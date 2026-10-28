Ідентифікація в ПФУ до 31 грудня 2026 року: кому можуть заморозити виплату пенсії

До 31 грудня 2026 року окремі пенсіонери та одержувачі страхових виплат мають пройти фізичну ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ). Якщо проігнорувати цю вимогу, пенсію можуть призупинити до підтвердження особи. Щорічна процедура стосується людей, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях України.

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Про це регулярно нагадують у самому ПФУ. OBOZ.UA зібрав ключові факти про процедуру.

Важливо! Тим, хто проходив ідентифікацію у 2025 році, у 2026-му потрібно зробити це знову. Водночас якщо людина вже підтвердила особу протягом 2026 року, повторно проходити процедуру до 31 грудня не потрібно.

Кому обов'язково пройти ідентифікацію до кінця 2026 року

Обов’язкова процедура стосується двох основних категорій отримувачів виплат:

Пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які тимчасово перебувають за кордоном , зокрема, українців, які виїхали через війну, але продовжують отримувати виплати від Пенсійного фонду України.

, зокрема, українців, які виїхали через війну, але продовжують отримувати виплати від Пенсійного фонду України. Пенсіонерів та одержувачів страхових виплат, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Йдеться не лише про пенсії за віком. До другої категорії виплат, для отримання яких потрібне підтвердження особи, належать також страхові виплати, зокрема призначені:

через нещасний випадок на виробництві;

професійне захворювання, що спричинили втрату працездатності.

Окремі правила діють для людей, які виїхали з окупованих територій на підконтрольну Україні територію, але продовжують отримувати виплати за адресою, що належить до ТОТ. У таких випадках необхідність ідентифікації залежить від обставин виплати та оформлення документів.

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Як пройти ідентифікацію, не виходячи з дому

Пенсійний фонд передбачив кілька способів підтвердження особи. Тому українцям за кордоном або на тимчасово окупованих територіях не обов’язково особисто приїжджати до відділення ПФУ.

1. Онлайн через Дія.Підпис

Потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ за допомогою Дія.Підпису (Дія ID). Пройти процедуру також можна через мобільний застосунок "Пенсійний фонд України". Після успішної авторизації та підтвердження особи за фото ідентифікація вважається пройденою.

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2. Через відеоконференцію з працівником ПФУ

Для цього потрібно подати заяву на вебпорталі Пенсійного фонду або записатися через контакт-центр. Під час відеозв’язку працівник фонду перевірить особу отримувача виплат, зокрема попросить показати документ, що посвідчує особу. Для такого способу не обов’язково мати електронний підпис.

3. Особисто в сервісному центрі ПФУ або банку

Підтвердити особу можна в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації. Також передбачено проходження процедури в установі уповноваженого банку.

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4. Через посольство або консульство України за кордоном

Українці, які тимчасово проживають за межами країни, можуть звернутися до закордонної дипломатичної установи для отримання документа, що підтверджує факт перебування людини в живих. Його потрібно надіслати до територіального органу ПФУ разом із відповідною заявою поштою або подати через вебпортал фонду, підписавши документи кваліфікованим електронним підписом.

Кому не потрібно проходити процедуру щороку

Є виняток для людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій, проживають на підконтрольній Україні території та перевели виплату пенсії за новим місцем проживання. За виконання цих умов щорічна фізична ідентифікація для них не є обов’язковою.

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Водночас самого факту виїзду з окупованої території недостатньо. Якщо виплата й надалі оформлена за адресою на ТОТ, вимога щодо ідентифікації може зберігатися.

Крім того, для людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, діє вимога підтвердити, що вони не отримують пенсійні чи страхові виплати від органів пенсійного забезпечення РФ.

Як перевірити, чи потрібно проходити ідентифікацію

Щоб з’ясувати, чи підтверджено особу та коли востаннє проводилася процедура, можна скористатися сервісом "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд України".

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Також у вебкабінеті варто перевірити розділ "Мої повідомлення": Пенсійний фонд надсилає туди інформацію про необхідність пройти процедуру.

Якщо обов’язкова ідентифікація не пройдена у встановлений тремін, виплату пенсії або страхових коштів можуть припинити. Для поновлення виплат потрібно виконати вимогу та пройти процедуру підтвердження особи.

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