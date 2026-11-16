Не оминайте ці речі в секонді: які знахідки можуть коштувати тисячі гривень

Українцям варто уважніше придивлятися до речей у секонд-хендах і на барахолках, адже серед звичайного посуду, прикрас та предметів інтер’єру можуть трапитися справжні вінтажні скарби. Деякі рідкісні знахідки коштують сотні й навіть тисячі доларів, тому перед покупкою важливо перевіряти їхню справжність, стан і маркування. Особливо цікавими для колекціонерів залишаються предмети середини ХХ століття.

Відео дня

Про це пише Martha Stewart. Деякі з вінтажних речей сьогодні знову повертаються в інтер'єрну моду, а попит на окремі колекційні серії підтримує їхню вартість.

Вінтажний посуд Pyrex: кольорові миски та форми

Один із предметів, на який варто звертати увагу, – вінтажний посуд американської марки Pyrex. Бренд і сьогодні випускає кухонне приладдя, однак особливий інтерес колекціонерів викликають старі серії з насиченими кольорами.

Найбільш упізнавані відтінки – бірюзовий, червоний, жовтий і рожевий. Це можуть бути миски, форми для запікання та інші предмети кухонного начиння. На ринку такий посуд нерідко оцінюють від 2000 грн, а рідкісні екземпляри можуть коштувати значно дорожче.

Тому, якщо серед звичайних тарілок і чашок на полиці секондгенду помітили яскраву вінтажну миску Pyrex, варто уважніше придивитися до неї. Перед покупкою перевірте стан виробу, наявність сколів, тріщин і маркування виробника.

Кришталеві вази: забутий декор знову в моді

Колись кришталеві вази, келихи та салатники були майже обов'язковими атрибутами святкового столу. Їх дарували на весілля, передавали у спадок і роками зберігали у сервантах. Згодом популярність такого декору зменшилася, через що чимало виробів опинилися на барахолках.

РЕКЛАМА

Однак, зараз кришталь знову привертає увагу дизайнерів інтер'єрів. Його використовують як акцентний елемент у сучасних оселях, у вази ставлять квіти, а декоративні чаші та келихи поєднують із мінімалістичними меблями. Засновниця студії Kaylee Taylor Interiors Кейлі Сміт розповідає, що використовує кришталеві вази з білими тюльпанами та гортензіями не лише у вітальні чи їдальні, а й у ванній кімнаті, пральні та коридорах.

Особливо ефектний вигляд мають високі й вузькі вази з виразним огранюванням. Тож навіть якщо старий кришталь не є рідкісним антикваріатом, він може стати вдалим придбанням для домашнього декору.

Головні історії дня

Прикраси з бакеліту: біжутерія, за якою полюють колекціонери

Ще одна категорія знахідок – прикраси з бакеліту. Зазначається, що це один із перших видів синтетичного пластику, винайдений на початку ХХ століття. У минулому з нього виготовляли різноманітні побутові предмети, деталі техніки та аксесуари.

Особливу популярність бакеліт здобув у світі моди завдяки масивним браслетам. Вони могли бути яскравими, незвичайної форми та з виразною фактурою. Сьогодні такі прикраси знову цікавлять поціновувачів вінтажного стилю.

РЕКЛАМА

Окремі рідкісні екземпляри продають за сотні, а іноді й тисячі доларів. Тому незвичайний масивний браслет серед старої біжутерії може виявитися значно ціннішим, ніж здається на перший погляд.

Водночас не кожна стара пластикова прикраса є бакелітовою. Щоб не помилитися, варто перевіряти матеріал, походження виробу та його відповідність відомим зразкам.

РЕКЛАМА

Посуд із жадеїту: молочно-зелений раритет

Колекціонерам також добре відомий посуд із жадеїту – матеріалу з характерним ніжним молочно-зеленим відтінком. Особливої популярності такі вироби набули у 1940-х роках. Серед виробників, які випускали подібний посуд, були Fire-King та McKee.

Йдеться про миски, чашки, тарілки та інші предмети кухонного начиння. Їх легко впізнати за характерним кольором, який нагадує весняну зелень.

РЕКЛАМА

Сьогодні вінтажний посуд із жадеїту можна зустріти в антикварних магазинах та на онлайн-платформах на кшталт Etsy. За окремі предмети там просять від 500 доларів і більше. Якщо подібний посуд трапиться на барахолці за невелику суму, варто перевірити його виробника, маркування та стан. Особливо цінними можуть бути рідкісні серії або предмети, які збереглися без пошкоджень.

Латунні свічники: стильна деталь для інтер'єру

Латунні свічники – ще одна річ, яку не варто оминати в секондгендах. Вироби з цільної латуні можуть коштувати недешево в магазинах декору, але на барахолках їх іноді продають серед звичайних предметів домашнього вжитку.

РЕКЛАМА

Такі свічники добре поєднуються зі старовинними книгами, дерев'яними меблями, дзеркалами та предметами мистецтва. Їх можна поставити на обідній стіл, комод, фортепіано або навіть використовувати як акцент у ванній кімнаті.

Під час вибору варто звертати увагу на вагу, матеріал і якість виконання. Важливо відрізняти цільну латунь від виробів із покриттям, оскільки зовні вони можуть бути схожими.

РЕКЛАМА

Карнавальне скло: незвичайний райдужний блиск

Справжньою знахідкою для поціновувачів вінтажу може стати карнавальне скло. Його головна особливість – характерний райдужно-перламутровий відлив, який змінюється залежно від освітлення. Такі вироби виготовляли переважно в першій половині ХХ століття. Найчастіше можна зустріти помаранчеві, бірюзові та зелені предмети – вази, салатники, келихи й тарілки.

РЕКЛАМА

Сьогодні рідкісні зразки карнавального скла можуть продаватися на аукціонах за тисячі доларів, а виняткові екземпляри – коштувати ще дорожче. Саме тому незвичайний переливчастий посуд на барахолці заслуговує на увагу. Однак, важливо не плутати справжнє вінтажне карнавальне скло із сучасними декоративними виробами, які лише імітують його зовнішній вигляд.

Вироби з бамбука та ротанга

Предмети з бамбука та ротанга знову стали популярними в оформленні житла. Особливо актуальними є плетені світильники, абажури, таці, скриньки, підставки для рослин і невеликі меблі. Чимало таких виробів виготовляли в середині ХХ століття. Вони добре поєднуються з натуральними матеріалами, текстилем і рослинами, додаючи оселі затишку.

РЕКЛАМА

Окрему увагу варто приділяти вінтажним бамбуковим меблям. Їхня вартість може сягати десятків тисяч гривень, особливо якщо йдеться про добре збережені або незвичайні предмети. На барахолках можна шукати не лише великі крісла чи столики, а й невеликі аксесуари, які легко вписати в сучасний інтер'єр.

Авторська кераміка

Кераміка ручної роботи може бути значно ціннішою за звичайний фабричний посуд. Тому під час пошуку на барахолці варто перевертати чашки, вази, тарілки та декоративні фігурки й уважно оглядати їхнє денце. Там можуть бути клеймо, підпис майстра або інші позначення, які допоможуть встановити походження виробу.

РЕКЛАМА

Якщо кераміку створив відомий художник чи майстер, навіть невеликий предмет може зацікавити колекціонерів. Особливої уваги заслуговують незвичайні форми, ручний розпис, характерна фактура та вироби з обмежених серій. Втім, сам по собі підпис ще не гарантує високої вартості. Перед покупкою рідкісної кераміки варто перевірити ім'я автора, історію виробу та ціни на аналогічні предмети.

Дерев'яний декор: речі з характером і історією

Старовинні дерев'яні предмети можуть стати вдалим доповненням інтер'єру, це можуть бути невеликі скриньки, декоративні фігури, підставки, таці та інші вироби ручної роботи. Продавчиня вінтажу Челсі Вілковіц зазначає, що дерев'яний декор допомагає додати оселі тепла й особливого характеру.

РЕКЛАМА

Особливо цікаві предмети, виготовлені вручну або зі старовинної деревини. Під час вибору важливо оцінити стан матеріалу, якість обробки та наявність пошкоджень. Різьблення, незвичайна форма та сліди ручної роботи можуть зробити предмет особливо привабливим для колекціонерів.

Срібний декор і предмети для сервірування

Справжнє столове срібло може бути дорогим, однак на барахолках окремі вироби іноді продають за ціною звичайного посуду. Тому варто уважно переглядати підноси, ложки, виделки, невеликі тарілки та інші предмети для сервірування.

РЕКЛАМА

Особливу увагу привертають речі з гравіюванням, монограмами, фігурними краями та незвичайними формами. Навіть окремий предмет може стати цікавим доповненням до домашньої колекції. Водночас важливо перевірити, чи справді виріб зроблений зі срібла, а не лише має срібне покриття. Для цього варто шукати пробу та клеймо виробника, а за сумнівів – звернутися до фахівця.

Позолочені рамки та старовинні дзеркала

Ще одна категорія, яку легко недооцінити, – рамки для картин і фотографій. У звичайних магазинах декоративні рами можуть коштувати чимало, тоді як на барахолках старі варіанти нерідко продають за символічну суму. Особливо цікаві позолочені рамки з вигадливим оздобленням, а також вінтажні дзеркала різних розмірів.

РЕКЛАМА

Їх можна використовувати для оформлення стін, створення композицій із фотографій або власних картин. Блогерка Ванесса Чаверрі-Грац радить звертати увагу на старовинні дзеркала та золоті або позолочені рами. За її словами, такі предмети допомагають зробити інтер'єр виразнішим, не витрачаючи великі суми на новий декор.

Окремі антикварні рамки можуть мати значну колекційну цінність. Тому перед тим, як купувати або реставрувати незвичайний виріб, варто з'ясувати його походження та вік.

Чавунний посуд: практична знахідка на десятиліття

Серед кухонного начиння в секондгендах варто шукати й чавунні сковорідки, каструлі та форми для приготування їжі. Головна перевага такого посуду – довговічність, за належного догляду він може служити десятиліттями та навіть передаватися у спадок.

РЕКЛАМА

Старий чавунний посуд іноді можна придбати значно дешевше, ніж нові вироби. Особливо цікаві предмети відомих виробників або з характерними маркуваннями.

Перед покупкою перевірте, чи немає на виробі тріщин, деформацій та значних пошкоджень. Також варто оцінити стан внутрішньої поверхні й переконатися, що посуд можна безпечно використовувати після належного очищення та підготовки.

Вироби з мармуру та натурального каменю

Остання категорія у списку – предмети з натурального каменю, це можуть бути вази, таці, підставки, декоративні чаші та невеликі аксесуари для дому. Головна підказка під час вибору – вага. Суцільний мармур або інший натуральний камінь зазвичай значно важчий за пластикові чи композитні імітації.

РЕКЛАМА

Тому, якщо на барахолці побачили масивну підставку або вазу з характерною кам'яною фактурою, варто взяти її до рук і уважно оглянути. Водночас сама вага не є остаточним доказом натуральності матеріалу – за потреби походження виробу краще перевірити окремо.

Як не помилитися та знайти справді цінну річ

Навіть якщо предмет виглядає старовинним або незвичайним, це ще не означає, що він коштує великих грошей. На ціну впливають виробник, рік випуску, рідкість, стан збереження, матеріал і попит серед колекціонерів. Щоб не переплачувати, перед покупкою варто дотримуватися кількох простих правил:

РЕКЛАМА

шукайте маркування та клейма – вони допоможуть визначити виробника, країну походження та іноді приблизний період виготовлення;

перевіряйте стан – тріщини, сколи, подряпини й невдалі реставрації можуть суттєво знизити вартість;

порівнюйте ціни – знайдіть аналогічні предмети на аукціонах та спеціалізованих майданчиках, але орієнтуйтеся не лише на виставлену ціну, а й на реальні результати продажів, якщо вони доступні;

не плутайте вінтаж із підробкою – сучасні виробники нерідко відтворюють вигляд старовинного посуду, скла та прикрас;

не купуйте лише через обіцянку великого прибутку – якщо предмет подобається і має практичне застосування, він може бути вдалим придбанням навіть без значної колекційної вартості.

РЕКЛАМА

Секондгенди та барахолки можуть стати справжнім місцем пошуку незвичайних речей для дому. Головне – не поспішати, уважно розглядати предмети та вміти помічати деталі, які інші покупці можуть не помітити.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні Чорна п'ятниця у 2026 році припадає на 27 листопада, однак в Україні частина магазинів може запустити розпродажі вже приблизно з 23 листопада та продовжити їх після офіційної дати. На окремі товари можуть заявляти знижки до 40-70%, тому покупцям варто заздалегідь запам'ятати звичайну ціну потрібної речі, щоб перевірити реальний розмір економії.