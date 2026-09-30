З 1 жовтня загального перерахунку пенсій в Україні не передбачено. Однак частина українців може розраховувати на перерахунок у зв'язку з досягненням вікових груп, які мають право на надбавку.

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Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Зокрема, право на доплату виникає автоматично у місяць, коли пенсіонер досягає певної вікової позначки:

300 гривень нараховують особам від 70 до 74 років включно,

456 гривень – громадянам віком 75-79 років,

а пенсіонерам від 80 років і старше – 570 гривень.

При досягненні нової вікової категорії суми надбавок не сумуються, а лише перераховуються на різницю (наприклад, при переході з 70 до 75 років доплата зростає на 156 грн). Звертатися до ПФУ чи подавати заяви не потрібно, однак є суттєва умова: вікову надбавку виплачують лише тим громадянам, чий загальний розмір пенсії з усіма іншими доплатами та підвищеннями не перевищує 10 340,35 грн.

Зазначимо, в Україні мільйони пенсіонерів отримують щомісячні компенсаційні виплати до пенсії після досягнення 70, 75 та 80 років. За даними Пенсійного фонду України, на початок 2026 року такі виплати отримували близько 3,7 млн людей.

Зокрема, станом на 1 січня 2026 року щомісячну компенсаційну виплату отримували:

1,6 млн осіб – віком 70 років і старше;

1,1 млн осіб, які досягли 75-річного віку;

1 млн осіб, яким виповнилося 80 років.

При цьому кількість отримувачів таких виплат за рік дещо змінилася. Станом на 1 січня 2025 року виплати отримували 1,6 млн людей віком 70+, 1 млн людей віком 75+ та 1,1 млн людей віком 80+.

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Водночас загальна кількість пенсіонерів за віком також скоротилася. За даними державної статистичної звітності Пенсійного фонду, на початку 2025 року на обліку перебували:

3,6 млн пенсіонерів віком до 70 років;

2,8 млн – віком від 70 до 79 років;

1,2 млн – віком 80 років і старше.

На 1 січня 2026 року відповідні показники становили 3,4 млн, 2,9 млн та 1,1 млн осіб.

Таким чином, за рік кількість пенсіонерів віком до 70 років зменшилася приблизно на 200 тис. осіб, тоді як група пенсіонерів від 70 до 79 років зросла приблизно на 100 тис. Водночас кількість людей віком 80 років і старше скоротилася приблизно на 100 тис.

Головні історії дня

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.

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