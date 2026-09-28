Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

"Наша економіка без них не існувала б": дружина експрезидента Польщі розкрила роль українців

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 954
Українці в Польщі. Ілюстрація
Українці в Польщі. Ілюстрація
Джерело: Getty Images
Попри зростання українофобських настроїв у Польщі, українська громада зробила величезний внесок у розвиток цієї країни. Без українців польська економіка мала б абсолютно інший вигляд і тому населенню слід це враховувати і не судити всю діаспора по деяких особах.
Про це заявила Onet колишня перша леді Польщі Йоланта Кваснєвська. Вона виступила на захист української громади, закликавши польське суспільство утримуватися від узагальнень та стереотипів через окремі конфлікти чи правопорушення.

"Не уявляю, як Польща функціонувала би без українців"

Окрему увагу колишня перша леді приділила колосальному внеску українських біженців у стабільність і розвиток польської держави.
Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 459
Цих фахівців активно шукають роботодавці: за кого в Україні готові боротися зарплатами
icon 459
Цих фахівців активно шукають роботодавці: за кого в Україні готові боротися зарплатами
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 421
Для українців готують нові категорії водійських посвідчень: чого чекати автомобілістам
icon 421
Для українців готують нові категорії водійських посвідчень: чого чекати автомобілістам
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 173
Виплати українцям можуть зменшитися: фінансування популярної програми хочуть скоротити у 2,5 рази
icon 173
Виплати українцям можуть зменшитися: фінансування популярної програми хочуть скоротити у 2,5 рази
"Наша економіка значною мірою створюється громадянами України. Наша економіка, наші послуги без цих людей взагалі не існували б. Я не уявляю, як функціонувала б Польща без жінок і чоловіків з України", – наголосила вона.
Слова Кваснєвської звучать як нагадування про те, що українська громада в Польщі є не тягарем, а ключовим рушієм економічного життя та логістичною опорою сфери послуг країни.

Окремі випадки – не характеристика всієї нації

Йоланта Кваснєвська визнала, що серед українців, як і серед будь-якої іншої спільноти, трапляються непорозуміння, агресивна поведінка чи порушення закону. Проте вона наголосила, що помилково й небезпечно транслювати приватні скандали на мільйони людей.
"Так само є й такі поляки, такі наші співгромадяни", – зазначила Кваснєвська, підкресливши, що будь-яка провина чи правопорушення є виключно персональною відповідальністю конкретної людини.
Вона закликала співгромадян до "більшої дистанції та більшої поваги", нагадавши, що кожна особистість має власну гідність.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, за останні 10 років кількість угод про купівлю житла іноземними громадянами в Польщі зросла майже вп’ятеро, у 2025 році цей показник сягнув позначки у 17,7 тис. Більше половини всіх угод уклали громадяни України – вони придбали приблизно 9,3 тис. квартир.

Схожі теми
Українці за кордономукраїнці в ПольщібіженціПольща
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись