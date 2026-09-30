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Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read4 хв
icon 476
Кого карають за порушення мовного закону
Кого карають за порушення мовного закону
Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

У 2026 році Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вже винесла 689 постанов у справах про адміністративні правопорушення (штрафи та попередження). Це майже стільки ж, скільки за весь 2025 рік, коли було ухвалено 706 таких постанов. Водночас кількість саме штрафів зросла, а загальна сума накладених стягнень збільшилася майже на 30%.

Про це у відповідь на запит OBOZ.UA повідомив керівник Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови Юрій Зубко. Так, у 2025 році було винесено 95 постанов про накладення штрафів. Загальна сума становила 368,9 тис. грн.

У 2026 році станом на 28 вересня штрафів уже 101. Тобто їхня кількість зросла на 6,3% порівняно з усім 2025 роком. При цьому загальна сума штрафів досягла 479,4 тис. грн – це на 110,5 тис. грн, або майже 30%, більше, ніж за весь попередній рік.

Водночас загальна кількість постанов дещо менша: 689 проти 706. Однак 2026 рік ще не завершився, тому остаточний показник за рік буде вищим.

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За що найчастіше штрафують

У 2025 році Секретаріат не вів детального обліку постанов за сферами, однак повідомив про дві статті, на які припала найбільша кількість порушень.

  • 314 постанов стосувалися статті 27 мовного закону – використання державної мови в інтерфейсах комп'ютерних програм та на вебсайтах.
  • Ще 210 постанов було винесено за статтею 28 – щодо мови інформації для загального ознайомлення.

У 2026 році статистика вже ведеться за сферами. Найбільше постанов (левова частка з яких – попередження без штрафів) припало на:

  • обслуговування споживачів – 316;
  • реклама та інформація для загального ознайомлення – 207;
  • освіта – 49;
  • культура – 26;
  • охорона здоров'я – 22;
  • органи влади – 21;
  • медіа – 10;
  • правоохоронні органи – 9;
  • транспорт – 8;
  • книговидання та книгорозповсюдження – 8.

Таким чином, найбільша частина постанов у 2026 році припадає саме на сферу обслуговування споживачів – 316 із 689, або близько 46% усіх постанов.

Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями

Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями

Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями

Кого та як карають за відсутність української мови: штрафів стало більше, а Одеса наздоганяє Київ за порушеннями

Де найбільше штрафують

Лідером за кількістю постанов залишається Київ. У 2025 році в столиці було винесено 278 постанов, а за період із 1 січня до 28 вересня 2026 року – 242.

Водночас суттєво зросла кількість постанов в Одеській області: зі 141 у 2025 році до 189 за неповний 2026-й. Тобто приріст уже становить 48 постанов, або близько 34%, причому 2026 рік ще не завершився.

Серед регіонів найбільше постанов було винесено:

  • Київ – 278 у 2025 році та 242 у 2026 році станом на 28 вересня;
  • Одеська область – 141 та 189 відповідно
  • ;Харківська область – 95 та 85;
  • Дніпропетровська область – 65 та 57;
  • Запорізька область – 4 та 25;
  • Київська область – 35 та 25;
  • Миколаївська область – 15 та 15;
  • Полтавська область – 13 та 9.

При цьому Одеська область уже випереджає показник за весь 2025 рік, тоді як у Києві за дев'ять місяців 2026-го зафіксовано 242 постанови проти 278 за весь минулий рік.

Які саме штрафи накладають

У 2025 році із 95 штрафів:

  • 15 – по 1700 грн;
  • 64 – по 3400 грн;
  • 4 – по 5100 грн;
  • 11 – по 8500 грн;
  • 1 – 11 900 грн.

У 2026 році структура змінилася:

  • 18 – по 1700 грн;
  • 41 – по 3400 грн;
  • 17 – по 5100 грн;
  • 2 – по 6800 грн;
  • 19 – по 8500 грн;
  • 4 – по 11 900 грн.

Тобто у 2026 році стало значно більше штрафів на 5100, 8500 та 11 900 грн, що й пояснює випередження минулорічної суми попри лише незначне збільшення кількості штрафних постанов.

Раніше OBOZ.UA писав про те, що департамент патрульної поліції Києва подав апеляцію та вимагає від киянки заплатити штраф в 850 грн за начебто неправдивий виклик поліції. Жінка, знаходячись за кермом автомобіля, побачила сторонній предмет на дорозі, який за її словами вилетів на її автівку з вантажівки попереду. Водійка за допомогою сигнала зупинила вантажний автомобіль та викликала поліцію. Правоохоронець, який приїхав на місце, вирішив, що ДТП не було і наклав на киянку штраф за неправдивий виклик.

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