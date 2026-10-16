Курортна країна переписала правила для біженців з України: що буде з військовозобов'язаними

Слідом за Європейським Союзом Чорногорія переписала правила щодо надання тимчасового захисту громадянам України. Тепер статус надаватимуть тільки тим, хто перед подачею заявки безпосередньо проживав в Україні і виконав військовий обов’язок.

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Як повідомляє RTCG, відповідні зміни було ухвалено на засіданні уряд країни 15 жовтня. Нові правила передбачають суворіші умови для українців, оскільки тимчасовий захист надаватиметься, лише якщо:

військовозобов’язані українці виконали свій військовий обов’язок на батьківщині або мають офіційне звільнення від нього;

на батьківщині або від нього; заявники до прибуття в Чорногорію фактично проживали на території України.

Ухвалені вимоги поширюються лише на новоприбулих українців – громадян, які вже користуються тимчасовим захистом у цій країні, це не зачіпає.

В уряді зазначили, що рішення приведене у відповідність до норм Імплементаційного рішення Ради ЄС від 30 липня 2026 року щодо введення обмежувальних заходів для військовозобов'язаних громадян України.

Що передувало

5 серпня набуло чинності імплементаційне рішення Ради ЄС продовжити тимчасовий захист для українських біженців в Євросоюзі ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Термін дії статусу буде продовжено автоматично, або ж заявку для цього треба буде подавати персонально – залежно від внутрішніх правил країн, что прийняли українців.

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Водночас, військовозобов'язаним українцям, які подають заявки на тимчасовий захист після набрання чинності нових правил, припинили автоматично надавати захист.. Для цього їм треба підтвердити виконання своїх військових обов'язків відповідно до законодавства України, надавша один з двох документів:

закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;

про законний перетин державного кордону України; офіційний документ (у паперовій або електронній формі, зокрема через застосунок "Резерв+"), що засвідчує виконання військового обов'язку або звільнення від нього.

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Найбільше зміни вплинули на чоловіків призовного віку – 25-60 років, але стосуються вони також жінок і осіб у віці 18-25 років. Водночас українці, які вже мають оформлений тимчасовий захист у ЄС (загалом їх понад 4 млн осіб), збережуть його без необхідності додаткових перевірок.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Німеччини офіційно продовжив термін дії тимчасового захисту для українських біженців ще на рік – до 4 березня 2028 року. Водночас, спеціальний режим не поширюватиметься на військовозобов’язаних громадян, що в’їдуть до країни, починаючи з 9 жовтня.