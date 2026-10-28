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Країна ЄС змінила правила для біженців з України: що треба знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,0 т.
Українські біженці в Європі. Ілюстрація
Українські біженці в Європі. Ілюстрація. Джерело: Pixabay

Уряд Австрії продовжив термін дії статусу тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року. Водночас громадянам, які не виконали своїх військових обов'язків в Україні, цей статус автоматично не надаватиметься.

Про це повідомили в австрійському парламенті. Таким чином країна приєдналася до загальноєвропейського консенсусу щодо подальшого статусу українських біженців в Євросоюзі.

Що це означає для українців

Нове регулювання, запропоноване міністром внутрішніх справ Ґергардом Карнером, передбачає низку принципових обмежень для нових отримувачів статусу. Зокрема їм слід бути готовими до:

  • відмова у наданні притулку за невиконання військового обов'язку

Громадяни України, які підпадають під призов/мобілізацію за українським законодавством та не виконали відповідні обов'язки (зокрема виїхали за наявності заборони), втрачають право на автоматичне отримання статусу захисту в Австрії. Норма застосовується до осіб, які прибули після липня 2026 року.

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  • заборони "подвійного захисту"

Тимчасовий захист в Австрії не надаватиметься особам, які вже зареєстровані та мають аналогічний статус у будь-якій іншій країні ЄС. Це має унеможливити зловживання та дублювання виплат соціальної допомоги у кількох державах.

  • спрощення переходу на звичайний дозвіл на проживання

Водночас для українців, які вже тривалий час проживають та працюють в Австрії, спрощується процедура переходу з тимчасового захисту на регулярну посвідку на проживання (наприклад, через червоно-біло-червону картку – Rot-Weiß-Rot – Karte).

Реакція австрійських політиків

Поправки викликали гострі суперечки в австрійському парламенті. Ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ) виступила проти оновленої постанови, висловивши сумніви щодо здатності Федерального відомства з питань іноземців та притулку (BFA) належно перевіряти виконання військового обов'язку та заявивши про ризики виникнення чорного ринку підроблених військових документів.

Натомість очільник МВС Ґергард Карнер назвав скасування автоматичного захисту для чоловіків призовного віку важливим кроком уперед та підтвердив повну довіру перевірочним процедурам BFA.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення програмою тимчасового захисту в Австрії скористалися 147 022 особи (з яких понад 30% – діти). Станом на серпень 2026 року чинний статус мали 91 559 українців, а 25,6 тис. з них продовжували перебувати на базовому державному забезпеченні (Grundversorgung).

Як повідомляв OBOZ.UA, у Європейському Союзі (ЄС) продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом – у серпні 2026 року їх побільшало на 0,1%. Водночас десятки тисяч українців у Польщі, Фінляндії та Франції втратили цей статус, тоді як у Німеччині, Румунії та Чехії кількість біженців продовжила збільшуватися.

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