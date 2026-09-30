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Одноразова виплата 19 400 грн на зиму: як дізнатися, дадуть гроші чи відмовлять

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read4 хв
icon 18,0 т.
Купюри та монети гривні. Ілюстрація
Як дізнатися про призначення зимової виплати 19 400 грн. Ілюстрація
Джерело: Getty Images

Українцям, які подали заяву на одноразову допомогу 19 400 грн за програмою "Зимова підтримка", не потрібно повторно звертатися до Пенсійного фонду (ПФУ) чи ЦНАПу, щоб дізнатися результат. Після розгляду заяви ПФУ повідомить про призначення виплати або відмову способом, який заявник вказав під час звернення.

Якщо канал зв’язку не зазначили, інформацію надішлють письмово або розмістять в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Про це йдеться в роз'ясненні Пенсійного фонду.

Йдеться про одноразову допомогу на опалювальний сезон 2026-2027 року для жителів визначених прифронтових громад. Програмою планують охопити понад380 тисяч домогосподарств, у яких проживає близько 1 млн людей. Заяви приймають до 30 жовтня 2026 року.

Скільки ПФУ розглядає заяву

Згідно з інформаційною карткою послуги, розгляд заяви може тривати до 30 календарних днів від дати її подання. Після перевірки Пенсійний фонд вирішує, чи призначати допомогу та включати заявника до переліку отримувачів, чи відмовити у виплаті.

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Якщо документи подавали через ЦНАП, Пенсійний фонд також повідомляє цей центр про рішення. Таке повідомлення надходить протягом трьох робочих днів від дати ухвалення рішення. Повторно приходити до ЦНАПу, щоб дізнатися результат, заявнику не потрібно.

Що робити, якщо в заяві виявили помилку

Для випадків, коли під час перевірки знаходять неточності або дані, що потребують уточнення, діє окремий порядок:

  • про потребу виправити помилку чи надати додаткові підтвердження заявника мають повідомити протягом трьох робочих днів із моменту виявлення неточності;
  • остаточний строк для уточнення даних – 4 листопада 2026 року.

Цю дату не слід плутати з кінцевим терміном подання заяви. Нові заявки на "Зимову підтримку" приймають лише до 30 жовтня, а 4 листопада – граничний день для виправлення помилок у вже поданих документах.

Хто може отримати 19 400 грн

Допомогу призначають один раз на домогосподарство, а не кожному його члену. Якщо в одній сім’ї кілька людей одночасно належать до визначених категорій, кожен із них не отримає по 19 400 грн.

Серед отримувачів – домогосподарства, у яких є люди з інвалідністю або одержувачі пенсії по інвалідності, отримувачі житлової субсидії, внутрішньо переміщені особи з допомогою на проживання, багатодітні сім’ї, одинокі матері, родини з дітьми з інвалідністю, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та родини патронатних вихователів.

Право на допомогу можуть мати й люди, які не отримують жодної з перелічених виплат. Зокрема, це особи з установленою інвалідністю, багатодітні сім’ї та одинокі непрацездатні люди пенсійного віку – за умови документального підтвердження відповідного статусу.

Обов’язкова умова – фактично проживати на дату звернення в одній із визначених програмою територіальних громад. На тимчасово окуповані території виплата не поширюється.

Куди подавали заяву на "Зимову підтримку"

Оформити цю виплату онлайн не можна. Заяви приймають у сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або відповідних органах місцевого самоврядування – залежно від того, до якого переліку громад належить населений пункт.

Після перевірки рішення ухвалює Пенсійний фонд. Кошти можуть перерахувати на банківський рахунок або виплатити готівкою через "Укрпошту".

Для програми передбачено два порядки фінансування, але сума однакова – 19 400 грн на домогосподарство. Подавати заяви за обома порядками не потрібно: дані звіряють, і одна сім’я не отримає повторну виплату.

Кошти на програму вже зарезервували. Мінсоцполітики повідомляло, що після перевірки заяв їх передаватимуть на виплату в міру готовності документів, без формування тривалих списків очікування.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні у 2026 році громадянам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідних установах, можуть скоротити виплату пенсії до 25% від призначеної суми. Водночас пенсіонеру можуть виплачувати й більше, якщо розмір його пенсії перевищує фактичну вартість утримання у закладі.

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