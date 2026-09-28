В Україні планують системно оновити систему категорій транспортних засобів, змінити віковий ценз і посилити вимоги до допуску осіб за кермо. Зокрема можуть з’явитися нові категорії АМ та А2, а за кермо вантажівок можна буде сісти лише з 21 року.

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Відповідні зміни прописані у доопрацьованому урядовому законопроєкті, спрямованому на масштабну адаптацію національного законодавства у сфері дорожнього руху до європейських норм. Він імплементує нову Директиву ЄС 2025/2205 про посвідчення водія, пишуть медіа.

Які ключові зміни пропонують

Законопроєкт оновлює перелік категорій та деталізує характеристики транспортних засобів (маса, потужність, кількість пасажирських місць та допустима маса причепа). Зокрема пропонується запровадити такий перелік водійських категорій:

Категорія AM (мопеди): доступна з 15 років;

доступна з Легкові автомобілі (Категорія B): керування дозволяється з 17 років , але виключно в супроводі досвідченого водія;

керування дозволяється з , але виключно в супроводі досвідченого водія; Мотоцикли (категорії A2 та A):

A2 (мотоцикли потужністю до 35 кВт) – доступна з 18 років;

(мотоцикли потужністю до 35 кВт) – доступна з

A (потужні мотоцикли) – відкривається з 20 років (за наявності щонайменше двох років стажу керування A2) або з 24 років (без попереднього стажу);

(потужні мотоцикли) – відкривається з (за наявності щонайменше двох років стажу керування A2) або з (без попереднього стажу); Ввантажний та пасажирський транспорт:

базовий вік для категорій C та CE зростає до 21 року;

зростає до

для категорій D та DE базовий вік підвищується до 24 років .

базовий вік підвищується до .

для осіб із відповідною професійною освітою передбачені окремі правила.

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Які ще правила хочуть переписати

Перше посвідчення водія видаватиметься строком на два роки . Позбавлення права керування протягом цього періоду тягне за собою повне припинення дії посвідчення .

. Позбавлення права керування протягом цього періоду тягне за собою . Отримання водійських документів іншої держави робить українське посвідчення недійсним .

. Відомості про медичні протипоказання, непроходження обов'язкового огляду або позбавлення прав фіксуватимуться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Якщо строк зупинення права керування перевищує один рік, відновлення документів вимагатиме повторного складання іспитів та проходження медичної комісії.

Головні історії дня

Вплив на бізнес, перевізників та кадрову політику

Для транспортних, логістичних, аграрних компаній та ФОП-перевізників ухвалення закону створить необхідність перегляду внутрішніх процедур допуску персоналу.

Контроль відповідності категорій:

роботодавцям доведеться чітко перевірити, чи відповідають категорії у посвідченнях водіїв технічним характеристикам конкретних транспортних засобів автопарку.

Ризики під час рейсів

Правоохоронці отримають повноваження вилучати недійсні посвідчення безпосередньо під час перевірки. Допуск до рейсу осіб із проблемними документами створює ризик миттєвого простою транспорту.

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Кадрові корективи

Зміна вікових меж для вантажної та пасажирської техніки вплине на залучення молодих фахівців, змушуючи кадрові служби враховувати нові правила професійної освіти.

Операційна безперебійність

Хоча законопроєкт не містить прямих змін до бухгалтерського та податкового обліку, належне юридичне оформлення допуску штатного персоналу є критичним для уникнення логістичних збоїв.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що новий уряд України планує підтримує посилення покарань для порушників правил дорожнього руху (ПДР). Зокрема Кабмін планує пришвидшити впровадження в Україні системи штрафних балів за порушення на дорогах, закупити додаткові камери фіксації швидкості руху та повернути патрулі-"фантоми".

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