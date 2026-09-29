Мільйони українців вимушено або за власним бажанням перебувають в країнах Євросоюзу. На жаль, частина з них може стати учасником дорожньо-транспортної пригоди – в такому разі не можна тікати з місця аварії, а також підписувати документи, складені незнайомою мовою.

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Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України. Дипломати радять, перш за все, зберігати спокій та діяти послідовно, дотримуючись чіткого алгоритму дій.

Заходи безпеки та виклик екстрених служб

Першочергово слід переконатися, що водій та пасажири перебувають у безпеці. Для виклику поліції, швидкої медичної допомоги чи пожежної служби в усіх країнах Європейського Союзу діє єдиний екстрений номер 112.

Фіксація обставин ДТП

У МЗС наголошують на необхідності зібрати якомога більше первинних доказів безпосередньо на місці події:

сфотографувати загальне місце аварії, розташування автомобілів та всі пошкодження ;

; записати державні номерні знаки причетних транспортних засобів ;

; за наявності свідків – зафіксувати їхні контактні дані.

Обмін даними між учасниками

Водієві варто отримати від іншого учасника ДТП його ім’я, контактну інформацію, номер і марку автомобіля, а також відомості про страховий поліс. За можливості рекомендується сфотографувати ці документи.

Заповнення Європротоколу

За відсутності травмованих та за наявності бланка повідомлення про ДТП (європротоколу) його заповнюють спільно з іншим водієм.

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У МЗС застерігають: не слід підписувати документи, зміст яких є незрозумілим або викликає незгоду. У разі потреби слід вимагати надання офіційного перекладу чи роз’яснень.

Інформування страхової компанії

Після первинного оформлення аварії необхідно якнайшвидше повідомити свою страхову компанію та діяти відповідно до її інструкцій. Контактні дані страховика зазвичай вказані у страховому полісі.

Звернення до українських дипломатичних установ

Повідомити найближче посольство чи консульство України слід у складних обставинах: якщо внаслідок ДТП є потерпілі, учасники потрапили до лікарні або виникли серйозні проблеми з документами.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, народні депутати підтримали в першому читанні законопроєкт про нові штрафи для водіїв в Україні. Так, за надмірно гучний вихлоп під час воєнного стану доведеться сплатити 17 тис. грн, а за повторне порушення – на 34 тис. грн із можливим позбавленням прав.

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