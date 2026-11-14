"Мексиканець" Буркін заявив, що платив мільйонні хабарі українським правоохоронцям: головне з інтерв'ю

Єгор Буркін, відомий на прізвисько "Мексиканець", якого правоохоронці пов'язують із наркосиндикатом "Хімпром" та мережею шахрайських кол-центрів, дав велике інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку. У розмові він визнав, що платив хабарі представникам українських правоохоронних органів за можливість вести бізнес без втручання силовиків. Також назвав конкретні суми, прізвища й описав імовірну систему розподілу грошей.

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OBOZ.UA розповідає про головні заяви підозрюваного. Буркін стверджує, що платив за захист мережі кол-центрів і магазинів U420. За його словами, гроші були потрібні, щоб правоохоронці не проводили постійних перевірок, не вилучали обладнання та не паралізували роботу.

Пряме визнання, що платив хабарі

"Так, працювали, так, за кришу платили. Я підтверджую, так само, як і з U420, я платив хабарі, тому що в іншому випадку мені б не дали працювати", – заявив він.

Він також розповів, скільки коштував захист одного кол-центру. "21 тисяча доларів. 7 тисяч доларів платили в СБУ, 7 тисяч доларів платили в Нацполіцію, 7 тисяч доларів платили в Генпрокуратуру", – сказав він.

За словами Буркіна, це була щомісячна плата за офіс із 50 працівниками. Для кол-центру зі 100 працівниками сума зростала до 42 тис. доларів, а зі 150 – до 63 тис. доларів.

Він також заявив, що загалом в Україні працювало приблизно 1500 кол-центрів, які могли платити за прикриття близько 31,5 млн доларів щомісяця, або 350–370 млн доларів на рік. Важливо: це його власна оцінка, а не підтверджена статистика.

Mercedes посадовцю та 1,5 млн доларів хабарів

Одному з посадовців Буркін начебто дарував на день народження Mercedes B-класу, через нього передавав, наприклад, у ДБР по 1,5 млн доларів хабарів, щоб вони закривали справи щодо кол-центрів під час "війн з однією більш великою структурою".

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Буркін стверджує, що особисто контактував із генералом-майором СБУ Сергієм Дукою, а згодом посередником у передаванні грошей став Андрій Осіпов (на прізвисько "Кримінал"). За його словами, Осіпов регулярно збирав платежі та вирішував окремі питання із силовиками.

Звинувачення на адресу заступника голови ОП Олега Татарова

Буркін заявив, що хабарі нібито розподілялися не лише між рядовими працівниками правоохоронних органів, а й надходили керівництву відомств."Гроші акумулювалися у глав відомств Генпрокуратури, поліції і СБУ. І ці глави відомств віддавали левову частину пану Олегу Татарову".

Головні історії дня

Він звинуватив заступника керівника Офісу президента у створенні системи, за якої різні правоохоронні органи нібито не втручалися в діяльність кол-центрів, що платили за прикриття.

Також Буркін підтвердив справжність свого голосу на оприлюднених НАБУ записах, але заперечив, що реально організовував напад на журналіста Дениса Бігуса. За його версією, розмови про кислоту та фізичне насильство були блефом для залякування інших осіб.

Він визнав свою причетність до діяльності приблизно 50 кол-центрів, але наполягав, що його структури займалися переважно продажем БАДів та послугами ворожок, а не шахрайством із банківськими картками. Також визнав торгівлю психоактивними речовинами, однак стверджував, що на момент продажу вони були легальними.

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Окремо Буркін заявив про готовність співпрацювати зі слідством і надавати докази платежів

"Я готовий співпрацювати, давати показання і, можливо, надавати якісь скріни, транзакції та інші моменти", – сказав він.

Він також розповів про конфлікт із нардепом Миколою Тищенком, який, за твердженням Буркіна, виник через вимогу отримувати частину доходів від кол-центрів.

Водночас до заяв Буркіна необхідно ставитися критично. Він є фігурантом кримінальних проваджень і перебуває в міжнародному розшуку, а отже, може бути особисто зацікавлений у дискредитації представників правоохоронних органів та формуванні вигідної для себе версії подій.

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Разом з тим, за інформацією джерел OBOZ.UA у політичних колах, "Мексиканець" пішов на співпрацю з правоохоронними органами США, і, ймовірно, тому дав це інтервʼю.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, очільник Служби безпеки України Олександр Поклад 4 листопада звільнив із посад двох високопосадовців СБУ, які фігурують у розслідуванні Національного антикорупційного бюро в межах масштабної операції "Карфаген". У відомстві заявили, що сприяють роботі антикорупційних органів і зацікавлені в об’єктивному розслідуванні.