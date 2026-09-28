зробила величезний внесок у розвиток цієї країни. Без українців польська економіка мала б абсолютно інший вигляд і тому населенню слід це враховувати і не судити всю діаспора по деяких особах. Попри зростання українофобських настроїв у Польщі, українська громада . Без українців польська економіка мала б абсолютно інший вигляд і тому населенню слід це враховувати і не судити всю діаспора по деяких особах.

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Про це заявила Onet колишня перша леді Польщі Йоланта Кваснєвська. Вона виступила на захист української громади, закликавши польське суспільство утримуватися від узагальнень та стереотипів через окремі конфлікти чи правопорушення.

"Не уявляю, як Польща функціонувала би без українців"

Окрему увагу колишня перша леді приділила колосальному внеску українських біженців у стабільність і розвиток польської держави.

"Наша економіка значною мірою створюється громадянами України. Наша економіка, наші послуги без цих людей взагалі не існували б. Я не уявляю, як функціонувала б Польща без жінок і чоловіків з України", – наголосила вона.

Слова Кваснєвської звучать як нагадування про те, що українська громада в Польщі є не тягарем, а ключовим рушієм економічного життя та логістичною опорою сфери послуг країни.

Окремі випадки – не характеристика всієї нації Йоланта Кваснєвська визнала, що серед українців, як і серед будь-якої іншої спільноти, трапляються непорозуміння, агресивна поведінка чи порушення закону. Проте вона наголосила, що помилково й небезпечно транслювати приватні скандали на мільйони людей. "Так само є й такі поляки, такі наші співгромадяни", – зазначила Кваснєвська, підкресливши, що будь-яка провина чи правопорушення є виключно персональною відповідальністю конкретної людини. Вона закликала співгромадян до "більшої дистанції та більшої поваги", нагадавши, що кожна особистість має власну гідність. Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

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