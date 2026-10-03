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Кому підвищать пенсії на 2,8 тис. грн: перерахунок передбачено проєктом бюджету

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
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У кого зростуть пенсії
У кого зростуть пенсії

В Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Це пов'язано зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який використовується, зокрема, для визначення граничного розміру окремих пенсійних виплат. Водночас значна частина українських пенсіонерів і надалі отримуватиме виплати, нижчі за фактичну вартість життя.

Згідно з розробленим проєктом державного бюджету на 2027 рік, мінімальна пенсія має зрости з 2595 до 2878 грн. Відповідно, збільшиться і встановлений законом максимум для пенсій, розмір яких обмежується десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних громадян.

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При цьому вже станом на липень 2026 року фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера, тобто орієнтовна вартість базового набору товарів і послуг, необхідних для життя, становить 7455 грн. Це суттєво більше за законодавчо встановлений показник у 2595 грн.

Саме через різницю між фактичним і законодавчим прожитковими мінімумами виникає ситуація, коли формальне підвищення пенсій не означає відповідного зростання їхньої купівельної спроможності.

Фактичний прожитковий мінімум розраховує Мінсоцполітики на основі вартості базового набору продуктів, товарів і послуг за актуальними цінами. Однак для призначення соціальних виплат і визначення багатьох пенсійних показників використовується прожитковий мінімум, встановлений законом про Державний бюджет.

Зросте у 2027 році і мінімальна зарплата. Її пропонують підвищити з 8647 до 9546 грн – на 899 грн, або на 10,4%. Водночас фактичний прожитковий мінімум для працездатної людини станом на липень 2026 року становить 12 105,1 грн.

Тобто навіть після запланованого підвищення мінімальна зарплата залишатиметься нижчою за фактичну вартість базових потреб працездатної людини.

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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