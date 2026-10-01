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"Люди шукають роботу роками": українець розкрив 3 міфи про одну з найбагатших країн Європи

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Українець в Швейцарії розкрив реальні зарплати та ситуацію з роботою
Українець в Швейцарії розкрив реальні зарплати та ситуацію з роботою
Джерело: instagram.com/one_on_the_planet/

Оскільки Швейцарія справедливо вважається однією з найзаможніших країн Європи, багато українців сприймають її осередком високих зарплат та лояльного ринку праці. Але тим, хто планує свій переїзд, розраховувати на це не слід.

Про це у своєму TikTok заявив Богдан Товкало (@neptushkin). Він розкрив три поширені серед українських громадян міфи про Швейцарію.

Високі зарплати для всіх

За словами Товкало, в інтернеті поширюють інформацію, згідно з якою середня інформація у Швейцарії – 6,5 тис. швейцарських франків (майже 350 тис. грн). І це дійсно так, але є одне "але".

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"Ця сума ніяк не стосується нас, українців, які переїхали в Швейцарію як біженці, як емігранти. Ми таку суму отримувати тут не будемо. Для нас середньою зарплатою в Швейцарії буде 3,5-4 тис. франків", – наголошує він.

Богдан пояснив, що на середню зарплату можу розраховувати корінні швейцарці, які народилися і отримали освіту у цій країні. Через брак відповідної кваліфікації українці не зможуть отримувати такі гроші.

Дефіцит рук на фермах

Також в інтернеті поширюється інформацію про ситуцію на фермах, де нібито гостро бракує робочих рук, а робітникам пропонують від 7 до 10 тисяч франків, ще й надають безкоштовне житло.

"Брехня, не вірте, це міф. Тут вистачає робітників, люди шукають роботу роками і знайти не можуть. І на фермах платять зовсім не ті гроші, які вам в інтернетах розказали", – запевняє блогер.

За його словами, місцевий ринок праці є вкрай насиченим, а реальні ставки на сільськогосподарських підприємствах суттєво нижчі за вигадані в соцмережах суми.

Безкоштовне житло та виплати за переїзд у села

Третім міфом є розповіді про "казкові" швейцарські села, які нібито безкоштовно дають будинки та виплачують мільйонні компенсації усім, хто погодиться переїхати до малозаселених куточків країни.

"Я коли це читаю, я так "ору" із цього, а люди вірять, пишуть мільйонами коментарі. Нема тут сіл, які вас приймуть, дадуть безплатне житло і ще й гроші будуть платити за переїзд", – наголосив Товкало.

Він підсумував, що подібні "програми підтримки" є вигадкою, і закликав українців не вірити фейковим оголошенням у мережі.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Швейцарії готують суттєве спрощення умов для працевлаштованих іноземців із тимчасовим захистом (статус S), які зокрема зачеплять й українців, що знайшли в цій країні прихисток від війни. Зокрема їм хочуть дозволити змінювати кантон проживання без бюрократичних перешкод, а також запровадить низку інших важливих змін на ринку праці.

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