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Інкасатори Ощадбанку подали на Угорщину до ЄСПЛ: що їм відповів міжнародний суд

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 3,6 т.
Ілюстрація - інкасатори Ощадбанку після повернення в Україні
Інкасатори "Ощаду" подали позов до Угорщини. Ілюстраційне зображення. Джерело: Ощадбанк

Сім інкасаторів Ощадбанку, які були затримані в Угорщині в березні, подали до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбургу позови до цієї країни. Шість справ вже було зареєстровано і розпочато по ним розгляд і аналогічне рішення очікується щодо сьомої.

Про це повідомили у Ощадбанку, чиї співробітники виконували транспортування валюти та банківських металів з австрійського Raiffeisen Bank International до України. Інкасатори звинуватили Угорщину у порушенні Європейської конвенції з прав людини з боку компетентних органів Угорщини, зокрема:

  • статті 3 (заборона катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження);
  • статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність / незаконне затримання).

Заяви було подано 5 липня – розгляд справи перебуває на початковій письмовій стадії. Секретаріат ЄСПЛ вже відповів на шість з них листами, в яких підтвердив наступні процесуальні етапи;

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  • присвоєння їм офіційних номерів;
  • надання доступу до системи електронної комунікації eComms.

"За статистикою суду переважна більшість звернень до ЄСПЛ відсіюється ще під час первинної перевірки через недотримання формальних вимог або визнається судом неприйнятною. Той факт, що ЄСПЛ прийняв скаргу та відкрив провадження, свідчить про наявність обґрунтованої правової позиції, юридичну перспективу справи та намір Суду розглянути її по суті", – наголошують в "Ощаді".

Що передувало

5 березня в Угорщині затримали два інкасаторські автомобілі українського "Ощадбанку" разом із сімома співробітниками, що перевозили валюту та банківські метали з австрійського Raiffeisen Bank International до України. За заявою правоохоронців, з Австрії до України перевозилося 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота

Та вже наступного дня інкасаторів відпустили, а 12 березня передали і автомобілі. Втім, готівку і золото Угорщина повернули лише через 2 місяці потому – тоді ж і закрили кримінальні провадження проти українців про нібито відмивання грошей. 

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр після перемоги його політсили на парламентських виборах заявив про намір ініціювати перевірку матеріалів слідства, на підставі яких уряд його попередника Віктора Орбана конфіскував кошти Ощадбанку. Сам експрем'єр заперечує свою причетність до заримання.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв про початок в Угорщині кампанії "Очищувальний вогонь", покликаної ліквідувати політико-корупційну систему експрем'єра Віктора Орбана. Він може стати одним із перших засуджених у рамках цієї операції – політика можуть притягнути до відповідальності за затриманням українських інкасаторів у березні 2026-го.

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ОщадбанкУгорщинаЄвропейський суд з прав людини
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