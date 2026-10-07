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Країна ЄС припинить надавати захист частині біженців з України: кого стосується

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read3 хв
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Ілюстрація - жінка закутана в прапор України
У Литві ухвалили нові правила для біженців з України. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash/Philip Myrtorp

Литва надаватиме тимчасовий захист біженцям з України ще рік – особливий статус вони матимуть до 2028 року. Водночас до механізму внесуть суттєві зміни – всіх, хто підлягає військовій службі в Україні, зобов’яжуть надавати підтвердження її проходження.

Як повідомили на сайті литовського Кабінету міністрів, відповідну пропозицію Міністерства внутрішніх справ (МВС) уряд схвалив 7 жовтня. Це означає, що посвідки на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту будуть видаватися або оновлюватися вже з новою датою – до 4 березня 2028 року.

Водночас для деяких категорій заявників зробил винятки (скасують вимогу підтверджувати виконання військового обов’язку):

  • тим, кому станом на 4 серпня 2026 року було надано тимчасовий захист у будь-якій державі-члені Європейського Союзу (ЄС) і хто безперервно зберігав цей статус;
  • тим, хто подав заяву на тимчасовий захист у Литві до 4 серпня, але рішення про його надання до цієї дати ще не було прийнято.
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Як підтвердити проходження військової служби

  • Виїзним штампом у закордонному паспорті про легальний перетин кордону України.
  • Офіційним документом, що підтверджує звільнення особи від військової служби або її проходження.

Як зазначили в уряді, Департамент міграції країни щодня реєструє 30-40 нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання від українців. Станом на 6 вересня дійсні дозволи на проживання мали 52 052 особи – вони видані до 4 березня 2027 року.

Якими будуть наслідки від'їзду українців з країн Балтії

Багато українців не лише знайшли притулок у країнах Балтії, а й стали значною частиною місцевого ринку праці. Тому від’їзд біженців на батьківщину після завершення війни стане справжнім стрес-тестом для роботодавців.

Експерти попереджають, що без українських рук країнам Балтії доведеться обирати між стрімким зростанням зарплат і терміновим пошуком технологій, які зможуть замінити людей. Втім, значення української робочої сили для країн регіону різне:

  • в Естонії частка української робочої сили найбільша – у 2023 році тут працювало близько 36 тис. громадян України (24 тис. із них прибули як біженці), тобто приблизно 5% усієї робочої сили Естонії.
  • у Латвії у першому кварталі 2026 року було зайнято 871,2 тисячі осіб, з яких 10,5 тисячі (приблизно 1,2%) – біженці з України;
  • у Литві у 2025 році з 1,456 млн працюючих біженців загалом 38 тис. були українцям – це приблизно 2,6% від усіх зайнятих у країні.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, аби повернутися на батьківщину з інших країн, українці повинні мати чинний документ, для перетину кордону. Громадянку країни, що їхала з Польщі, але надала пошкоджений закордонний паспорт, "розвернули" на кордоні і відправили оформлювати тимчасовий документ.

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