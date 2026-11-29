За розрахунками банкірів, 100 000 грн, розміщені на річному депозиті під 14,3%, забезпечать понад 11 000 грн чистого доходу. Водночас, за словами фахівців, щоб оцінити вигідність банківського вкладу, важливо враховувати не лише оголошену ставку – адже на дохідність депозиту також впливають податки та інфляція.

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Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Зокрема, зазначається, що, за словами директора департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитра Замотаєва, наприкінці жовтня середні ставки за гривневими вкладами становили:

14% річних на 3 місяці;

14,5% – на 6 місяців;

близько 15% – на 9 місяців;

14,3% на 12 місяців.

Водночас максимальна дохідність, залежно від строку розміщення коштів, сягала:

17,2% річних за 3-місячними депозитами;

17,25% – за 6-місячними;

близько 17,1% – за 9-місячними;

17,5% – за річними вкладами.

Тому, порахував він, якщо взяти, до прикладу, 100 000 грн і припустити, що відсотки виплачуватимуться наприкінці строку без капіталізації, то з урахуванням 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору:

За 3-місячним депозитом під 14% річних вкладник отримає 3 500 грн нарахованих відсотків, або 2 695 грн чистого доходу після оподаткування.

вкладник отримає 3 500 грн нарахованих відсотків, або 2 695 грн чистого доходу після оподаткування. За максимальною ставкою 17,2% нарахований дохід складе 4 300 грн, а чистий – 3 311 грн.

За 6-місячним вкладом під 14,5% річних нарахований дохід становитиме 7 250 грн, з яких після сплати податків вкладнику залишиться близько 5 583 грн. Натомість за максимальною ставкою 17,25% можна отримати 8 625 грн нарахованих відсотків, або близько 6 641 грн чистого доходу.

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За 9-місячним депозитом під 15% річних нараховані відсотки становитимуть 11 250 грн, а чистий дохід – близько 8 663 грн. За максимальною ставкою 17,07% вкладник отримає близько 12 803 грн нарахованих відсотків, або приблизно 9 858 грн після оподаткування.

А от річний депозит під 14,3%, зазначив Замотаєв, забезпечить 14 300 грн нарахованих відсотків, або 11 011 грн чистого доходу. За максимальної ставки 17,5% нарахований дохід складе 17 500 грн, з яких вкладник фактично отримає 13 475 грн.

"Наведені розрахунки є орієнтовними, адже фактична сума доходу залежатиме від точного строку розміщення, умов депозитної програми та порядку нарахування відсотків. Крім того, максимальні ставки можуть передбачати спеціальні умови відкриття вкладу. Проте навіть чистий номінальний дохід не повністю відображає економічну вигоду вкладника. Особливо це стосується депозитів строком на 3-6 місяців, за якими важливо враховувати не лише відсоткову ставку, а й можливі темпи зростання споживчих цін протягом усього строку розміщення коштів", – пояснив він.

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Як повідомляв OBOZ.UA, загалом у банківському секторі вважають, що гривневі депозити є одним із доступних інструментів збереження вартості грошей. Адже максимальні ставки за окремими програмами можуть сягати 17,5% річних.