У Фінляндії розпочали розгляд заяв про надання притулку, які громадяни України подавали на початку повномасштабної війни у 2022 році. Це стосується тих, хто згодом отримав тимчасовий захист, через що їхні попередні звернення роками перебували "на паузі".

Відео дня

Про це заявили у Міграційній службі Фінляндії (Migri). Втім, більшість українців, яких прийняла ця країна, відновлення розгляду заявок не зачепить.

Чому розгляд заяв відновили

Навесні 2022 року, коли механізм тимчасового захисту в ЄС ще не працював або тільки запускався, багато українців у Фінляндії подавалися на класичний притулок (статус біженця). Коли ж запрацював тимчасовий захист, розгляд цих індивідуальних заяв просто заморозили.

Однак нещодавно Суд Європейського Союзу постановив, що країни-члени не мають права тримати заяви на притулок на паузі лише через те, що людина має тимчасовий захист. Виконуючи це рішення, Фінляндія зобов’язана розглянути всі "завислі" справи.

Чи скасують з тимчасовим захистом

У Міграційній службі заспокоюють: тимчасовий захист залишається основною формою легалізації для українців, і його не скасують, навіть якщо за старою заявою на притулок надійде відмова. Водночас у відомстві нагадують різницю між цими статусами:

тимчасовий захист надається автоматично всім, хто рятується від війни;

надається автоматично всім, хто рятується від війни; притулок (статус біженця) потребує доведення індивідуального переслідування (наприклад, політичного чи релігійного), тому громадянам України його надають лише у виняткових випадках.

РЕКЛАМА

Оскільки більшість українців оформлювала виключно тимчасовий захист, відновлення розгляду заяв їх не зачепить.

Що буде з тими, хто подавався на притулок у 2022 році

Migri самостійно зв’яжеться з кожним заявником, чия справа очікує розгляду, та надасть інструкції (зокрема, людям можуть запропонувати відкликати стару заяву, якщо вона вже втратила актуальність).

Щоб не пропустити важливий лист, українців просять перевірити свої контактні дані та адресу у фінському Реєстрі населення (DVV). Якщо контакти змінилися, їх необхідно оновити на сайті dvv.fi та додатково повідомити Міграційну службу через сервіс захищеної пошти securemail.migri.fi на адресу [email protected].

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Фінляндії готують масштабне скорочення мережі центрів прийому українських біженців – до початку 2027 року їх кількість планують зменшити орієнтовно удвічі. Через скорочення потоку 9 з 45 установ, що функціонували на початку року, вже припинили діяльність і на черзі – ще 7.