

Для порівняння: у вересні 2025 року фактичний прожитковий мінімум на одну особу становив 7 967 грн, а з урахуванням обов’язкових платежів – 9 389 грн. Таким чином, за рік основний показник зріс на 904,72 грн, або приблизно на 11,4%. Якщо врахувати обов’язкові платежі, збільшення становить 1 079,51 грн, або 11,5%.

Скільки потрібно дітям, працездатним українцям і пенсіонерам

Найбільший "чистий" фактичний прожитковий мінімум передбачений для дітей віком від 6 до 18 років. У вересні 2026 року він становив 10 014,40 грн на місяць. Роком раніше показник дорівнював 9 112 грн. Зростання – 902,40 грн, або майже 9,9%.

Для дітей віком до 6 років розрахункова сума становить 7 813,26 грн. У вересні 2025 року вона дорівнювала 7 188 грн. За рік необхідний мінімум збільшився на 625,26 грн, або приблизно на 8,7%.

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Для працездатних осіб фактичний прожитковий мінімум зріс із 8 310 грн до 9 329,48 грн. Це на 1 019,48 грн, або 12,3%, більше, ніж торік. Якщо врахувати обов’язкові платежі, сума збільшується до 12 116,21 грн. У вересні 2025 року відповідний показник становив 10 792 грн. Річне зростання – 1 324,21 грн, або приблизно 12,3%.

Для осіб, які втратили працездатність, фактичний прожитковий мінімум у вересні 2026 року становив 7 415,33 грн. Роком раніше він дорівнював 6 720 грн. Отже, за рік показник збільшився на 695,33 грн, або приблизно на 10,3%.

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Водночас фактичний прожитковий мінімум не слід плутати із законодачо встановленим прожитковим мінімумом, який використовується для визначення окремих соціальних виплат. Як зазначено у відповіді на інформаційний запит, відповідно до статті 5 Закону України "Про прожитковий мінімум" фактичний показник застосовується для спостереження за динамікою рівня життя в Україні.

Таким чином, розрахунки відображають вартість базових потреб населення та її зміну протягом року, але самі по собі не означають автоматичного підвищення пенсій, допомог чи інших соціальних виплат.

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Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році мінімальн у пенсію планують підвищити з 2595 до 2878 грн. Збільшення становитиме 283 грн, або близько 10,9%. Водночас фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, який відображає вартість базових товарів і послуг за актуальними цінами, вже у липні 2026 року сягнув 7455 грн. Тобто запланована мінімальна пенсія буде майже в 2,6 раза меншою за суму, необхідну для задоволення базових потреб.