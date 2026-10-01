Один із українських дата-центрів повністю припинив роботу після російських ударів: що відомо

Один з найбільших київських дата-центрів "ПАРКОВИЙ" унаслідок серії російських ударів зазнав критичних пошкоджень і станом на 1 жовтня повністю припинив роботу – відновити сервіси на цьому майданчику вже неможливо. Працівники не постраждали, а дані клієнтів, за інформацією компанії, розгорнуті на резервних майданчиках у Європейському Союзі (ЄС).

Відео дня

Про це офіційно повідомили на сторінці компанії. Після першого удару роботу комплексу призупинили через пошкодження, а повторна атака завдала об'єкту нових руйнувань.

Зрештою масштаби пошкоджень виявилися такими, що продовжити роботу дата-центру на цьому фізичному майданчику неможливо. "У результаті серії ударів з боку РФ станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру "ПАРКОВИЙ" у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе", – повідомили у компанії.

Водночас там наголосили, що головне – вдалося уникнути жертв серед персоналу. "Головне – наші працівники цілі, а дані наших клієнтів розгорнуті на резервних майданчиках у ЄС", – зазначили представники дата-центру.

"Парковий" атакували щонайменше двічі

Серйозні проблеми на майданчику почалися після російських ударів по столиці у вересні. Конгресно-виставковий центр "Парковий", у будівлі якого працював дата-центр, зазнав атак щонайменше 23 та 29 вересня 2026 року.

Після удару 23 вересня адміністрація комплексу повідомляла про пошкодження будівлі та вимушене призупинення роботи через форс-мажорні обставини. Люди тоді не постраждали – персонал вдалося вчасно евакуювати. Однак, уже 29 вересня об'єкт зазнав повторного удару. Після нього з'явилися нові пошкодження, а на кадрах із місця події було видно наслідки пожежі всередині та зовні приміщення.

РЕКЛАМА

Станом на 1 жовтня стало зрозуміло, що повернути дата-центр до роботи на цьому майданчику не вдасться.

Що сталося з даними клієнтів

Одна з головних проблем у разі пошкодження дата-центру – ризик втрати інформації та зупинки сервісів, які використовували його інфраструктуру. У випадку з "Парковим" у компанії заявили, що клієнтські дані розгорнуті на резервних майданчиках, розташованих у країнах ЄС.

Зазначається, що це означає, що фізичне знищення або критичне пошкодження конкретного київського майданчика не дорівнює автоматичній втраті інформації, яка на ньому обслуговувалася. Саме для таких ситуацій використовується резервування, копії інформації та необхідні системи розміщуються в інших фізичних локаціях. Якщо основний об'єкт стає недоступним через аварію, атаку чи іншу надзвичайну ситуацію, роботу можна переносити на резервну інфраструктуру.

Головні історії дня

Під удари потрапила й інша цифрова інфраструктура

Проблема не обмежується одним об'єктом. Під час осінніх атак пошкоджень зазнавала й інша цифрова та телекомунікаційна інфраструктура столиці. Зокрема, повідомлялося про наслідки атак для дата-центрів MiroHost, Cosmonova та Data Group, а також інфраструктури провайдерів "Павутина" та UTELS.

У частини мешканців Києва це спричиняло перебої з доступом до інтернету. Атаки на таку інфраструктуру створюють окремий ризик, оскільки сучасні цифрові послуги залежать не лише від каналів зв'язку. Для їхньої роботи необхідні сервери, системи зберігання інформації, мережеве обладнання, дата-центри, електроживлення та резервні канали.

РЕКЛАМА

Втрата одного фізичного об'єкта за відсутності належного резервування потенційно може позначитися одразу на багатьох інформаційних ресурсах. Саме тому одним із ключових принципів захисту цифрової інфраструктури під час війни стає територіальне рознесення основних і резервних систем.

Уряд виділив 518,3 млн грн на резервні системи

На тлі російських атак на дата-центри та інші об'єкти цифрової інфраструктури уряд ухвалив рішення додатково посилити захист державних інформаційних систем. Із резервного фонду державного бюджету на ці потреби спрямували 518,3 млн грн.

РЕКЛАМА

Гроші мають піти одразу на кілька напрямів. Передусім передбачається створення територіально відокремлених резервних середовищ та майданчиків для державних інформаційних ресурсів. Крім того, фінансування передбачено на розвиток хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання та необхідного програмного забезпечення.

Окремий напрям – системи резервного копіювання та подальшого відновлення інформації. Логіка такого підходу полягає в тому, щоб критично важливі державні інформаційні ресурси не залежали від одного фізичного об'єкта.

РЕКЛАМА

Якщо основний дата-центр або інший майданчик буде пошкоджений внаслідок ракетного чи дронового удару, аварії або стане недоступним через інші причини, резервна система має дозволити відновити роботу сервісів в іншій локації.

Навіщо фізично розділяти основні та резервні сервери

Сам факт створення резервної копії ще не вирішує проблему, якщо основна система та її резерв фізично розташовані в одному місці. У разі прямого удару, масштабної пожежі, знеструмлення або руйнування будівлі одночасно можуть бути втрачені і основні потужності, і резервне обладнання.

РЕКЛАМА

Саме тому один із напрямів, на який держава спрямовує кошти, – територіальне відокремлення резервної інфраструктури. Основний і резервний майданчики мають бути рознесені таким чином, щоб пошкодження одного об'єкта не призвело до одночасної втрати обох систем.

На практиці це має дозволити після атаки швидше переключити критично важливі сервіси на іншу інфраструктуру, відновити інформацію з резервних копій і скоротити час недоступності державних ресурсів. Водночас рішення про виділення сотень мільйонів гривень на резервування цифрової інфраструктури не означає, що влада прогнозує повне відключення інтернету в Україні.

РЕКЛАМА

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, під час побудови системи захисту інтернет-інфраструктури потрібно виходити з найгіршого можливого сценарію. Водночас держава використовує комбіновані та гнучкі підходи, щоб забезпечити безперебійну роботу мереж.

РЕКЛАМА