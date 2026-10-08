Країна ЄС пішла проти нових правил: де продовжать надавати захист чоловікам з України

Угорщина продовжить надавати тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку. Це можливо завдяки тому, що Будапешт застосував право неповного застосування директиви Євросоюзу про захист.

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Про це на пресконференції 7 жовтня повідомив розповів речник Європейської комісії Маркус Ламмерт. Він нагадав про два ключові аспекти:

Єврокомісія рекомендувала не надавати тимчасовий захист в Євросоюзі військовозобов’язаним українцям, які нещодавно прибули до країни і не мали дозволу не виїзд з України;

при цьому державам-членам залишили право діяти на власний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення.

"Угорщина поінформувала нас, що вона скористається цією можливістю", – зазначив Ламмерт.

Що передувало

5 серпня набуло чинності імплементаційне рішення Ради ЄС продовжити тимчасовий захист для українських біженців в Євросоюзі ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Термін дії статусу буде продовжено автоматично, або ж заявку для цього треба буде подавати персонально – залежно від внутрішніх правил країн, что прийняли українців.

Водночас, військовозобов'язаним українцям, які подають заявки на тимчасовий захист після набрання чинності нових правил, припинили автоматично надавати захист.. Для цього їм треба підтвердити виконання своїх військових обов'язків відповідно до законодавства України, надавша один з двох документів:

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закордонний паспорт зі штампом про законний перетин державного кордону України;

про законний перетин державного кордону України; офіційний документ (у паперовій або електронній формі, зокрема через застосунок "Резерв+"), що засвідчує виконання військового обов'язку або звільнення від нього.

Найбільше зміни вплинули на чоловіків призовного віку – 25-60 років, але стосуються вони також жінок і осіб у віці 18-25 років. Водночас українці, які вже мають оформлений тимчасовий захист у ЄС (загалом їх понад 4 млн осіб), збережуть його без необхідності додаткових перевірок

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