Дрова на зиму подорожчали: скільки українцям доведеться заплатити за кубометр із доставкою

У 2026 році середня ціна кубометра дров на складах "Лісів України" становить 1270 грн, але з доставкою на відстань до 40 кілометрів вартість може зрости приблизно до 1920-1970 грн. Щоб не залишитися без грошей і дров, варто купувати деревину через офіційні канали, не переказувати передоплату на картки незнайомців та заздалегідь перевіряти породу, вологість і фактичний обсяг замовлення.

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Про актуальні ціни на дрова, вартість доставки та способи захисту від шахраїв пишуть медіа. Водночас, наразі запасів паливної деревини в Україні достатньо, а до кінця 2026 року планують заготовити ще близько 600 тисяч кубометрів дров.

Скільки коштує кубометр дров в Україні у 2026 році

Ціна паливної деревини залежить від кількох чинників: регіону продажу, породи дерева, способу підготовки та умов реалізації. Зокрема, тверді листяні породи зазвичай коштують дорожче за м'яколистяні, а вартість у різних областях може помітно відрізнятися через доступність лісових ресурсів і логістичні витрати.

За інформацією державного підприємства "Ліси України", станом на 22 жовтня 2026 року середня ціна реалізації дров для населення на складах становила 1270 грн за кубометр з урахуванням ПДВ. Водночас, це середній показник, а не фіксований тариф для всіх регіонів.

У місцевостях із більшими запасами лісу деревину можна придбати дешевше. Зокрема, у Поліссі, Карпатському регіоні, Чернігівській та Сумській областях ціни залежно від породи становлять приблизно 900-1400 грн за кубометр.

В інших частинах країни, зокрема на сході та півдні, де лісових ресурсів менше, вартість може бути вищою. Там м'яколистяні породи коштують орієнтовно від 1000 грн за кубометр, тоді як за тверду деревину доведеться заплатити до 1700 грн. Для прикладу, у Слобожанському лісовому господарстві кубометр деревини без завантаження та доставки коштує:

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дуб та інші твердолистяні породи – 1416 грн;

сосна та вільха – 1080 грн;

м'яколистяні породи – 948 грн.

Отже, навіть у межах одного регіону кінцева вартість залежатиме від того, яку саме деревину замовляє покупець. Перед оформленням покупки варто порівняти пропозиції кількох продавців і перевірити, чи включені в оголошену суму додаткові послуги.

Також важливо уточнити, у якому вигляді продають паливну деревину. Нерозколоті колоди та готові до використання колоті дрова – це різні за зручністю варіанти. Якщо купити деревину в колодах, її ще доведеться самостійно розпилювати та колоти, а це означає додаткові витрати часу й коштів.

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Скільки доведеться заплатити за доставку дров

Під час планування витрат на опалення не варто орієнтуватися лише на ціну кубометра на складі. Для багатьох покупців саме перевезення деревини до будинку стає суттєвою частиною загального рахунку.

У "Лісах України" пояснюють, що вартість доставки залежить від відстані, обсягу замовлення, типу автомобіля та його вантажності. За даними підприємства, перевезення на відстань до 40 кілометрів у середньому додає до вартості від 650 до 700 грн за кубометр. Таким чином, якщо взяти середню ціну деревини на складі – 1270 грн, то після доставки один кубометр обійдеться приблизно у 1920-1970 грн.

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Однак, це орієнтовний розрахунок, адже фактична сума залежатиме від маршруту та умов перевезення. Якщо потрібно доставити невелике замовлення на значну відстань, вартість послуги може бути іншою. Так само на кінцеву суму можуть впливати окремі платежі за завантаження чи розвантаження.

Тому перед замовленням варто попросити продавця одразу назвати повну вартість. Бажано, щоб у ній були враховані всі послуги – підготовка деревини, завантаження, транспортування та доставка безпосередньо до адреси покупця.

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Зазначається, що цк допоможе уникнути ситуації, коли спочатку пропонують привабливу ціну, а вже після оформлення замовлення повідомляють про додаткові платежі. Крім того, порівнювати пропозиції різних постачальників варто саме за остаточною сумою, а не лише за вартістю деревини на складі.

Де купувати дрова та як не потрапити на шахраїв

Перед початком опалювального сезону зростає не лише попит на паливну деревину, а й активність шахраїв. У Слобожанському лісовому господарстві попереджають, що зловмисники можуть розміщувати оголошення в соціальних мережах і місцевих чатах, пропонуючи дрова за цінами, які помітно нижчі за ринкові.

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Схема зазвичай виглядає просто, покупцеві пропонують вигідну пропозицію, переконують швидко забронювати потрібний обсяг, а потім просять переказати гроші на особисту банківську картку. Іноді оплату пояснюють необхідністю заздалегідь зарезервувати чергу на доставку або розрахуватися з водієм.

Особливо насторожити мають вимоги повної передоплати незнайомій людині, відмова надати документи, відсутність офіційних реквізитів та небажання підтвердити походження деревини. Якщо продавець наполягає на негайному переказі коштів і не дає часу перевірити інформацію, краще відмовитися від такої пропозиції.

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У лісовому господарстві наголошують: державне підприємство не реалізує дрова через приватні оголошення та сторонні платформи. Оплату за продукцію потрібно здійснювати за офіційними банківськими реквізитами відповідного підрозділу, а не переказувати гроші на картку невідомої фізичної особи.

Щоб придбати деревину безпосередньо через лісництво, необхідно звернутися до найближчого підрозділу, маючи паспорт та ідентифікаційний код. Там покупець може подати заявку, отримати рахунок і здійснити оплату офіційним способом. Умови та вартість доставки можна узгодити окремо.

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Перед оплатою також варто перевірити, чи справді продавець представляє відповідне лісництво. Для цього краще самостійно знайти офіційні контакти підприємства та уточнити інформацію, а не користуватися лише номером телефону або посиланням, які надіслали в оголошенні.

Які дрова краще вибрати для опалення та як перевірити обсяг

Під час купівлі паливної деревини важливо враховувати не лише ціну, а й породу дерева, вологість та стан підготовки. Від цих характеристик залежить, наскільки ефективно дрова горітимуть, скільки тепла віддаватимуть і як часто доведеться поповнювати запас.

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Деревину продають у вигляді нерозколотих колод або вже готових колотих дров. Довжина колод зазвичай становить приблизно 1-1,9 метра, хоча конкретні розміри залежать від пропозиції продавця. Колоті дрова можуть бути складені в спеціальні ящики або на піддони. Обсяг такої тари також відрізняється – орієнтовно від 1,25 до 2 кубометрів.

Покупцям варто заздалегідь уточнювати, що саме продавець називає кубометром. Адже обсяг деревини та об'єм ящика, заповненого полінами, – не тотожні поняття. Між окремими полінами залишається повітря, а результат вимірювання залежить від способу укладання.

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Тому перед оплатою бажано з'ясувати, чи йдеться про складометр, щільний кубометр або об'єм тари. Також варто попросити продавця пояснити, як саме він розраховує кількість деревини. Це особливо важливо, якщо замовлення оформлюють дистанційно і покупець не може самостійно перевірити вантаж до оплати.

Не менш важливо правильно вибрати породу. Для опалення зазвичай віддають перевагу твердолистяним деревам – дубу, грабу, акації та ясеню. Вони мають вищу щільність, тому зазвичай горять довше та довше утримують жар, ніж легші породи.

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Водночас, не можна оцінювати якість дров лише за назвою дерева. Важливу роль відіграє вологість. Сира деревина гірше горить, віддає менше корисного тепла та може утворювати більше диму. Через це навіть тверді породи не забезпечать очікуваної ефективності, якщо їх недостатньо висушили.

Якщо дрова купують на весь опалювальний сезон, варто заздалегідь уточнити, чи готові вони до використання. Якщо деревина волога, потрібно передбачити місце для її правильного зберігання та сушіння.

Чи вистачить дров до кінця 2026 року

Попит на паливну деревину залишається значним. За даними "Лісів України", станом на 22 жовтня 2026 року підприємство реалізувало населенню понад 2,38 млн кубометрів дров. Крім того, ще понад 300 тис. кубометрів передали для потреб соціальної сфери – зокрема шкіл, лікарень і закладів культури, а також Сил безпеки й оборони.

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На складах підприємства на зазначену дату залишалося майже 160 тис. кубометрів паливної деревини. До кінця року там планують заготовити ще близько 600 тис. кубометрів. За очікуваннями підприємства, загальний обсяг реалізації за підсумками 2026 року може перевищити 3 млн кубометрів.

Такі показники свідчать про значні обсяги заготівлі та постачання деревини. Однак це не означає, що в кожному лісництві в будь-який момент буде доступний потрібний обсяг конкретної породи. Наявність продукції, актуальні ціни та можливість організувати доставку потрібно уточнювати безпосередньо перед оформленням замовлення.

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Тому тим, хто опалює будинок дровами, не варто відкладати закупівлю на останній момент. Завчасне замовлення дає більше часу на вибір породи, порівняння цін, перевірку продавця та організацію доставки. А головне – допомагає уникнути поспішних рішень, через які можна переплатити або втратити гроші.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть подати заявку на житлову субсидію, призначену на придбання дров. Максимальний розмір виплати – 9 205 грн, чого має вистачити на 2 тонни палива. Втім, субсидія призначена лише тим, чий дохід не покриває витрат на опалення. Тобто право на таку допомогу мають не всі.