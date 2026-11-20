У 2026 році до пенсії за віком в Україні можуть додати до 25,95 грн за кожен повний рік страхового стажу понад норму. Це 1% від прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність. Із 1 січня він становить 2 595 грн.

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Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області пояснює: за кожен повний рік стажу понад норму пенсію збільшують на 1% від її обчисленого розміру, але сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму. У 2026 році це 25,95 грн. Якщо обчислена пенсія менша за 2 595 грн, доплата за рік становитиме 1% від цієї меншої суми, а не максимальні 25,95 грн.

Які роки зараховують у стаж понад норми

Якщо пенсію призначили після 1 жовтня 2011 року, доплату нараховують за повні роки стажу понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. Ці самі норми застосовують, якщо після цієї дати пенсію перерахували з урахуванням стажу й заробітку за періоди після призначення пенсії або попереднього перерахунку.

Для пенсіонерів, яким призначили пенсію до 1 жовтня 2011 року й відтоді не перераховували її з урахуванням стажу та заробітку, норми нижчі: 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Кількість повних років стажу понад норму, за які нараховують доплату, не обмежена.

Як порахувати свою доплату до пенсії

Від загального страхового стажу потрібно відняти норму, за якою призначили пенсію. Потім слід підрахувати кількість повних років понад неї та помножити на меншу із двох сум: 1% від обчисленої пенсії або 1% від мінімальної пенсії за віком, яку враховують у вашому розрахунку.

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Наприклад, непрацююча жінка має 35 років страхового стажу, а пенсію їй призначили після 1 жовтня 2011 року. П’ять років стажу в неї понад норму: 35 − 30 = 5.

Якщо її обчислена пенсія становить щонайменше 2 595 грн, за кожен із цих років у 2026 році їй додадуть 2 595 грн × 1% = 25,95 грн. Загальна надбавка – 129,75 грн: 25,95 грн × 5.

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Як нараховують доплату пенсіонерам, які працюють

Пенсіонерам, які продовжують працювати, доплату рахують за прожитковим мінімумом, що діяв на момент призначення пенсії, пояснили в Пенсійному фонді Вінницької області. Після звільнення або припинення діяльності, дохід від якої є базою для нарахування єдиного внеску, фонд перераховує пенсію за прожитковим мінімумом, чинним на цю дату.

Щорічна індексація пенсій працюючим пенсіонерам розраховується традиційно від 1 квітня. Перерахунок автоматично проводять тим, хто станом на 1 березня набув щонайменше 24 місяці страхового стажу після призначення пенсії або попереднього перерахунку.

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Перевірити свій страховий стаж можна в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України або в мобільному застосунку "Пенсійний фонд". Якщо якісь періоди не врахували, заяву з підтвердними документами можна подати онлайн або в будь-якому сервісному центрі фонду.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні проведуть масштабний перерахунок пенсій. Наступна загальна індексація очікується в березні 2027-го.