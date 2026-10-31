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Німеччина продовжила особливі правила перебування для українських біженців: для чоловіків зробили виключення

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
1,3 т.
Ілюстрація - біженці з України
Ілюстрація - біженці з України. Джерело: atlanticcouncil.org

Німеччина продовжила дію спрощених правил в’їзду та перебування для громадян України. Водночас із 9 жовтня 2026 року для українців, які підлягають військовому обов’язку, запровадили нові обмеження. Вони стосуються тих, хто в’їжджає до країни та не може підтвердити дотримання вимог українського законодавства про військовий обов’язок.

Відповідні зміни передбачені дев’ятою постановою про внесення змін до Ukraine-Aufenthalts-Übergangsverordnung. Документ ухвалили 30 вересня 2026 року та опублікували в офіційному віснику законів Німеччини (Bundesgesetzblatt).

Згідно з постановою, термін пільгового перебування українців без необхідності негайного оформлення посвідки на проживання продовжили з 4 грудня 2026 року до 4 грудня 2027-го. Загалом дію тимчасових правил перебування продовжили до 4 березня 2028 року.

Водночас документ передбачає окреме обмеження для військовозобов’язаних громадян України. Починаючи з 9 жовтня 2026 року спрощений порядок в’їзду та перебування більше не поширюється на українців, які підлягають військовому обов’язку відповідно до законодавства України.

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Виняток передбачений для тих, хто може надати підтвердження виконання або дотримання своїх військових обов’язків згідно з українським законодавством.

Таким чином, продовження безвізового режиму не означає, що спрощені правила автоматично поширюватимуться на всіх громадян України. Для військовозобов’язаних, які в’їжджають до Німеччини з 9 жовтня 2026 року, важливим є підтвердження дотримання вимог військового обліку.

Чи доведеться українцям повертатися додому?

Офіційних рішень про масове чи примусове повернення українців після 4 березня 2028 року немає. Завершення терміну дії тимчасового захисту не є автоматичним наказом залишити територію ЄС.

Водночас після цієї дати перебування за кордоном вимагатиме наявності іншої законної підстави. Європейський комітет регіонів закликає розробити перехідні правила так, щоб уникнути ситуації, коли тимчасовий захист уже вичерпався, а рішення щодо нового міграційного статусу ще не ухвалено.

Паралельно ЄС наголошує на необхідності підтримки механізмів добровільного та безпечного повернення в Україну, коли для цього настануть відповідні безпекові умови.

Важливо: Наразі ухвалений документ Європейського комітету регіонів має рекомендаційний характер. Остаточні міграційні правила, перехідні процедури та вимоги до документів затверджуватимуть інституції ЄС та уряди окремих країн на рівні національного законодавства.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

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