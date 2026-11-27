Українці стали брати мікрокредити на значно більші суми, а загальна заборгованість перед мікрофінансовими організаціями (МФО) за рік зросла у півтора раза. У третьому кварталі 2026 року середній мікрокредит становив уже 10,4 тис. грн проти 6,7 тис. грн роком раніше. При цьому кількість позик навіть трохи скоротилася.

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На тлі зростання боргів найбільші кредитні компанії нарощують прибутки. Про це свідчать дані "Опендатабот".

Так, за дев'ять місяців 2026 року українці оформили 6,3 млн мікрокредитів – на 3% менше, ніж за аналогічний період торік. Однак загальна сума позик збільшилася майже в півтора раза: з 40,8 млрд до 59,5 млрд грн.

Мікрокредити в Україні: середня сума позики зросла на 55%

Найпомітніше змінився розмір позики. У третьому кварталі 2026 року українці в середньому позичали в МФО 10,4 тис. грн. Рік тому середній кредит становив 6,7 тис. грн. Отже, за рік сума збільшилася приблизно на 55%.

Це означає, що кредитний ринок зростає передусім за рахунок більших сум позик, а не збільшення кількості договорів. Водночас 6,3 млн укладених договорів не означають, що саме стільки різних людей звернулися до МФО: одна людина може оформлювати кілька кредитів.

Зростає і загальна заборгованість. На початок жовтня 2026 року українці були винні мікрофінансовим компаніям 36,1 млрд грн. Від початку року цей показник збільшився на 8,4 млрд грн, або на 30%.

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Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, борг зріс у півтора раза. Важливо, що ця сума відображає загальну заборгованість за кредитами, а не лише прострочені платежі.

Скільки коштує мікрокредит на 10 тисяч гривень

Великі суми позик означають і більші витрати на їх повернення. За українським законодавством максимальна денна процентна ставка за споживчим кредитом не може перевищувати 1%. Цей показник розраховують з урахуванням загальних витрат за кредитом, а не лише відсотків: до них можуть входити комісії та інші обов'язкові платежі.

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Наприклад, якщо позичити середню для третього кварталу суму – 10 400 грн – на 30 днів за максимально допустимої денної ставки, витрати за користування кредитом можуть сягнути 3120 грн. Тоді повернути доведеться загалом 13 520 грн.

Це розрахунковий приклад за граничною ставкою, а не середня вартість мікрокредиту на ринку. Реальна сума залежить від умов конкретного договору, строку користування та тарифів кредитора.

Перед підписанням договору варто перевірити не лише рекламну ставку, а й повну вартість позики та суму, яку потрібно повернути у визначений день. У договорі й паспорті споживчого кредиту мають бути зазначені реальна річна процентна ставка, загальні витрати, графік платежів і можливі наслідки прострочення.

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Що робити, якщо немає грошей повернути мікрокредит

Якщо позичальник розуміє, що не зможе вчасно внести платіж, Національний банк радить у просити фінансову установу про реструктуризацію. Це може передбачати зміну графіка платежів або інші погоджені умови повернення боргу.

Якщо до роботи з боргом залучили колекторів, вони мають дотримуватися встановлених законом правил. Зокрема, їм заборонено погрожувати, принижувати позичальника, вводити його в оману або повідомляти про заборгованість стороннім людям, які не мають стосунку до кредиту.

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У разі порушень споживач може звернутися зі скаргою до фінансової установи. А якщо проблему не вирішили – до Національного банку України.

Прибутки найбільших МФО зростають разом із боргами українців

Поки позичальники оформлюють кредити на більші суми, найбільші гравці ринку збільшують доходи та прибутки. Десять провідних МФО за дев'ять місяців 2026 року отримали 20,1 млрд грн доходу – на 22% більше, ніж за той самий період торік.

Сукупний чистий прибуток цієї десятки зріс ще швидше – у 1,7 раза, до 1,95 млрд грн. Доходи збільшилися у дев'яти з десяти компаній.

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Найбільший дохід серед них отримала компанія "Укр Кредит Фінанс", яка працює під брендом CreditKasa, – 3,1 млрд грн. Водночас найбільший чистий прибуток зафіксували у "Споживчого Центру" – 556 млн грн. А найбільше річне зростання прибутку серед десятки показала "Бізпозика": її результат збільшився у 2,7 раза, до 189 млн грн.

Як повідомляв OBOZ.UA, тим часом у банках України змінилася ситуація з проблемними кредитами. Важливий показник встановив рекорд за 17 років.