Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країни

З 16 жовтня 2026 року українці під тимчасовим захистом можуть подавати заяви на окремі типи дозволів на проживання безпосередньо в Австрії, зокрема на підставі роботи, кваліфікації чи возз'єднання сім'ї. Водночас, для отримання ВНЖ потрібно відповідати вимогам обраної категорії, а сам тимчасовий захист для українців у країні продовжено до 4 березня 2028 року.

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Про це повідомили в австрійському парламенті. Нововведення стосується українців, які хочуть перейти від тимчасового захисту до довгострокового проживання в Австрії на підставі роботи, професійної кваліфікації, навчання чи сімейних обставин.

Що змінилося для українців з 16 жовтня

Головне нововведення – можливість подавати заяву на окремі типи дозволів на проживання безпосередньо в Австрії. Раніше для переходу на популярну категорію Rot-Weiß-Rot – Karte plus за спеціальною процедурою від заявника вимагали щонайменше 12 місяців офіційної роботи зі сплатою внесків до системи соціального страхування.

Оновлений порядок спрощує саму процедуру подання документів для тих, хто вже перебуває в країні під тимчасовим захистом. Тепер українцям не потрібно обов'язково виїжджати з Австрії лише для того, щоб подати первинну заяву на відповідний дозвіл.

Однак це не означає, що кожен українець із тимчасовим захистом зможе автоматично отримати посвідку. Австрійська влада й надалі перевірятиме, чи відповідає людина вимогам обраної категорії. Зокрема, значення матимуть працевлаштування, рівень заробітку, освіта, професійний досвід, наявність житла, медичного страхування та сімейні обставини – залежно від підстави для оформлення.

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Тобто нові правила передусім змінюють спосіб подання заяви, а не скасовують вимоги до заявників.

Які види ВНЖ можуть оформити українці в Австрії

Австрійське законодавство передбачає декілька варіантів отримання дозволу на проживання. Вибір залежить від того, чи має людина роботу, наскільки затребуваною є її професія, чи відповідає вона вимогам до кваліфікації та чи має родичів із легальним статусом у країні.

Rot-Weiß-Rot – Karte: для кваліфікованих працівників;

Червоно-біло-червона картка призначена для іноземців, які хочуть працювати в Австрії та відповідають визначеним критеріям. Зокрема, вона доступна для висококваліфікованих фахівців, представників дефіцитних професій, інших категорій працівників, передбачених австрійським законодавством, а також випускників місцевих закладів вищої освіти.

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Під час розгляду заяви можуть враховувати освіту, професійний досвід, вік, знання мов та інші показники. Для окремих категорій необхідна пропозиція роботи від австрійського роботодавця. Важлива особливість цієї картки – вона зазвичай прив'язана до конкретного роботодавця. Тому можливості змінювати місце роботи без додаткових процедур обмежені.

Rot-Weiß-Rot – Karte plus: вільніший доступ до ринку праці;

Цей тип дозволу дає власнику ширші можливості для працевлаштування. На відміну від звичайної червоно-біло-червоної картки, він передбачає вільний доступ до австрійського ринку праці.

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Власник Rot-Weiß-Rot – Karte plus може працювати в різних роботодавців без прив'язки до одного конкретного підприємства, а також за визначених умов займатися підприємницькою діяльністю. Саме цей варіант може бути особливо цікавим для українців, які вже влаштувалися в Австрії, мають стабільний дохід і хочуть отримати більш незалежний від конкретного роботодавця статус.

Блакитна карта ЄС: для фахівців із вищою освітою;

Blue Card EU – ще один варіант для кваліфікованих спеціалістів. Вона призначена для іноземців із відповідною вищою освітою або іншою передбаченою законодавством кваліфікацією, які отримали пропозицію роботи в Австрії.

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Для оформлення необхідно мати трудовий контракт або відповідну пропозицію працевлаштування, а також відповідати встановленим вимогам щодо рівня оплати праці та професійної підготовки. Умови залежать від чинних критеріїв для цієї категорії. Такий варіант може підійти українцям, які працюють у висококваліфікованих сферах і мають можливість підтвердити свою освіту та досвід.

ВНЖ через возз'єднання сім'ї;

Ще одна підстава для отримання дозволу на проживання – сімейні зв'язки. Члени родин людей, які вже мають легальний статус в Австрії, можуть претендувати на відповідну посвідку за умови виконання вимог законодавства.

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Залежно від ситуації можуть знадобитися документи, що підтверджують родинні зв'язки, а також відомості про житло, доходи та медичне страхування. Конкретні вимоги залежать від статусу людини, до якої планують переїхати, і категорії дозволу.

Які документи потрібні для оформлення посвідки

Універсального переліку документів для всіх типів ВНЖ немає. Пакет залежить від того, на якій підставі людина хоче залишитися в Австрії. Зазвичай заявникам варто підготувати:

дійсний закордонний паспорт;

документи, що підтверджують законність перебування в Австрії;

фотографію встановленого формату;

підтвердження наявності житла;

документи про медичне страхування;

підтвердження достатнього доходу або фінансового забезпечення;

трудовий контракт чи пропозицію роботи – якщо дозвіл оформлюється на підставі працевлаштування;

дипломи, документи про освіту та підтвердження професійного досвіду – якщо вони потрібні для відповідної категорії;

свідоцтва про шлюб або народження дітей – у разі оформлення через возз'єднання сім'ї.

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Однак, цей перелік є орієнтовним, для різних категорій можуть вимагати додаткові довідки, переклади документів або підтвердження кваліфікації. Тому перед поданням заяви потрібно перевірити вимоги саме до обраного типу посвідки.

Важливо також враховувати, що подання заяви в Австрії не означає автоматичного продовження всіх прав на умовах тимчасового захисту після переходу на інший статус. Наслідки зміни посвідки для соціальної допомоги, доступу до послуг і права на роботу варто уточнити до початку процедури.

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До якого часу українцям продовжили тимчасовий захист

Попри можливість переходу на інші типи ВНЖ, українці в Австрії й надалі можуть користуватися тимчасовим захистом. Його дію продовжили до 4 березня 2028 року відповідно до загальноєвропейського рішення.

Про продовження повідомляв австрійський парламент. Таким чином, українцям не потрібно терміново змінювати статус лише через наближення завершення попереднього терміну дії тимчасового захисту.

Водночас для тих, хто планує залишитися в країні надовго, перехід на звичайну посвідку може стати способом отримати інший правовий статус, пов'язаний із роботою, професійною діяльністю або сімейними обставинами.

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За даними, наведеними в матеріалі, станом на серпень 2026 року в Австрії чинний статус тимчасового захисту мали 91 559 українців. Із них близько 25,6 тис. осіб продовжували отримувати базове державне забезпечення Grundversorgung. Загалом від початку повномасштабного вторгнення тимчасовим захистом у країні скористалися 147 022 людини, понад 30% із них – діти.

Кого можуть не допустити до отримання тимчасового захисту

Окремі зміни стосуються не переходу на звичайний ВНЖ, а правил надання тимчасового захисту новим заявникам. За інформацією, наведеною в повідомленні, Австрія посилила підхід до громадян України, які підпадають під вимоги військового обов'язку за українським законодавством.

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Зокрема, повідомляється про обмеження автоматичного надання захисту окремим чоловікам призовного віку, які не виконали відповідних військових обов'язків. Положення стосуються визначених категорій людей, які прибули після липня 2026 року.

Також передбачено обмеження щодо так званого подвійного захисту. Людина не повинна одночасно користуватися аналогічним статусом у кількох країнах Євросоюзу, це має запобігати дублюванню соціальної допомоги та реєстрації в різних державах.

Важливо не плутати ці обмеження з новою процедурою переходу на ВНЖ. Вони стосуються різних правових питань, перші – умов отримання тимчасового захисту, другі – можливості оформити інший дозвіл на проживання тим, хто вже перебуває в Австрії.

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Що кажуть в Австрії про нові правила

Оновлення міграційних правил викликало дискусії в австрійському парламенті. Зокрема, представники Австрійської партії свободи (FPÖ) висловлювали сумніви щодо того, наскільки ефективно державні органи зможуть перевіряти виконання військового обов'язку громадянами України.

У партії також звертали увагу на ризик появи підроблених документів, які могли б використовувати для підтвердження відповідності вимогам. Натомість міністр внутрішніх справ Ґергард Карнер підтримав посилення перевірок і заявив про довіру до процедур Федерального відомства з питань іноземців та притулку (BFA).

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Для українців ключова практична зміна полягає в тому, що перехід на окремі типи посвідок став доступнішим із погляду процедури: заяву можна подати без обов'язкового виїзду з країни. Проте перед оформленням варто визначити відповідну категорію ВНЖ, перевірити всі критерії та підготувати документи, які підтверджують право на неї.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Німеччина продовжила дію спрощених правил в’їзду та перебування для громадян України. Водночас із 9 жовтня 2026 року для українців, які підлягають військовому обов’язку, запровадили нові обмеження. Вони стосуються тих, хто в’їжджає до країни та не може підтвердити дотримання вимог українського законодавства про військовий обов’язок.