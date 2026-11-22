Нідерланди планують надати українцям можливість залишитися в країні ще на три роки за спеціальним перехідним документом після завершення тимчасового захисту Європейського Союзу (ЄС) 4 березня 2028 року. Для його отримання потрібно буде відкликати заяву на притулок і не становити загрози громадському порядку, а після завершення трирічного терміну оформити інший дозвіл на проживання або повернутися в Україну.

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Про це повідомляє Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів. Влада хоче заздалегідь визначити правила перебування українців, щоб уникнути масового подання заяв на притулок.

Чому Нідерланди готують нові правила для українців

Наразі українці, які вимушено залишили країну через війну, перебувають у Нідерландах на підставі європейської Директиви про тимчасовий захист. Вона дає можливість легально проживати в країні, отримувати необхідну допомогу та користуватися визначеними соціальними гарантіями без проходження стандартної процедури оформлення притулку.

Однак, після завершення дії цього механізму, якщо його не продовжать, ситуація може змінитися. Українцям, які захочуть залишитися в Нідерландах, доведеться оформлювати інші документи. Без окремого рішення уряду міграційна служба IND повинна буде розглядати заяву на притулок від кожної людини, яка планує продовжити проживання в країні.

У нідерландському Міністерстві юстиції та безпеки вважають такий сценарій проблематичним. Міграційна система країни вже працює із значним навантаженням, а масове надходження заяв від українців може призвести до затримок, додаткових витрат і ще більшої бюрократії. Крім того, влада не хоче, щоб українці, які вже кілька років живуть у країні, знову опинилися в ситуації, коли їм доведеться чекати на рішення щодо свого майбутнього протягом тривалого часу.

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За даними уряду Нідерландів, станом на 31 серпня 2026 року в муніципалітетах країни зареєстрували 140 560 українців. Для них облаштували близько 97 тис. місць у центрах розміщення, які заповнені на 99,7%. Зазначається, що це також створює додаткові труднощі для влади, яка шукає можливості поступово змінити систему розміщення та інтеграції українців.

Які варіанти перебування пропонують українцям

Нідерландський уряд розглядає три основні сценарії для українців після завершення тимчасового захисту в ЄС. Вони передбачають добровільне повернення додому, оформлення стандартного дозволу на проживання або отримання спеціального перехідного документа.

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добровільне повернення в Україну;

Перший варіант – повернення до України за власним бажанням. Нідерланди планують зберегти програму допомоги для тих, хто вирішить виїхати. Відповідна служба репатріації та виїзду (DTenV) допомагає організувати дорогу, зокрема, бронює квитки до Польщі, звідки українці можуть самостійно дістатися до України.

Уряд розраховує, що після завершення війни частина українців повернеться для відбудови країни. Проте влада визнає, що наразі більшість переміщених осіб, найімовірніше, не готові до повернення, тому Нідерланди мають забезпечити їм можливість залишатися легально.

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Дослідження нідерландського науково-дослідного центру WODC, проведене у 2026 році, показало, що майже всі опитані українці хотіли б залишатися в країні щонайменше протягом наступних двох років. При цьому 43% респондентів не планують повертатися навіть за умови, що в Україні стане безпечно.

оформлення дозволу на проживання через роботу, навчання або сім'ю;

Другий сценарій передбачає перехід на стандартні підстави для проживання в Нідерландах. Українці зможуть подаватися на дозвіл, якщо мають відповідні підстави – наприклад, працевлаштування, навчання або возз'єднання з членами сім'ї.

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Найбільша кількість людей, за прогнозами нідерландського уряду, може обрати саме дозвіл на проживання через роботу. Водночас цей шлях не буде простим для всіх. Умови оформлення документів для іноземців передбачають певні вимоги до доходу, кваліфікації та інших критеріїв, яким значна частина українців наразі не відповідає.

У Міністерстві юстиції та безпеки визнають, що багато українців працюють у Нідерландах, але часто займають низькооплачувані посади. Через це уряд розглядає можливість пом'якшення вимог для українців, щоб вони могли перейти на звичайний дозвіл на проживання через працевлаштування. Окремо залишатиметься можливість оформити документи на підставі навчання або сімейних обставин, якщо людина відповідатиме встановленим критеріям.

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Три роки легального проживання: що передбачає перехідний документ

Найважливішою пропозицією уряду є запровадження спеціального перехідного документа – transitiedocument. Його планують передбачити для українців, які виїхали до Нідерландів через війну та після завершення тимчасового захисту не матимуть іншої підстави для перебування.

Такий документ має стати альтернативою масовому оформленню заяв на притулок і дозволити людям не проходити тривалі міграційні процедури. За перехідним документом українці зможуть залишатися в Нідерландах ще три роки. Однак, отримати його зможуть не всі автоматично. Для оформлення передбачено дві основні умови:

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відкликати заяву на надання притулку, якщо її було подано;

не становити загрози громадському порядку.

Документ пропонуватиме сам уряд. Міністерство юстиції та безпеки разом із міграційною службою IND розробляють механізм, за якого його можна буде видавати без тривалих перевірок, складної процедури та великої кількості документів. Перехідний статус, за задумом влади, має забезпечити українцям визначеність у питаннях проживання та дати час для адаптації до нових правил.

Водночас, цей дозвіл не є постійним. Після завершення трирічного періоду його власникам доведеться визначитися з подальшими планами – повернутися до України або перейти на інший тип дозволу на проживання, наприклад, через роботу чи навчання.

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Що зміниться у виплатах, медицині та житлі

Після завершення тимчасового захисту українці зможуть поступово переходити до загальних нідерландських систем соціального забезпечення та медичного страхування. Уряд планує змінити не лише правила легального перебування, а й підхід до допомоги, житла та фінансової підтримки.

Зараз українці, які не мають достатнього власного доходу, можуть отримувати виплати на проживання. Люди, які заробляють, зобов'язані сплачувати частину вартості перебування в центрах розміщення. Також для них діє спеціальна система медичного забезпечення.

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Після 4 березня 2028 року виплати на проживання в нинішньому форматі планують припинити. Українці, які не зможуть самостійно забезпечувати себе фінансово, матимуть право претендувати на соціальну допомогу на умовах, аналогічних до тих, які діють для громадян Нідерландів. Її виплачуватимуть муніципалітети.

Однак, це створить додаткове навантаження на місцеву владу. Очікується, що значна кількість людей одночасно перейде до нової системи соціального забезпечення, через що муніципалітетам доведеться організовувати додаткову роботу та фінансування.

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Українців хочуть переселити з центрів розміщення

Ще один напрямок змін – поступове переселення українців із тимчасових центрів розміщення до орендованого або власного житла. Нідерландська влада хоче, щоб люди могли самостійно організовувати своє життя, працювати, оплачувати житло та користуватися звичайними державними системами підтримки.

Проте цей процес може бути непростим. Багато українців мають невисокі доходи, а доступ до соціального житла для них не передбачає автоматичного пріоритету. Через це знайти доступну квартиру чи будинок для оренди може бути складно.

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Уряд визнає, що швидко відмовитися від центрів розміщення не вдасться. Тому їх планують зберегти на перехідний період, а закривати поступово, у міру того як українці зможуть переїжджати до самостійного житла. Водночас, у країні досі використовують різні пристосовані приміщення для розміщення біженців, зокрема будівлі, які раніше мали інше призначення.

Запропонований план поки не є остаточно затвердженим. Підготовлені законодавчі зміни мають пройти кілька етапів, перш ніж набудуть чинності.

Спочатку документи винесуть на публічні консультації. Громадяни, організації та зацікавлені сторони зможуть ознайомитися з пропозиціями та надати свої зауваження. Після цього законодавчі ініціативи розгляне Державна рада Нідерландів, а остаточне рішення має ухвалити Палата представників шляхом голосування.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, деяким українцям у Польщі відмовляють в оформленні PESEL зі статусом UKR через те, що їхній в’їзд на кордоні зареєстрували як туристичний. Виправлення даних може тривати кілька тижнів, тоді як на подання заяви закон відводить 30 днів з моменту в’їзду.