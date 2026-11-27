В Україні процвітає масштабна схема фіктивного переоформлення компаній на підставних іноземців – так званих "лосів". За скромну винагороду у 200-300 доларів громадяни низки країн погоджуються оформити на себе будь-яку українську юрособу. Водночас власники токсичних фірм в Україні сплачують організаторам схеми 2-3 тис. доларів за "чисту" ліквідацію бізнесу без податкових перевірок та відповідальності.

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Масштаби цього ринку вражають: окремі громадяни Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану записали на себе вже сотні українських підприємств. Серед них чимало компаній, які активно освоювали бюджетні кошти.

Тобто бізнес, який роками заробляв на державних підрядах, у разі виникнення боргів чи штрафів можна просто "злити" на іноземця. Про те, як працює цей механізм, хто став рекордсменом за кількістю фірм та які мільйонні тендери стоять за "лосями" – читайте в матеріалі OBOZ.UA.

Рекордсмени з Центральної Азії: хто скуповує проблемний бізнес

OBOZ.UA за допомогою сервісу YC.Market проаналізував перелік українських компаній, власниками яких є громадяни Таджикистану, Узбекистану та Киргизстану – саме вихідці з цих країн найчастіше фігурують у схемах номінального володіння. Для дослідження ми відібрали лише тих іноземців, на яких оформлена хоча б одна компанія, що брала участь у державних закупівлях.

Загалом у вибірку потрапили 199 осіб. Варто зауважити, що далеко не кожен із них є фіктивним власником – серед них цілком можуть бути і реальні підприємці. Проте, зіставивши ці дані з реєстрами, ми виокремили топ-10 рекордсменів за кількістю оформлених на них українських юросіб.

Абсолютним лідером антирейтингу став 46-річний громадянин Узбекистану Уміджон Тешабоєв. Він пов'язаний із 361 українською компанією, у 313 з яких є безпосереднім власником. Сам Тешабоєв мешкає в Ташкенті, а в Україні його ім'я регулярно спливає в адміністративних судових справах через порушення правил податкового обліку: його фірми масово припиняють подавати звітність, за що номінальний керівник формально має нести відповідальність.

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Тешабоєв – класичний "лось". Замість того, щоб проходити складну ліквідаційну податкову перевірку та офіційно закривати підприємство, власники переоформлюють бізнес на нього, призначають його директором і просто кидають компанію. Юридично попередні бенефіціари більше не мають до фірми жодного стосунку.

Цю ж технологію використовують для уникнення багатомільйонних штрафів. Наприклад, напередодні рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) двох фігурантів справи про тендерну змову – компанії "УМТК Трейд" та "Кверт-Медіа" – терміново переписали. Директором обох став Уміджон Тешабоєв, власником – британська фірма 7BOND LTD, а кінцевим бенефіціаром у реєстрі вказали громадянку Таджикистану Асолат Ісматзоду Карімі. У листопаді 2026 року АМКУ оштрафував ці фірми на 2,4 млн грн кожну, але стягувати ці гроші тепер фактично ні з кого.

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40-річна Асолат Карімі також входить до топу номінальних власників. Вона пов’язана з 249 компаніями в Україні. Крім того, їй належить згадана британська компанія 7BOND LTD, зареєстрована 3 жовтня 2025 року. З дня заснування Карімі є її єдиною директоркою та власницею єдиної початкової акції номіналом в один фунт. Саме через цю британську "прокладку" в Україні переписали низку проблемних активів.

Серед них – ПП "Юридичне агентство". 18 лютого 2025 року Господарський суд Львівської області постановив стягнути з цього підприємства близько 13,2 млн грн заборгованості на користь міськради. Рівно за місяць, 18 березня, попередній власник фірми львів’янин Іван Коцьо переоформив її на Асолат Карімі.

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Тендерний слід: сотні мільйонів з бюджету та "прописка" в Міноборони

Схема з "лосями" небезпечна не лише тим, що дозволяє бізнесу не платити податки чи борги контрагентам. Вона активно використовується для "замітання слідів" після освоєння державного бюджету. За підрахунками OBOZ.UA, компанії, які мають ознаки фіктивності та оформлені на згаданих іноземців, взяли участь у 79,2 тис. державних тендерів.

Показовим є кейс ТОВ "Лівайн Торг", власником якого записаний громадянин Таджикистану Улугжон Зохірович Акрамзода. За даними YouControl, ця компанія виграла державних підрядів на сотні мільйонів гривень. Серед найбільших замовників:

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"Укрпошта" – підряди на суму 477,3 млн грн;

"Вінницяобленерго" – закупівлі на майже 200 млн грн.

Через систему Prozorro підприємство постачало державним структурам автомобільне пальне (бензин А-92 та А-95, зокрема марки Energy, дизель та скраплений газ) у вигляді талонів, скретч-карток та паливних карток. Згодом АМКУ вніс "Лівайн Торг" до "чорного списку" за антиконкурентні узгоджені дії з двома іншими учасниками на трьох паливних торгах (зокрема, за змову на тендері "Чернівціобленерго" фірму оштрафували на 68 тис. грн).

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Деталі біографії "власника" цього тендерного гіганта додають історії абсурду. Як з'ясувало видання "Телеграф", в українських реєстрах місцем реєстрації Улугжона Акрамзоди вказано: м. Бохтар, будинок 59. Однак у Таджикистані за цією адресою розташована не житлова багатоповерхівка, а будівля Міністерства оборони Республіки Таджикистан та Центральний будинок офіцерів (вочевидь, укладачі фіктивних документів переплутали міста Бохтар та Душанбе, вписавши урядову адресу).

Час закривати лазівку

Подібних компаній в Україні – сотні, і щомісяця цей список поповнюється новими юрособами з багатомільйонними боргами, податковими претензіями та кримінальними шлейфами. Поки українські реєстратори безперешкодно проводять зміну власників та директорів за довіреностями на громадян інших держав, які ніколи не перетинали кордон України і не мають тут жодного майна, бюджет продовжує втрачати мільярди гривень.

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Держава має змінити правила гри. Необхідно запровадити запобіжники при перереєстрації корпоративних прав: заборонити зміну власників для компаній, які мають відкриті судові провадження, податкові борги, незавершені перевірки чи штрафи АМКУ, а також посилити верифікацію іноземних бенефіціарів та перевірку масових номінальних директорів ще на етапі внесення змін до ЄДР. Без системної реформи реєстраційної та податкової систем інститут "лосів" залишатиметься легалізованим способом уникнення відповідальності в Україні.