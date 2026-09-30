Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями
У 2026 році Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вже винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення (штрафи та попередження). Це майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік, коли було ухвалено 706 таких постанов. Водночас кількість саме штрафів зросла, а загальна сума накладених стягнень збільшилася майже на 30%.
Про це у відповідь на запит OBOZ.UA повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Юрій Зубко. Так, у 2025 році було винесено 95 постанов про накладення штрафів. Загальна сума становила 368,9 тис. грн.
У 2026 році станом на 28 вересня штрафів уже 101. Тобто їхня кількість зросла на 6,3% порівняно з усім 2025 роком. При цьому загальна сума штрафів досягла 479,4 тис. грн – це на 110,5 тис. грн, або майже 30%, більше, ніж за весь попередній рік.
Водночас загальна кількість постанов дещо менша: 689 проти 706. Однак 2026 рік ще не завершився, тому остаточний показник за рік буде вищим.
За що найчастіше штрафують
У 2025 році Секретаріат не вів детального обліку постанов за сферами, однак повідомив про дві статті, на які припала найбільша кількість порушень.
- 314 постанов стосувалися статті 27 мовного закону – використання державної мови в інтерфейсах комп'ютерних програм та на вебсайтах.
- Ще 210 постанов було винесено за статтею 28 – щодо мови інформації для загального ознайомлення.
У 2026 році статистика вже ведеться за сферами. Найбільше постанов (левова частка з яких – попередження без штрафів) припало на:
- обслуговування споживачів – 316;
- реклама та інформація для загального ознайомлення – 207;
- освіта – 49;
- культура – 26;
- охорона здоров'я – 22;
- органи влади – 21;
- медіа – 10;
- правоохоронні органи – 9;
- транспорт – 8;
- книговидання та книгорозповсюдження – 8.
Таким чином, найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689, або близько 46% усіх постанов.
Де найбільше штрафують
Лідером за кількістю постанов залишається Київ. У 2025 році в столиці було винесено 278 постанов, а за період із 1 січня до 28 вересня 2026 року – 242.
Водночас суттєво зросла кількість постанов в Одеській області: зі 141 у 2025 році до 189 за неповний 2026-й. Тобто приріст уже становить 48 постанов, або близько 34%, причому 2026 рік ще не завершився.
Серед регіонів найбільше постанов було винесено:
- Київ – 278 у 2025 році та 242 у 2026 році станом на 28 вересня;
- Одеська область – 141 та 189 відповідно
- ;Харківська область – 95 та 85;
- Дніпропетровська область – 65 та 57;
- Запорізька область – 4 та 25;
- Київська область – 35 та 25;
- Миколаївська область – 15 та 15;
- Полтавська область – 13 та 9.
При цьому Одеська область уже випереджає показник за весь 2025 рік, тоді як у Києві за дев'ять місяців 2026-го зафіксовано 242 постанови проти 278 за весь минулий рік.
Які саме штрафи накладають
У 2025 році із 95 штрафів:
- 15 – по 1700 грн;
- 64 – по 3400 грн;
- 4 – по 5100 грн;
- 11 – по 8500 грн;
- 1 – 11 900 грн.
У 2026 році структура змінилася:
- 18 – по 1700 грн;
- 41 – по 3400 грн;
- 17 – по 5100 грн;
- 2 – по 6800 грн;
- 19 – по 8500 грн;
- 4 – по 11 900 грн.
Тобто у 2026 році стало значно більше штрафів на 5100, 8500 та 11 900 грн, що й пояснює випередження минулорічної суми попри лише незначне збільшення кількості штрафних постанов.
Раніше OBOZ.UA писав про те, що департамент патрульної поліції Києва подав апеляцію та вимагає від киянки заплатити штраф в 850 грн за начебто неправдивий виклик поліції. Жінка, знаходячись за кермом автомобіля, побачила сторонній предмет на дорозі, який за її словами вилетів на її автівку з вантажівки попереду. Водійка за допомогою сигнала зупинила вантажний автомобіль та викликала поліцію. Правоохоронець, який приїхав на місце, вирішив, що ДТП не було і наклав на киянку штраф за неправдивий виклик.
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