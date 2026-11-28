На Вінниччині суд присудив жінці 55 тис. грн після того, як поліцейський безпідставно склав на неї протокол через поведінку сина в школі. За рішенням суду, за рахунок бюджетних асигнувань обласного управління Нацполіції їй мають відшкодувати 50 тис. грн витрат на юридичну допомогу та 5 тис. грн моральної шкоди.

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Вінницький міський суд частково задовольнив позов 23 листопада 2026 року. Повний текст рішення у справі №127/308/26 оприлюднили 26 листопада. Рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень

З чого почався конфлікт у ліцеї

У грудні 2024 року мати учня ліцею №7 у Гайсині заявила, що її син зазнав психологічного тиску в кабінеті директорки. За версією родини, хлопця викликали з уроку. У кабінеті, крім працівниць ліцею, були інша учениця та її мати. Як ішлося у зверненні адвоката, мати учениці ображала хлопця, а директорка грубо відповіла йому, коли він спробував з’ясувати, чому його викликали.

23 грудня адвокат звернувся до поліції з проханням скласти на директорку протокол за булінг. Як випливає з відповіді поліції, під час розгляду звернення підтвердилося, що директорка грубо висловилася щодо учня. Випадок визнали поодиноким, тож систематичного цькування не встановили. Поліцейські провели з директоркою профілактичну бесіду й попередили її про неприпустимість підвищення голосу на дітей.

3 січня 2025 року інспектор ювенальної превенції склав адміністративний протокол на матір хлопця за ч. 3 ст. 184 КУпАП. У протоколі йшлося, що її син нібито зривав уроки, лаявся на вчителів та учнів і не реагував на зауваження. 20 лютого 2025 року Гайсинський районний суд закрив справу через відсутність події та складу адміністративного правопорушення. Викладені у протоколі обставини не підтвердилися.

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Чому суд присудив компенсацію

Позивачка просила стягнути 88 595,27 грн. До цієї суми вона включила 50 тис. грн витрат на адвоката, 30 тис. грн моральної шкоди, а також інфляційні втрати й три проценти річних. Обласне управління поліції заперечувало проти позову. Його представниця наполягала, що складання протоколів належить до повноважень поліцейських, а самого закриття адміністративної справи недостатньо для відшкодування шкоди.

Суд врахував результати службового розслідування, яке підтвердило порушення під час оформлення адміністративних матеріалів. Як зазначено в рішенні, інспектор визнав провину, йому оголосили усне зауваження. Сплату 50 тис. грн за юридичну допомогу жінка підтвердила договором, актом і платіжними документами. Суд дійшов висновку, що ці витрати вона понесла через неправомірні дії поліцейського, і присудив відшкодувати їх у повному обсязі.

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Суд також визнав, що через дії інспектора жінка переживала й мусила докласти додаткових зусиль, щоб захистити свої права. Моральну шкоду оцінили у 5 тис. грн. У стягненні інфляційних втрат і трьох процентів річних суд відмовив, оскільки цим рішенням уперше визначив суму відшкодування, а доказів прострочення виплати в матеріалах справи не було. Рішення можна оскаржити протягом 30 днів із дня його проголошення.

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