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Головні сервіси Дії не працюють: які функції недоступні

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 2,0 т.
В Дії не працюють документи
В Дії не працюють документи
Джерело: Дія

Для українців, які користуються мобільною версією Дії, буде тимчасово недоступною частину функціоналу застосунку. Зокрема йдеться про документи деякі інші сервіси.

Про це повідомили розробники Дії. Це пояснили технічними роботами з боку Державної міграційної служби.

"Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися єДокументом у Дії", – радять українцям.

Розробники запевняють, що вже працюють над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути Дію до звичного режиму.

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Джерело: Дія

У Дію додали нову функцію для бронювання працівників від мобілізації

У серпні-2026 в Україні спростили процедуру ведення військового обліку працевлаштованихробітників. Підприємствам, установам та організаціям дозволили оперативно звіряти та оновлювати військово-облікові дані працівників з реєстром "Оберіг", що є необхідною умовою для їхнього бронювання від мобілізації. Тепер це можна зробити без особистого візиту до ТЦК та СП – через портал Дія.

Всі зміни вносять керівником підприємства або уповноваженою особа з військового обліку. Їм потрібно:

  • авторизуватися на порталі Дія;
  • внести необхідні кадрові чи персональні дані працівника;
  • підписати повідомлення кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
  • після перевірки інформація автоматично оновлюється в Єдиному державному реєстрі "Оберіг" протягом 72 годин, про що прийде сповіщення на email.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше експерт пояснив, як відкрити ФОП через Дію без помилок. Українцям розповіли, на які нюанси звернути увагу.

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