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Кравченко щонайменше п’ять разів їздив за кордон у 2026-му: щоразу брав із собою фігуранта справи НАБУ Кропиву

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
24
Руслан Кравченко
Руслан Кравченко. Джерело: Facebook Руслана Кравченка

Вже колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко у 2026 році щонайменше п’ять разів виїжджав у закордонні відрядження. Кожного разу разо його офіційно супроводжував Сергій Кропива, колишній заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП відомий під псевдонімом "Канцлер". Кропива є ключовим фігурантом масштабної антикорупційної спецоперації НАБУ і САП "Карфаген".

Серед офіційних причин поїздок – зустрічі з генеральними прокурорами інших країн та переговори з представниками ФБР. Цю інформацію OBOZ.UA вдалось отримати з офіційної відповіді Офіса Генпрокурора (ОГП) на запит OBOZ.UA.

Один з наказів про відрядження

Один з наказів про відрядження

У лютому Кравченко та Кропива на чотири дні вирушили до Німеччини. Офіційною метою відрядження була зустріч із генеральним прокурором країни. Усі витрати на поїздку покривав Офіс генерального прокурора (ОГП).

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  • У березні посадовці провели сім днів у Мадриді, Іспанія. Там вони мали взяти участь у двосторонніх зустрічах із генеральним прокурором країни.
  • У квітні до Кравченка та Кропиви приєднався начальник Департаменту міжнародного співробітництва Максим Рябенко. Утрьох вони провели шість днів у відрядженні в Італії.
  • У травні Кравченко та Кропива знову вирушили за кордон удвох – цього разу на чотири дні до Нідерландів. Того ж місяця вони також провели дев’ять днів у США, де, за офіційною інформацією, мали зустрічатися з представниками ФБР.
  • У червні делегація ОГП вирушила до Парижа на шість днів. Крім Кравченка та Кропиви, до її складу увійшли заступниця начальника Департаменту організаційно-контрольної діяльності Айдина Худієва та Максим Рябенко.

Загалом за наведеними даними, лише ці п’ять відряджень тривали 30 днів. У кожній із поїздок брав участь Кропива, а сам Кравченко відвідав Німеччину, Іспанію, Італію, Нідерланди, США та Францію.

Кропива, за даними слідства та оприлюдненими в суді записами розмов, виконував для генпрокурора Руслана Кравченка низку особистих доручень. Йдеться, зокрема, про організацію ремонту та облаштування будинку в Козині, купівлю техніки, оформлення візи для дружини та бронювання готелів під час закордонних поїздок.

В одній із розмов Кропива звітував Кравченку про підключення обладнання. Також вони обговорювали датчики сигналізації Ajax, встановлення каміна, побутової техніки, льодогенератора та проблеми з електропроводкою.

Крім того, Кропива придбав для Кравченка ноутбук та займався питанням оформлення американської візи для жінки генпрокурора. Водночас він раніше заявляв, що розлучився зі своєю дружиною Оленою Шкробанець. Із оприлюднених записів також випливає, що Кропива просив людей, які займалися оформленням документів, коректніше спілкуватися з нею.

Нагадаємо, 4 вересня українські антикорупційні органи НАБУ та САП провели спецоперацію "Карфаген", у межах якої викрили злочинну організацію. За даними слідства, її очолював посадовець Офісу Генерального прокурора України, а учасники схеми займалися "кришуванням" мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна, отриманого злочинним шляхом.

Нагадаємо, що у межах розслідування операції "Карфаген" визначено можливий механізм збору та розподілу коштів, могли сплачувати шахрайські колцентри за можливість працювати без перешкод. Йдеться про систему з назвою "єдине вікно", через яке могли проходити щомісячні платежі від понад тисячі таких центрів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що "Канцлер" на плівках НАБУ в спецоперації "Карфаген" – це заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Сергій Кропива.

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